«В мире животных»: Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступит в столице Словении Любляне на турнире Dragon Trophy, который пройдет с 7 по 9 февраля. На этих соревнованиях российскую сборную также представят Анастасия Гулякова, Андрей Лазукин и Александр Петров.

Напомним, что Туктамышева не смогла выступить на минувшем чемпионате России в Саранске из-за воспаления легких.

Тем не менее ее внесли в заявку на первенство Европы, которое прошло в Минске с 23 по 27 января, в качестве запасной. Однако помощь Императрицы не понадобилась: все основные фигуристки были в строю и приняли участие в турнире. В женском одиночном катании золото на европейском турнире в итоге завоевала россиянка Софья Самодурова, а Алина Загитова стала второй.

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Из-за вынужденного перерыва соревнования в Словении станут для Туктамышевой первыми после финала Гран-при в Ванкувере, где она завоевала бронзу. Ей нужно поддерживать свою форму, поскольку у фигуристки есть хорошие шансы поехать на чемпионат мира, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта.

Еще перед стартом чемпионата Европы тренер спортсменки Алексей Мишин рассказал, что в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ему поручили готовить Елизавету к мировому первенству.

Между тем сама Туктамышева рассказывала, что на ее психологическое состояние сильно повлияло непопадание на чемпионат Европы в Минске.

«Что касается пропуска чемпионата Европы, то я действительно сильно расстроилась, было неприятно. Неприятное состояние. Я понимала, что не успеваю восстановиться, но в то же время мне очень этого хотелось. Что ж, такова жизнь»,

— поделилась эмоциями Туктамышева во время прямой трансляции в инстаграме журналистки Марии Командной.

Однако фигуристка всегда умела оставаться на позитиве. Несмотря на подготовку к соревнованиям, у нее остается время на шутливые комментарии пользователям по самым разным поводам. Если ее партнер по сборной Евгения Медведева уже давно не ведет сама свой инстаграм, то Елизавета, наоборот, много времени уделяет этой социальной сети.

В последний раз Туктамышева пошутила на тему разборок между фанатами Загитовой и Медведевой.

В своем инстаграме 22-летняя фигуристка опубликовала фотографию, под которой в шутливой форме отметила, что у нее намного меньше болельщиков, чем у этих спортсменок. По ее мнению, разборки между фанатами Загитовой и Медведевой напоминают известную передачу с ведущим Николаем Дроздовым «В мире животных».

«Высказывания некоторых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе.

— Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?

— Они давно вымерли», — написала Туктамышева в инстаграме.

«Есть, есть еще туктамышевоботы. Нас мало, но мы верим в вас, Лиза. Удачи вам», — оставил такой комментарий один из подписчиков фигуристки.

«Юмор, конечно, хорошая вещь, но пока что нет от этого толка в спортивной карьере вашей. Возьми золото ЧМ-2019, тогда и поюморим над другими», — решил ответить еще один пользователь.

Другие комментаторы в основном признавались в любви и симпатии к Туктамышевой. Одна из подписчиц и вовсе выразила мнение, что истинных «загиботов» и «медвеботов» осталось мало. Однако, по ее мнению, Загитову невозможно не любить.

«Не загиботы и медвеботы. Их мало, есть поклонники Загитовой, которые любят ее, благотворят, но Алину невозможно, видимо, не любить! Покорила сердца»,

— написала девушка.

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