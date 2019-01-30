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Убил и угнал машину: украинского бойца поймали в Петербурге

Украинского бойца задержали в Петербурге по подозрению в убийстве

Украинский кикбоксер Вадим Оленчик был задержан в Петербурге по подозрению в убийстве. Спортсмена объявили в международный розыск еще в 2017 году, когда он исчез вместе с машиной своего друга, который был позже обнаружен задушенным. Однако бойца не могли задержать до тех пор, пока сотрудники Интерпола Петербурга не устроили ему засаду.

В Санкт-Петербурге был задержан украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик, подозреваемый в убийстве друга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«Задержан гражданин Украины Оленчик В.Р., 1995 года рождения, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Украины за умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, и незаконное завладение транспортным средством», — рассказал собеседник агентства.

Фонтанка.ру
Фонтанка.ру

По информации петербургского издания «Фонтанка», операция по задержанию спортсмена была проведена 29 января. В этот день сотрудники Интерпола из Северной столицы совместно со специальным отделом быстрого реагирования Росгвардии устроили встречу с Оленчиком в отделении ГИБДД.

Подозреваемого в убийстве заманили туда, сообщив о несуществующем ДТП.

В данный момент Оленчик находится в дежурной части отдела МВД по Курортному району Санкт-Петербурга.

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Напомним, боец был объявлен в международный розыск в 2017 году. По информации СМИ, тогда после совместного распития спиртных напитков в баре исчез его приятель. Позднее его нашли задушенным, а машина убитого пропала.

Местонахождение Оленчика установить также не удалось, и полиция пришла к выводу, что спортсмен убил своего друга, похитил автомобиль и скрылся.

Российские правоохранительные органы уже сообщили украинским коллегам о задержании.

Оленчик занимался несколькими видами боевых искусств. Так, на сайте, посвященном городу Павлодару, сообщается, что в ноябре 2016 года боец победил на чемпионате мира по кикбоксингу в категории до 67 кг.

В тексте Оленчик называется воспитанником павлодарской детско-юношеской спортивной школы.

Также имя задержанного часто связывается с фри-файтом — украинским вариантом смешанных единоборств. Спортсмен значился в клубе «Октагон», выступая на турнирах украинского масштаба. В интернете можно даже найти видео его поединка.

Также Оленчик занимался тайским боксом. В этом виде спорта он стал чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Украины. Спортсмен даже набирал группы детей для обучения.

Ожидается, что ближайшие 40 суток боец проведет под арестом в следственном изоляторе Петербурга. За это время Интерпол должен получить запрос на экстрадицию, после чего Оленчик будет передан в руки украинским правоохранительным органам.

Ранее в центре Киева произошла другая трагедия с участием профессионального бойца. Боксер Петр Очеретяный одним ударом в голову убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка.

Между мужчинами вспыхнул конфликт прямо на улице, когда спортсмен выгуливал собак, а Хмелюк якобы чуть не сбил их на своем автомобиле.

В результате перепалки Очеретяный неожиданно ударил оппонента, и тот упал как подкошенный. Боксер какое-то время старался привести пострадавшего в чувство, однако затем оставил попытки, забрал собак и ушел. Предполагается, что смерть Хмелюка наступила именно из-за удара боксера, а не из-за падения.

Вскоре полиция установила личность агрессора, и на следующий день Очеретяный добровольно сдался в руки правоохранительным органам.

На профессиональном ринге он успел провести десять боев и победил в девяти из них, причем в шести случаях — нокаутом.

Выступал боец в тяжелом весе (до 90 кг) и представлял Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет, дебютировав в качестве профессионала еще в 2005 году — на ринге ночного клуба Freedom в Киеве.

Что касается Хмелюка, то он работал в Управлении государственной охраны Украины, которое обеспечивает безопасность первых лиц страны, — в том числе и президента Петра Порошенко. По данным СМИ, у него остались жена и дети.

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