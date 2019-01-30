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«Спасибо за вылет»: тренер «Монако» заменил Головина и пожалел

«Были спазмы»: как Головин забил первый мяч за «Монако»

Александр Головин забил свой первый мяч за «Монако», отличившись в полуфинале Кубка французской лиги. Тем не менее главный тренер команды Леонарду Жардим заменил российского полузащитника во втором тайме, после чего монегаски уступили в серии пенальти и вылетели из турнира. Некоторые болельщики «Монако» раскритиковали специалиста за замену Головина и отметили, что игрок провел «великолепный первый тайм».

Александр Головин, который в сезоне-2018/19 пытается покорить Европу (пока не очень успешно, но главным образом не по своей вине, а из-за общего кризиса в клубе) наконец забил первый мяч за «Монако». Для этого россиянину понадобилось 19 матчей.

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Долгожданное событие произошло в полуфинальном матче Кубка французской лиги против «Генгама». На 24-й минуте встречи, когда команда уже играла вдесятером из-за удаления опорного полузащитника Вильяма Ванкера, когда-то пылившего в московском «Динамо», Головин здорово открылся в чужой штрафной и с острого угла пробил под перекладину.

Это был единственный способ отправить мяч в сетку в той ситуации — и Александр оказался удивительно точен. Недаром ему доверяли исполнять штрафные в ЦСКА и сборной России.

Думается, что в этот момент Леонарду Жардим, которого недавно вернули на пост главного тренера «Монако», пожалел, что не выпустил россиянина в стартовом составе и в прошлом матче — против «Дижона» в рамках Лиги 1, который его подопечные проиграли со счетом 0:2.

В игре с «Генгамом» события развивались по совершенно другому сценарию. К 24-й минуте сам «Монако» вел в счете 2:0 и имел все шансы выйти в финал Кубка лиги.

К слову, этот турнир, хоть и не считается особо престижным, но в случае победы гарантирует участие в Лиге Европы.

Для монегасков, которые сейчас находятся на предпоследнем месте в чемпионате Франции и вряд ли смогут пробиться в еврокубки по итогам национального первенства, это был реальный шанс попасть в ЛЕ.

Турнирная сетка также благоволила подопечным Жардима. «Генгам» — это команда, которая выступает в Лиге 1 даже хуже «Монако» и находится сейчас на последнем месте в таблице.

Однако в начале второго тайма у монегасков случилось коллективное помутнение разума, и «Генгам» отквитал оба пропущенных мяча уже в первые десять минут — отличились Александр Менди и Маркус Тюрам.

На 78-й минуте Жардим принял решение заменить Головина. Вместо него вышел 18-летний нападающий Софьян Диоп. Замена не сыграла:

забить еще один мяч «Монако» не удалось, а в послематчевой серии пенальти именно Софьян попал в перекладину решающим ударом, после чего игрок «Генгама» Коко послал мяч точно в угол и принес своей команде победу.

На послематчевой пресс-конференции Жардим объяснил замену Головина не лучшим физическим состоянием.

«Мы ведь играли вдесятером почти 87 минут.

Под конец встречи футболисты просто устали и не могли четко выполнять мою установку на игру. У Головина, например, начались мышечные спазмы.

В целом мы, конечно, провели первый тайм лучше, чем второй, однако хочу отметить, что мне в любом случае понравился настрой команды. Я доволен их отношением к игре», — подчеркнул специалист.

Болельщики «Монако» в социальных сетях были менее дипломатичны. Так, некто Marco Hamilton в ответ на пост в клубном твиттере о поражении написал, что тренер явно ошибся со списком пенальтистов:

«Вместо того, чтобы выбрать хороших игроков для серии пенальти, ты оставляешь Глика и Хенрихса (оба защитника не смогли пробить вратаря «Генгама» с 11-метровой отметки. — «Газета.Ru»). В любом случае, поздравляю Рони Лопеша (автора первого гола «Монако». — «Газета.Ru»), Желсона Мартиньша, который, к сожалению, получил травму, и Головина за великолепный первый тайм».

Другой фанат монегасков под ником Anthony LP и вовсе возложил всю вину за проигрыш в Кубке на главного тренера, осудив его за замену россиянина:

«Спасибо тебе, Жардим, за вылет. Потерять Мартиньша из-за травмы, заменить Головина и Лопеша и оставить Субашича в воротах…»

К слову, многие болельщики отмечали эффективность тройки Мартиньш — Лопеш — Головин, после ухода которой «Монако» уже просто отбивался от атак «Генгама», дожидаясь серии пенальти, в которой не смог преуспеть.

Жардим не спешил выделять конкретных игроков после проигранного матча и лишь предположил, что в зимнее трансферное окно в составе монегасков еще произойдут изменения.

«Возможно, еще будут трансферы. Я попросил руководство клуба сократить состав. Я не могу допустить, чтобы в команде было 20 футболистов, которые будут недовольны тем, что редко выходят на поле. Но мы также должны усилить команду.

За руководством последнее слово. Это мои пожелания. Мы все хотим, чтобы команда стала лучше играть. Нам требуются футболисты для повышения качественной конкуренции», — заявил специалист.

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