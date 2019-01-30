Борьба за Кубок: Россия проигрывает Финляндии. LIVE

- 113995 просмотров США потребовали от ЕС активных действий против «Северного потока — 2»
- 91370 просмотров Сенатора Арашукова арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации
- 83175 просмотров Почему Израилю удалось уничтожить российский «Панцирь» в Сирии
- 76382 просмотра Онлайн заседания NSAC по делу Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора
- 72885 просмотров Цекало женится на актрисе из Голливуда после развода с сестрой Брежневой
- 71148 просмотров Анастасия Волочкова устроила скандал в студии «Пусть говорят»
- 67977 просмотров Толкнувший Скабееву депутат Рады ответил Кадырову
Начался второй тайм!
Завершился первый тайм. Уходим на перерыв. Пока финны ведут — 2:1.
Угловой в исполнении россиян заканчивается интересным розыгрышем, но финны прочитали его и не дали нам пробить.
Но опять здорово сыграл их вратарь и отбил мяч.
Штрафной зарабатывают россияне.
Финны попадают в оффсайд. Разведут мяч россияне.
К счастью, не проходит бросок у финнов по воротам россиян.
Савельев выбивал мяч и попал в Джими Хейнонен, от которого снаряд отлетел в ворота. 2:1 — ведут финны.
Хорошая атака финнов прошла по левому борту, и она завершилась голом.
Финны пока в основном отбрасываю мяч со своей половины поля. Россияне доминируют в последние минут 20.
Свободный исполняла сборная России. Но ничего не получилось создать.
До новых бросков пока не дошло.
Опять сборная России попала в штангу!
В последние минуты слишком много единоборств в центре поля.
Россияне в атаке убежали в отрыв, бросили. Но их вратарь забрал мяч.
Евгений Дергаев сделал два ложных замаха, но попал в стенку.
От вратаря финнов ушел мяч на угловой.
Но подача у россиян не получилось.
Седьмой угловой зарабатывает сборная России.
Финский вратарь опять успевает ногу выставить. Занял правильную позицию голкипер в воротах!
Еще один угловой зарабатывают россияне! Вперед!
ГООООЛ! Сравняла счет сборная России!
Артем Новиков вторым касанием попадает в штангу!
Спасает свою команду финский вратарь! Вот это уже похоже на напор.
Перехватили шайбу россияне после углового и убегали 3 в 3. Но в итоге нарушили правила финны.
Пока на скорости на половину поля россиян чаще входят финны.
Ух! Не попал по воротам российский игрок! Но было опасно!
Россияне пока не могут особо потревожить финского вратаря.
Бросок с острого угла Элиаса Гильгрена завершается угловым.
В оффсайд попал финский игрок! Мяч разводят россияне.
Пытался бросить российский игрок, но у него не получился бросок.
Финны ищут свободные места в центре поля россиян, чтобы пройти к воротам за счет продольных передач.
Пока игра идет почти без моментов. Команды пытаются вскрыть оборону друг друг за счет угловой.
Дмитрий Савельев отправил в штрафной бокс.
Сборная России зарабатывает еще один угловой с левого края.
Россияне пока владеют инициативой.
Хороший был бросок с дальней зоны, но мяч попал в нашего игрока. А на добивании россиянам не удалось хорошо сработать.
Теперь зарабатывают угловой россияне.
Первый угловой и первый гол! Забиваю финны!
Финны получают шанс на свободный удар.
Пока в атаке российские спортсмены.
Начался матч!
Звучат гимны стран. Команды на льду!
В январе прошлого года во втором туре чемпионата мира, проходившим в Хабаровске, россияне с минимальным счётом победили финнов со счетом 2:1.
Больше всех в ворота Казахстана забросили Александр Егорычев и Артём Бондаренко — по пять мячей.
Напомним, что в первом матче ЧМ сборная России уступила команде Швеции со счетом 4:6, а во второй игре победила Казахстан — 22:1.
Матч начнется в 18.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея с мячом. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира по бенди между сборными Финляндии и России.