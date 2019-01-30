Борьба за Кубок: Россия проигрывает Финляндии. LIVE

Курсы валют$ 65.90 (-0.105) 75.28 (-0.188)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Кубок лиги
23:05
ГенгамМонако
2:2 (5:4)
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Краснодар Бэйцзин Жэньхэ
1:1
закончен
19:00
ЦСКА Норшелланн
2:1
закончен
Фонбет Кубок Матч Премьер
20:00
Спартак МЛокомотив М
4:0
закончен
Кубок Италии
22:45
МиланНаполи
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналКардифф Сити
2:1
закончен
22:45
ФулхэмБрайтон энд Хоув Альбион
4:2
закончен
22:45
Хаддерсфилд ТаунЭвертон
0:1
закончен
22:45
ВулверхэмптонВест Хэм Юнайтед
3:0
закончен
23:00
Манчестер ЮнайтедБёрнли
2:2
закончен
23:00
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Сити
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьБарыс
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
Металлург МгСКА
1:3
закончен
17:00
Салават ЮлаевЙокерит
1:4
закончен
19:30
Ак БарсАвтомобилист
1:2 (Б)
закончен
19:30
НефтехимикХК Сочи
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
4:5
закончен
03:00
Бостон БрюинзВиннипег Джетс
3:4 (Б)
закончен
03:30
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
0:1
закончен
Еврокубок
21:00
Монако Альба
61:75
закончен
23:00
Лимож Црвена Звезда
72:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикОклахома-Сити Тандер
117:126
закончен
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
105:115
закончен
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
116:113
закончен
03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
122:117
закончен
04:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
116:121
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсФиникс Санз
126:124
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Сиксерс
105:121
закончен
Бокс/ММА / Заседание NSAC
18:30
Нурмагомедов дисквалифицирован за драку с Макгрегором
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
БорнмутЧелси
не начался
22:45
СаутгемптонКристал Пэлас
не начался
23:00
ЛиверпульЛестер Сити
не начался
23:00
Тоттенхэм ХотспурУотфорд
не начался
Кубок Испании
23:30
БарселонаСевилья
не начался
Франция / Лига 1
23:00
НантСент-Этьен
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТракторВитязь
2:3
3 период
19:30
СеверстальЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Питтсбург ПингвинзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Даллас СтарзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Зелена Гура
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит УНИКС
не начался
22:00
Партизан Ритас
не начался
22:00
Фрапорт Скайлайнерс Ратиофарм Ульм
не начался
22:00
Андорра Цедевита
не начался
22:30
АСВЕЛ Локомотив-Кубань
не начался
22:45
Уникаха Валенсия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Нью-Йорк НиксДаллас Маверикс
не начался
03:30
Майами ХитЧикаго Буллз
не начался
03:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:00
Финляндия - Россия
online
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурКуньлунь Ред Стар
не начался
15:30
СибирьЙокерит
не начался
16:30
БарысСКА
не начался
19:30
Динамо ММеталлург Мг
не начался
19:30
ЦСКААк Барс
не начался
19:30
Динамо МнАдмирал
не начался
20:30
Динамо РСпартак
не начался
20:30
СлованХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКоламбус Блю Джекетс
не начался
Евролига
20:00
Химки Жальгирис
не начался
22:00
Олимпиакос Барселона
не начался
22:30
Бавария Фенербахче
не начался
22:45
Баскония Маккаби Т-А
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсБруклин Нетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзФиладельфия Сиксерс
не начался
Борьба за Кубок: Россия проигрывает Финляндии. LIVE

Онлайн матча 3-го тура чемпионата мира по бенди Финляндия - Россия

В Швеции проходит групповой этап чемпионата мира по хоккею с мячом. В матче 3-го тура встречаются сборные Финляндии и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
46

Начался второй тайм!

45

Завершился первый тайм. Уходим на перерыв. Пока финны ведут — 2:1.

45

Угловой в исполнении россиян заканчивается интересным розыгрышем, но финны прочитали его и не дали нам пробить.

45

Но опять здорово сыграл их вратарь и отбил мяч.

45

Штрафной зарабатывают россияне.

44

Финны попадают в оффсайд. Разведут мяч россияне.

43

К счастью, не проходит бросок у финнов по воротам россиян.

41

Савельев выбивал мяч и попал в Джими Хейнонен, от которого снаряд отлетел в ворота. 2:1 — ведут финны.

40

Хорошая атака финнов прошла по левому борту, и она завершилась голом.

39

Финны пока в основном отбрасываю мяч со своей половины поля. Россияне доминируют в последние минут 20.

37

Свободный исполняла сборная России. Но ничего не получилось создать.

36

До новых бросков пока не дошло.

34

Опять сборная России попала в штангу!

33

В последние минуты слишком много единоборств в центре поля.

32

Россияне в атаке убежали в отрыв, бросили. Но их вратарь забрал мяч.

30

Евгений Дергаев сделал два ложных замаха, но попал в стенку.

29

От вратаря финнов ушел мяч на угловой.

28

Но подача у россиян не получилось.

27

Седьмой угловой зарабатывает сборная России.

26

Финский вратарь опять успевает ногу выставить. Занял правильную позицию голкипер в воротах!

25

Еще один угловой зарабатывают россияне! Вперед!

23

ГООООЛ! Сравняла счет сборная России!

23

Артем Новиков вторым касанием попадает в штангу!

22

Спасает свою команду финский вратарь! Вот это уже похоже на напор.

21

Перехватили шайбу россияне после углового и убегали 3 в 3. Но в итоге нарушили правила финны.

17

Пока на скорости на половину поля россиян чаще входят финны.

16

Ух! Не попал по воротам российский игрок! Но было опасно!

15

Россияне пока не могут особо потревожить финского вратаря.

20

Бросок с острого угла Элиаса Гильгрена завершается угловым.

14

В оффсайд попал финский игрок! Мяч разводят россияне.

11

Пытался бросить российский игрок, но у него не получился бросок.

10

Финны ищут свободные места в центре поля россиян, чтобы пройти к воротам за счет продольных передач.

09

Пока игра идет почти без моментов. Команды пытаются вскрыть оборону друг друг за счет угловой.

08

Дмитрий Савельев отправил в штрафной бокс.

07

Сборная России зарабатывает еще один угловой с левого края.

05

Россияне пока владеют инициативой.

02

Хороший был бросок с дальней зоны, но мяч попал в нашего игрока. А на добивании россиянам не удалось хорошо сработать.

02

Теперь зарабатывают угловой россияне.

02

Первый угловой и первый гол! Забиваю финны!

01

Финны получают шанс на свободный удар.

01

Пока в атаке российские спортсмены.

18:00

Начался матч!

17:56

Звучат гимны стран. Команды на льду!

17:53

В январе прошлого года во втором туре чемпионата мира, проходившим в Хабаровске, россияне с минимальным счётом победили финнов со счетом 2:1.

17:45

Больше всех в ворота Казахстана забросили Александр Егорычев и Артём Бондаренко — по пять мячей.

17:40

Напомним, что в первом матче ЧМ сборная России уступила команде Швеции со счетом 4:6, а во второй игре победила Казахстан — 22:1.

17:35

Матч начнется в 18.00 мск.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея с мячом. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира по бенди между сборными Финляндии и России.