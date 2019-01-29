Забыть об Украине: чем обернется переход Ракицкого в «Зенит»

Трансфер украинского защитника Ярослава Ракицого из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит» может поставить под сомнение карьеру футболиста в национальной сборной. По мнению экспертов, переезд игрока в Санкт-Петербург будет негативно воспринят на родине игрока. В частности ведущий украинскго телеканала «2+2» Игорь Цыганык сообщил, что в Федерации футбола Украины (ФФУ) не намерены вызывать Ракицкого в сборную.

«У Федерации футбола Украины есть четкое убеждение, что Ярославу Ракицкому после перехода в «Зенит» нет места в сборной Украины. Про Ракицкого нам надо просто забыть»,

— сказал журналист.

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В свою очередь в ФФУ данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, заверив, что запрета на работу в России у украинских футболистов не существует, а также пожелали удачи Ракицкому в дальнейшей карьере. При этом решение о его вызове в национальную сборную будет принимать тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

«Переход в «Зенит» — это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики. Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать.

Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды»,

— цитирует ТАСС слова члена исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергея Макарова.

За донецкий «Шахтер» Ракицкий дебютировал в августе 2009 года. За весь период карьеры в составе «горняков» 29-летний защитник провел 325 матчей, в которых отличился 14 голами и 30 результативными передачами. Вместе с донецким клубом он шесть раз становился чемпионом страны и столько же — обладателем Кубка Украины. Кроме того, он трижды выигрывал Суперкубок Украины.

Спустя месяц после дебюта за «Шахтер» Ракицкий был вызван в национальную сборную Украины, в составе которой провел 54 матча, забил пять мячей и поучаствовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

Сам Ракицкий, комментируя свой уход в «Зенит», поблагодарил болельщиков и сотрудников «Шахтера», а также тренеров, под чьим руководством он играл.

«17 лет своей жизни я посвятил «Шахтеру». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!» — написал Ракицкий в своем инстаграме.

Интересно, что в Сети распространилась информация о том, что активные фанаты «Шахтера» негативно отреагировали на переход Ракицкого в российский клуб. При этом в комментариях под публикацией футболиста в соцсети болельщики донецкого клуба поблагодарили футболиста за девять лет, отданные команде.

«Удачи, Ярослав! Спасибо за все! «Шахтер» без тебя уже не тот. Respect за проделанную работу. Настоящий боец. Не останавливайся, у тебя еще много всего впереди», — написали подписчики Ракицкого.

О возможном завершении карьеры Ракицкого в национальной сборной рассказал бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков, который ранее привлекался в команды России и Украины, но в официальных матчах играл только за желто-синих.

«Мне кажется, что очень возможен сценарий, при котором он станет в сборной изгоем, хотя мне бы этого не хотелось. Спорт должен быть вне политики, но в наше время все возможно», — приводит слова Горшкова Sport24.

В «Зените» в свою очередь отказались обращать внимание на напряженные отношения между Россией и Украиной на международном уровне, отметив, что спорт состоит вне политики.

«У нас новый амбициозный тренер, отечественный, чем мы гордимся. И мы должны ему помочь. Мы довольны приобретением Ракицкого, у него сумасшедшие физические способности. Основная философия мирового футбола — он вне политики. Мы играем в футбол, мы не проводим политических акций»,

— цитирует президента «Зенита» Сергея Фурсенко сайт телеканала «360».

Также функционер вспомнил экс-полузащитника сине-бело-голубых, которые ныне является ассистентом главного тренера петербургского клуба Анатолия Тимощука. В составе «Зенита» Тимощук дважды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2008 году.

«Ракицкий взял в «Зените» 44-й номер, под которым в команде долго играл Анатолий Тимощук? Насколько я знаю, он играл под этим номером в «Шахтере». Но да, в этом есть свой символизм. Анатолий Тимощук был очень важным игроком в нашем составе, капитаном. Ракицкому я пожелал бы в «Зените» такой же славной карьеры. Тем более что они очень похожи по своему отношению к футболу», — приводит слова Фурсенко «Чемпионат».

Ракицкий перешел в «Зенит» 28 января, подписав с петербуржцами контракт сроком на 3,5 года. По информации СМИ, за трансфер украинца сине-бело-голубые заплатили €10 млн, а зарплата игрока составит €2,5 млн в год.

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