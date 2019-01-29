В угол поставили? Фигуристку с «правильным допингом» наказали

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, рассказавшая о пользе допинга в спорте и о необходимости применять запрещенные препараты для достижения высоких результатов в фигурном катании, избежала серьезного наказания со стороны своей школы. Тренерский штаб московского клуба «Снежные барсы», в котором 13-летняя спортсменка занимается с начала текущего сезона, вместе с личным тренером и родителями фигуристки провел с ней разъяснительную беседу относительно поведения Шаботовой. В частности, в разговоре была отмечена важность осторожного ведения социальных сетей и высказываний на любую тему.

«Социальные сети сегодня дают возможность каждому их пользователю высказываться на любые темы независимо от возраста и статуса. Учитывая юный возраст спортсменки, с ней проведена разъяснительная беседа со стороны родителей и тренера»,

— приводит ТАСС сообщение Департамента спорта города Москвы.

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Напомним, что Шаботова, общаясь со своими фанатами в инстаграме, в прямом эфире отметила необходимость применения «правильного допинга» для качественных прокатов. Однако вскоре спортсменка извинилась за свои слова и подчеркнула, что ее неправильно поняли.

«Я сказала глупость, может, потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — сказала 13-летняя фигуристка в видеообращении, опубликованном в ее инстаграме.

Личный тренер Шаботовой Светлана Панова, поддержав свою ученицу, при этом заявила, что в ее отношении будут приняты дисциплинарные меры как со стороны школы, так и Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Дисциплинарные меры могут быть приняты со стороны руководства, или Федерации фигурного катания, но надеюсь, что каким-то строгим выговором мы обойдемся. Мне жалко губить девочке карьеру из-за какого-то высказывания, которое было сделано не всерьез. Если бы такое сказала 20-летняя спортсмена, это другое дело», — цитирует Панову «Спорт-Экспресс».

В свою очередь высказыванием молодой фигуристки возмутились представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Так, заместитель генерального директора ведомства Маргарита Пахноцкая выразила мнение, что юные спортсмены не отдают отчета своему поведению и непрофессионально относятся к проблеме допинга в современном спорте.

Кроме того, РУСАДА заинтересовалось фигуристкой и начало тестирование Шаботовой наличие в организме запрещенных препаратов.

«Мы уже ведем расследование. Мы вчера уже обсуждали этот вопрос, есть определенные предварительные выводы. Конечно, это высказывание отражает культуру отношения к допингу в обществе.

Второе - это формирование информационного поля накануне исполкома WADA. Взяли нарезку, сделали сюжет и подняли его. Для чего? Кому это выгодно?» — сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».

Свою карьеру в фигурном катании спортсменка начала в школе «Москвич», где ее первым тренером была Ирина Страховая. Перед началом сезоне-2017/18 Шаботова перебралась в столичный клуб «Снежные барсы» и занимается в группе Светланы Пановой. Самыми известными действующими ученицами специалистки являются Алена Канышева и Александра Панина, а раньше Панова работала с Елизаветой Худайбердиевой, Марией Сотсковой и Анастасией Таракановой.

Интересно, что чиновники, комментируя скандальную историю Шаботовой, призвали государственные органы внимательнее относится к воспитанию спортсменов, а также порекомендовали чаще проводить семинары на тему о вреде допинга.

«Слова Шаботовой — это, конечно, огромная глупость, недоработка родителей и тренера. Девчонок в таком возрасте — тем более в фигурном катании — нужно не то что просить, а заставлять проходить антидопинговые курсы. Эта информация актуальна для любого возраста и любого вида спорта.

В РУСАДА правильно сказали, что обратят внимание на эту ситуацию. Надо приглашать чаще на семинары Шаботову и ее сверстниц, потому что она явно высказывала не только свою точку зрения. Наверняка подобные разговоры циркулируют среди ее ровесников», — сказал бывший начальник отдела образовательной деятельности Москомспорта и экс-главный специалист Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по сбору допинг-проб Максим Веревкин в интервью «Газете.Ru»

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