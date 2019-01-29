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Провал в Джерси: Малкин и Кросби разбились о стену

Голевой пас Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Нью-Джерси»

Голевая передача Евгения Малкина в матче с «Нью-Джерси» лишь подсластила «Питтсбургу» пилюлю очередного поражения, а Иван Проворов вышел победителем из противостояния с Дмитрием Куликовым. «Газета.Ru» рассказывает о матчах игрового дня НХЛ.

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Джерси Девилз» – 3:6

Невзрачно начавший сезон, но затем уверенно выправивший положение «Питтсбург» Евгения Малкина и Сидни Кросби вновь попал в полосу спада. Одержав победы в десяти из одиннадцати матчей, «пингвины» шли в тройке в Столичном дивизионе и боролись за лидерство с «Вашингтоном» и «Коламбусом».

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Однако затем последовала совсем иная серия: «Пингвинз» потерпели три поражения в четырех играх и опустились в зону wild card, рокировавшись с «Айлендерс», которые не только поднялись в тройку, напрямую выходящую в Кубок Стэнли из дивизиона, но и возглавили «Метрополитан», обойдя клубы Александра Овечкина и Артемия Панарина.

«Нью-Джерси» после резвого прошлогоднего выступления, когда молодая команда дерзко забралась в зону плей-офф, а Тэйлор Холл получил «Харт трофи» (приз самому ценному игроку лиги), ожидаемо сдал и на пост-сезон может претендовать лишь в мечтах.

Тем не менее в играх с «Пенс» «дьяволы» показывают отличные результаты, одержав победы в обоих уже состоявшихся в нынешнем сезоне ранее противостояниях. Новая встреча на PPG Paints Arena на территории команды Майка Салливана не стала исключением.

Уже в первом периоде гол и передача Трэвиса Зэйджака создали гостям важный задел, а деморализовал «пингвинов» гол Брайана Бойла в меньшинстве во втором отрезке. При этом сами хозяева не реализовали ни одной из своих пяти попыток игры в большинстве.

Дерек Брассар все же вроде бы вернул подопечных Салливана в игру своей девятой в сезоне шайбой, но Зэйджак еще до второго перерыва сделал второй ассист в матче, а в середине третьего периода окончательно добил соперников своей третьей передачей.

Сделана она была во время пятиминутного большинства, полученного за удаление Брассара до конца игры. Форвард провел неаккуратный силовой прием у борта против Сами Ватанена, подключив локоть, причем отдыхать отправился и защитник «Девилз», заработавший как минимум синяк под глазом. По окончании встречи наставник «Нью-Джерси» Джон Хайнс неуверенно сказал, что надеется, с Ватаненом все обойдется.

Интересно, что «Пенс» тоже забросили в меньшинстве – опытнейший Мэтт Каллен продемонстрировал свой класс в той же пятиминутке, но и Павел Заха следом отличился до истечения штрафного времени за фол Брассара.

Последнее слово все же осталось за «Питтсбургом», причем 12-й гол Брайана Раста в регулярном чемпионате организовал своей 39-й в сезоне передачей Евгений Малкин, что вряд ли подняло настроение российского нападающего и его партнеров.

Малкин закончил встречу с показателем -1, нанеся один бросок в створ ворот и проведя пару силовых приемов.

Во многом победа «Нью-Джерси» стала еще и заслугой голкипера Кевина Кинкэйда, отразившего 37 бросков, а четвертое в пяти последних матчах поражение «пингвинов» сделало их положение в Столичном дивизионе еще более ненадежным, хотя месту в зоне плей-офф всерьез пока ничто еще не угрожает.

При этом главной проблемой для Салливана является сейчас игра его команды в обороне – в пяти из шести последних матчах его подопечные пропускали четыре шайбы и больше.

«Филадельфия Флайерз» – «Виннипег Джетс» – 3:1

Травма, полученная молодым ведущим защитником «Филадельфии» Шейном Гостисбеером на утренней раскатке, должна была серьезно ударить по шансам одного из аутсайдеров Западной конференции в домашней игре с лидером Востока.

На деле же отсутствие Гостисбеера просто увеличило нагрузку на его ровесника и коллегу Ивана Проворова, который провел на льду рекордные для этого матча 28 минут и действовал предельно надежно, хоть и неброско.

«Реактивщики» старались в фирменной манере давить на соперника, но «Флайерз» выглядели уверенно и постоянно выравнивали игру. К тому же хозяевам удалось главное – задать тон.

Во втором периоде Фил Вароне открыл счет, а когда «Джетс» ответили шайбой Джека Рословича, второй гол «Филадельфии» забил Трэвис Конекны. Он и стал главным героем поединка, выведя в третьем периоде на результативный выстрел Джеймса ван Римсдайка.

Другим героем поединка стал голкипер-новичок «Филли» Картер Харт, дебютировавший в НХЛ только в декабре, но уже установивший солидное достижение. Одержав свою четвертую победу подряд, Харт стал первым после Стива Мэйсона в сезоне-2008/09 голкипером лиги, кому удалось выиграть четыре встречи кряду в возрасте до 21 года.

А вот его визави Лоран Броссуа, несмотря на статус второго вратаря «Виннипега», лишь впервые в сезоне уступил в основное время! В предыдущих своих одиннадцати стартах он одержал десять побед, пропуская в среднем 1,99 шайбы за игру и отражая 94,6% бросков в створ своих ворот.

Плохой матч провел защитник «Джетс» Дмитрий Куликов, завершивший матч с показателем полезности -2. Больше такого не позволил себе ни один защитник команды, хотя среди форвардов такая же статистика вышла у Рословича, а Патрик Лайне и Брайан Литтл и вовсе схлопотали по -3.

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