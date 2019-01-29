«Платит не Глушаков»: как «Спартак» замешан в разводе капитана

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, рассказал, как развивается ситуация с разделом имущества супругов и взысканием алиментов. По его словам, суд встал на их сторону и вынес соответствующее определение в адрес футболиста. Теперь его передали в «Спартак». Адвокат отметил, что красно-белые будут вычитать средства на алименты из зарплаты Дениса.

«Суд встал на нашу сторону и вынес соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова. Оно было передано в «Спартак».

Алименты платит не сам Глушаков. «Спартак» добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от «Локомотива». «Локо» очень избирательно исполняет судебные решения, и Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине «Локомотива». Что касается Глушакова, тут все четко, хотя сам Денис сопротивлялся и говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц», — отметил Жорин Sport24.

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Напомним, что между супругами – Дарьей и Денисом — в данный момент идет бракоразводный процесс, который инициировала жена футболиста. Он тянется с осени прошлого года. А в Никулинском районном суде города Москвы 18 января прошло очередное заседание по этому делу. Суд должен поделить имущество супругов, а также определить, с кем будут проживать их общие дети – дочери Валерия и Александра. На данный момент все счета игрока арестованы, а дети находятся с матерью.

Защита Глушаковой также пыталась предоставить в суд выписку о выводе со счета футболиста нескольких сотен миллионов рублей, однако документ в итоге не приняли, поскольку суд решил, что эти деньги Денис и Дарья потратили совместно в браке.

В свою очередь, адвокат Дарьи заявил, что в данный момент сторона защиты борется за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество.То есть Жорин и Дарья до сих пор считают, что футболист незаконно вывел определенную сумму денег со счета. По мнению представителя защиты, по ходу бракоразводного процесса они столкнулись с необъяснимой реакцией суда.

Жорин считает, что в суде действуют не по букве закона.

«Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Мы прямо указываем на то, что имущество может быть отчуждено – прикладываем объявления на сайте.

Просим сделать соответствующие запросы, наложить арест, но суд реагирует не так, как указывает закон.

При этом наши жалобы в рамках ГПК РФ поступают судье Самороковской, но она их не отправляет в Мосгорсуд, а отвечает сопроводительными письмами, что на обжалование отправлять не будет. С резонансными делами такое случается редко, поэтому для меня это немного удивительно», — сказал Жорин.

Также адвокат заявил, что, несмотря на определенные сложности в резонансном деле, их сторона не планирует сдаваться. Жорин подчеркнул, что они уже напрямую обратились к председателю Мосгорсуда по поводу вывода денег Глушаковым.

«Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились напрямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание»,

– добавил Жорин.

Что касается дома, о котором говорил Жорин, то он является совместно нажитым имуществом супругов. Тем не менее футболист продает его за 300 миллионов рублей и уже успел переписать жилище на свою мать.

Также, согласно словам Жорина, Глушаков говорил о том, что его детям хватит 20 тысяч рублей в месяц. На что стремительно отреагировал в своем твиттере депутат Госдумы Игорь Лебедев. Он предложил футболисту прожить на эти деньги. Но Глушаков так и не ответил на риторический вопрос депутата.

«Глушаков, сам попробуй проживи на 20 в месяц, слабо?» — написал Лебедев.

Между тем в комментариях к посту Лебедева подписчики отметили, что в России многие живут с зарплатой в 20 тыс. руб.

Накануне Жорин еще рассказал, почему футболист продолжает распоряжаться семейным имуществом во время бракоразводного процесса.

«В обычных ситуациях это невозможно, но по странному стечению обстоятельств у него это получается. Сейчас идет спор по разделу имущества и мы заявили ряд ходатайств. Судья Наталия Самороковская по каким-то странным причинам отказывает нам в приобщении документов. На предыдущем заседании, которое было месяц назад, мы заявили судье Самороковской, что есть дом, который является совместно нажитым имуществом и выставлен на продажу», — цитирует Жорина Sport24.

Адвокат также отмечал, что заявил отвод судьи после того, как она проигнорировала сведения о продаже общего дома.

«Такое поведение суда дает Глушакову уверенность, что совместно нажитым имуществом можно распоряжаться и по-быстренькому его переоформлять. По факту действий судьи мной была направлена жалоба председателю Московского городского суда на имя Ольги Егоровой. Надеемся, что процесс продолжится более объективно. Не сомневаюсь, что мы сможем эту ситуацию переломить», — подытожил Жорин.

Отметим, что бракоразводный процесс между супругами начался после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой футболист проводит время в бане с неизвестной девушкой. В качестве оператора выступила сама Дарья, которая проследила за мужем, а потом обвинила его в измене. В ходе судебных разбирательств в сети также была опубликована аудиозапись разговора супругов, где Денис якобы угрожает жене большими связями, используя нецензурную лексику.

Однако в данный момент идет не только бракоразводный процесс между супругами. Жена Глушакова также обвинила футболиста в избиении, и Денису может грозить реальный срок за нанесение побоев. Дарья обратилась с заявлением в полицию по поводу избиения. Медицинская экспертиза выявила у нее побои легкой степени. Защита жены игрока рассчитывает, что футболист может быть привлечен к уголовной ответственности за содеянное. Однако к текущему моменту уголовное дело в отношении футболиста не возбуждено. Об этом недавно рассказала сама Дарья.

Тем не менее, как заявила Алиса Образцова, еще один адвокат Глушаковой, на судебном заседании старшая дочь игрока рассказала о физическом воздействии со стороны отца.

«На сегодняшнем заседании были заслушаны показания свидетелей. Со стороны Глушакова была няня, которая не работает в этой семье уже шесть лет, а младшего ребенка даже не знает. В своих показаниях она постоянно путалась и, когда судья начала задавать ей вопросы, сразу сбилась. К примеру, сначала она говорила, что с ребенком Денис был чуть ли не постоянно, а потом — что он очень много ездил на матчи», — приводил слова юриста «Московский комсомолец».

«Сейчас только идет расследование, уголовное дело не возбуждено. В интервью Денис говорил, что все было смонтировано, но это не так. Мы просто выложили аудиосообщения, которые он мне отправлял на вотсап», — отмечала Дарья.

По делу семьи Глушаковых складывается ощущение, что оно вполне может продлиться еще хоть добрых полгода. По крайней мере, по каждой новой подробности становится очевидно, что ни одна сторона не готова идти на компромисс, а это означает, что эта история вряд ли закончится в ближайшее время. Другой вопрос: насколько серьезные последствия ждут футболиста «Спартака» после вынесения судом итогового решения. Также еще неизвестно, возбудят ли против Глушакова уголовное дело.

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