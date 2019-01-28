«Может стать изгоем»: «Зенит» подписал лидера сборной Украины

«Зенит» официально объявил о трансфере украинского защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера». Как информирует официальный сайт сине-бело-голубых, футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

Информация об условиях перехода не разглашается, однако, как утверждают СМИ, сумма трансфера составила около €10 млн, а зарплата Ракицкого в петербургском клубе будет в районе €2,5 млн в год.

«Очень счастливый прямо сейчас.

Я перешел из одной топ-команды, «Шахтера», в другую топ-команду — «Зенит».

Буду делать все, что от меня зависит, и выкладываться на поле на все сто процентов ради клуба. Чтобы команда всегда выигрывала. Слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться и за них тоже», — заявил Ракицкий в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

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Украинец признался, что советовался по поводу перехода в «Зенит» с экс-футболистом петербургского клуба и сборной Украины Анатолием Тимощуком, а также с бывшим главным тренером «Зенита» и «Шахтера» Мирчей Луческу.

«С Толиком Тимощуком все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Уверил меня, что «Зенит» — команда очень высокого уровня,

что здесь шикарные условия, стадион и все остальное», — сказал футболист

В текущем сезоне Ракицкий провел 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

29-летний защитник родом из города Першотравенска, что находится в Днепропетровской области Украины. Всю взрослую карьеру он провел в донецком «Шахтере», в молодежную академию которого перебрался в 13 лет. За основной состав «горняков» Ракицкий дебютировал 15 августа 2009 года. В общей сложности он провел за «Шахтер» 326 матчей, в которых забил 14 мячей. В составе донецкой команды Ракицкий стал семикратным чемпионом Украины, а также шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В «Шахтере» Ракицкий играл на позиции левого центрального защитника.

В обороне «Зенита» в текущем сезоне заметны проплешины, поэтому трансфер высококлассного игрока защиты был приоритетным для петербургского клуба в зимнее трансферное окно.

Ракицкий, помимо уверенной игры в обороне, обладает хорошим дальним пасом и видением поля, что делает его хорошим вариантом для «Зенита», учитывая заточенность петербургской команды на атаку. При этом Ракицкий не так хорош в скоростной игре и в отборах, что не раз отмечали во время его выступлений за «Шахтер».

Тем не менее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил удовлетворенность кандидатурой Ракицкого, отметив, что он поможет команде в борьбе за чемпионство.

«Я думаю, на протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой.

У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл «правоногий» игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней», — подчеркнул Семак.

В национальную сборную Украины Ракицкий получил первый вызов спустя несколько игр за основной состав «Шахтера». С тех пор Ярослав является игроком основного состава национальной команды — он принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 года.

За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча и забил четыре мяча.

Не исключено, что теперь игроку будет в разы труднее пробиться в национальную команду. Та же участь постигла и Филиппа Будковского, который во времена выступления за «Анжи» не получал вызовов в сборную Украины. Известный в прошлом российский и украинский футболист Александр Горшков считает, что из-за перехода в «Зенит» Ракицкий может стать изгоем в национальной сборной.

«Скажется ли этот переход на дальнейшей карьере в сборной?

Мне кажется, что очень возможен сценарий, при котором он станет в сборной изгоем, хотя мне бы этого не хотелось.

Спорт должен быть вне политики, но в наше время все возможно», — приводит слова Горшкова Sport24.

У Ракицкого изначально натянутые отношения с украинскими фанатами. Он родом из шахтерской семьи и всю жизнь провел именно в Донецке. Все его посты в инстаграме подписаны на русском языке, а в играх за сборную Украины Ракицкий никогда не поет гимн, за что неоднократно подвергался критике со стороны украинских болельщиков. После объявления о его трансфере в «Зенит» в инстаграме Ракицкого начали появляться гневные комментарии на украинском языке, где фанаты желают Ярославу всяческих неудач и выражают надежду на то, что он больше не получит вызова в сборную Украины.

На протяжении последних нескольких лет Ракицкий неоднократно мог уйти из донецкого клуба. В клубе прекрасно понимали желание Ярослава, а на фоне его регресса в игре за команду трансфер виделся вполне логичным решением.

Депутат Государственной думы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев считает, что Ракицкий принял правильное решение для развития карьеры.

Он также подчеркнул, что лояльная позиция Ярослава по поводу перехода в российский клуб может быть связана с предстоящими выборами на Украине.

«Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встает вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную», — начал он.

«Сам Ярослав делает все правильно.

За «Зенит» выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины.

У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за трансфера Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придет тот президент, который пойдет на сближение с Россией», — приводит слова Лебедева «Чемпионат.com».

Самому Ракицкому задавали бесчисленное количество вопросов о политике, но он в свойственной себе спокойной манере никогда не отвечал. В конце концов, как считает экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Украины Андрей Воронин, перспективы Ракицкого в национальной команде будут зависеть исключительно от профессиональных навыков Ярослава.

«Ярослав уже взрослый человек, когда принимал решение о переходе, то взвесил все «за» и «против», осознавал на что идет.

А все эти разговоры о том, что он больше не будет играть в сборной после этого перехода, — послушайте, если тренер решит, что Ракицкий достоин играть, то он будет играть, если нет, то нет. Не хочется лезть в политику», — резюмировал он.

Ожидается, что Ракицкий присоединится к петербургского клубу на следующем сборе в Испании. Чемпионат России возобновится 3 марта — «Зенит» на выезде сыграет против «Урала».

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