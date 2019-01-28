«Валялся спустя 35 секунд»: Кадыров поиздевался над Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал известного российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко за поражение от американца Райана Бейдера. Напомним, Последний император проиграл нокаутом, свалившись на настил уже на 35-й секунде поединка — после первого удара соперника.

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Зрители явно ожидали более напряженного противостояния в финале Гран-при промоушена Bellator среди тяжеловесов (до 120 кг).

«Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое обидное — это то, как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя,

— написал Кадыров в своем телеграме. — Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою».

Чиновник подчеркнул, что опытный боец казался «совершенно беспомощным», но не нашел в этом чего-то необычного. По мнению главы Чечни, неспособность Федора противопоставить что-то Бейдеру объясняется тем, что в последнее время он уделял больше внимания «политике и саморекламе», чем упорным тренировкам.

«В результате Федор разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня», — отметил Кадыров.

Однако только критикой глава Чечни не ограничился — он предложил и выход из ситуации.

«Хочу пригласить Емельяненко на сборы в «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам.

Но это в прошлом. А сегодня двери клуба «Ахмат» перед Федором Владимировичем открываются настежь.

Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное — через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне», — заверил Кадыров.

Напоследок глава Чеченской Республики отметил, что Емельяненко необходимо срочно принять меры для улучшения своей физической формы, поскольку такому известному бойцу «негоже лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка».

Напомним, в ту пору, когда Федор Емельяненко являлся президентом Союза ММА России, он негативно высказался о детских турнирах по смешанным единоборствам, которые проводились в Грозном.

«Поединки с участием детей были заявлены как показательные, но по факту зрители увидели реальные бои, — писал Емельяненко в своем инстаграме. — По официальным правилам вида спорта, признанного в министерстве спорта России, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет — еще и в рашгарде или в футболке.

Однако поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей».

Последний император отметил, что такое нарушение правил «нельзя оправдывать», и возмутился тем, что восьмилетние мальчики «избивали друг друга» на глазах у взрослых,

в то время как их даже рано допускать на турниры в качестве зрителей.

В своих обвинениях Федор не обошел стороной и персону Кадырова.

«Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал президент республики Чечня Рамзан Кадыров. Его советники из министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет?» — риторически вопросил Емельяненко.

Кадыров действительно присутствовал на тех соревнованиях. Более того, победу на турнире одержали три его сына: десятилетний тогда Ахмад одолел соперника нокаутом за 14 секунд, а девятилетний Эли и восьмилетний Адам оказались сильнее решением судей.

Любопытно, что, несмотря на заочный конфликт Федора Емельяненко и Кадырова, младший брат Последнего императора Александр больше года выступал за клуб «Ахмат»,

где с ним согласились подписать контракт после освобождения из тюрьмы, где боец отбывал наказание по обвинению в изнасиловании.

Представляя чеченский клуб, Емельяненко-младший провел шесть боев, в которых одержал пять побед и один раз свел поединок вничью.

Александр отмечал, что конфликт между Федором и Кадыровым является надуманным и считал, что «тему раздули из ничего».

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