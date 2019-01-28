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Забыть о позоре: Россия уничтожает Казахстан на ЧМ. LIVE

Онлайн матча чемпионата мира по хоккею с мячом Россия — Казахстан

Сборная России по хоккею с мячом играет с командой Казахстана во втором туре группы А на чемпионате мира. В предыдущей встрече отечественная команда уступила шведам и теперь должна исправиться за поражение. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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57

И еще один дальний бросок от Егорычева — без проблем справился вратарь сборной Казахстана.

55

Эх, и не получилось продлить удачные розыгрыши. Отбились казахстанские хоккеисты.

54

И на очередной угловой уходит мяч. У нас сегодня реализация равна 100 процентам.

52

ГОЛ! Есть покер от Егорычева! Быстрая контратака прошла у россиян, Александр оказался перед несколькими соперниками, пошел в дриблинг и спокойно переиграл вратаря! 11:1!

51

В штангу попадает мяч после опасного подхода к воротам сборной Казахстана. Везет соперникам нашим. Хотя о каком везении может идти речь, если счет 10:1?

49

Очень много простора дают нашим хоккеистам соперники. А мы стараемся больше поперек теперь играть, чем через фланги. Это дает свои плоды — Миргазов выводит Бефуса к воротам, но вне игры.

47

ГОЛ! И уже в дебюте второй тайма доводим счет до неприличного! После передачи Миргазова на линии штрафной оказался Егорычев, отправив мяч сильнейшим ударом над головой вратаря казахстанской команды! 10:1 в пользу сборной России!

46

Второй тайм начался! Поехали!

00

И тут же судья дает сигнал об уходе на перерыв. Отдохнем немного, после чего вернемся!

46

И все-таки есть гол от Бондаренко! После наброса от Джусоева Артем переправляет мяч в ворота. В раздевалку пропускает сборная Казахстана. 9:1 в пользу российской команды!

45

Бондаренко сейчас имел отличную возможность для передачи, но ударил сам — мимо.

43

ГОЛ! Третий из трех угловых реализует наша команда! Прошла отличная комбинация после стандарта, а Бондаренко в одно касание переправил мяч в ворота. 8:1!

42

Очень здорово действует Черных! Здорово сейчас казахстанские хоккеисты разобрались у наших ворот и довели атаку до удара. Хорош наш вратарь.

41

И право на угловой получила сборная Казахстана из-за фола Викулина, но не получилось реализовать стандарт. 0:2 у наших соперников по угловым.

39

ГОЛ! Очередное результативное действие от Миргазова! С углового реализовал замыкает розыгрыш Алмаз. 7:1 в пользу сборной России!

37

И совсем разладилась игра у сборной Казахстана. Во всех компонентах превосходит наша команда соперников.

35

ГОЛ! И даже в меньшинстве удается забить! Егорычев оказался один перед воротами сборной Казахстана, но сам бить не стал, а отдал открывавшемуся Миргазову. 6:1!

34

Первое удаление в составе сборной России. Ишкельдин отправлен в штрафной бокс за подножку.

32

А в атаке у сборной Казахстан одинокий Андрей Гущин. Таким количеством, конечно, моменты создавать сложно.

30

ГОЛ! Наконец удается отличиться Бондаренко! В три передачи разыграли первый угловой в матче, а Артем завершил точным броском комбинацию. 5:1 в пользу сборной России!

28

Бондаренко! Вновь не получается реализовать преимущество. Заигрываются наши хоккеисты в отдельных моментах.

26

Василенко сейчас поставили откровенную подножку у ворот Казахстана, но удержался на ногах Максим. Недоумевает наш игрок.

24

Еще один неприятный момент у ворот Черных. Щадрин хорошо разобрался с нашей защитой, но до удара не дошло — выбили мяч.

23

Эх, могли сейчас забивать еще один! Слетел мяч с клюшки у Миргазова.

21

Оживилась сборная Казахстана после забитого мяча. До опасных моментов у ворот россиян доходит редко, но положительная динамика видна в действиях наших соперников.

19

Ишкельдин караулил мяч на дальней штанге, ему последовала передачу, которую Максим без проблем замкнул, но офсайд зафиксировал арбитр. Не засчитан гол.

17

ГОЛ! И тут же отвечаем! Егорычев оказался один на правом фланге, бросал в дальний угол — вратарь отбил, но на добивании оказался Евгений Дергачев. 4:1!

16

ГОЛ! Свой первый мяч забивает сборная Казахстана на чемпионате мира, к сожалению, в ворота нашей команды. Артем Вшившок очень здорово разобрался с российской защитой, где ему дали много пространства. 3:1.

14

Ох, опасно сейчас было у наших ворот! С фланга на пятачок последовала передача, но не смогли казахстанские хоккеисты переиграть защитников российской команды.

12

Кадиржанов в опасном подкате стелится под российского нападающего, но сам вылетает за пределы льда. Надо быть аккуратнее Султану — одно удаление уже есть у него.

10

ГОЛ! Вот это проход от Алана Джусоева! Блестяще он практически с центра площадки обходит казахстанских игроков, одного из защитников сажает на пятую точку и без проблем переигрывает вратаря! 3:0!

08

ГОЛ! Дубль от Егорычева! Миргазов отличный передачей вывел Александра к воротам, тот уверенно обыграл соперников и закинул мяч в ворота. 2:0 в пользу сборной России!

06

Продолжает активно атаковать российская команда. У казахстанских игроков пока очень редко получается выходить к воротам Черных.

04

ГОЛ! Выходит вперед наша команда! Александр Егорычев выскочил из-за спин защитников, оказавшись на рандеву с голкипером, которого спокойно переиграл. 1:0.

02

Первое удаление у казахстанской команды. Кадиржанов нарушает правила у своих ворот и отправляется отдыхать.

01

Стартовал поединок! Поехали!

18:27

На льду появляются команды, проводят раскатку. Считанные минуты до начала!

18:23

Составы команд! Россия: Черных (в), Рысев (в), Бондаренко, Ишкельдин, Чернов, Миргазов, Василенко, Джусоев, Савельев, Ахметзянов, Бефус, Дергаев, Викулин, Грановский, Каланчин, Прокопьев, Макаров, Егорычев Казахстан: Горчаков (в), Ахметжанов (в), Чебаков, Мухит, Глухов, Гущин, Аманшин, Кадиржанов, Грибанов, Амангельдиев, Алипкалиев, Темиралин, Бектурган, Утебалиев, Вшивков, Исалиев, Шадрин, Нугманов

18:15

Также сегодня встретятся сборная Финляндии и Швеции. Эта игра начнется в 21:00 по московскому времени.

18:10

Напомним, что в первом матче турнира наша сборная уступила команде Швеции со счетом 4:6. Что касается казахстанских спортсменов, то в матче первого тура они не сумели отправить в ворота сборной Финляндии ни единого мяча, уступив со счетом 0:9.

18:05

Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

18:00

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сборная России играет с командой Казахстана во втором туре группы А на чемпионате мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.