Бей своих: Макарова против Звонаревой. LIVE

Появляются на корте российские теннисистки. Макарову представляют как олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро в паре, а Звонареву — как победительницу 20-ти турниров WTA и бывшую первую ракетку мира! Ну а Макарова была в топ-10 в одиночке, если что.