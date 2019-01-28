Бей своих: Макарова против Звонаревой. LIVE

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Вторым мячом подает Макарова и ошибается в коротком розыгрыше — 0:15.
В сетку подает с первого мяча. Со второго играет аккуратнее, нарывается на резкий прием и ошибается ударом в коридор. 3:2 — Макарова впереди с брейком.
Со второй подачи атакует Звонарева, но бьет в аут! 15:40 — двойной брейк-пойнт!
Очередной розыгрыш, но аут теперь в исполнении Звонаревой — 15:30.
Агрессивна в приеме Макарова, но еще сильнее бьет Вера, и в итоге Екатерина не попадает по длине — 15:15.
Двойная ошибка от Звонаревой — 0:15.
Обе достаточно агрессивны, но в итоге Звонарева пробивает в коридор — 2:2.
Неточная косая подача Макаровой, но челлендж один остался, брать не стала. Звонарева активничает со второй подачи и быстро забивает гвоздь с бэкхенда — 40:30.
Проверяет Макарова аут с первой подачи. Он действительно был, но миллиметровый! Со второй подачи Катя идет к сетке и выигрывает активно — 40:15.
Свечку зажигает с приема Звонарева, Макарова выбегает к сетке и с лета отправляет точно в угол — 30:15.
А теперь двойная ошибка — 15:15.
Ошибается по длине с приема Звонарева — 15:0.
И завершается гейм первым в матче эйсом — 1:2.
Звонарева бежит к сетке и за счет инициативы выигрывает розыгрыш виннерсом — больше.
Хорошая подача и прием в сетку — 40:40.
Двойная ошибка Звонаревой. Брейк-пойнт — 30:40.
В аут принимает подачу Веры Катя — 30:30.
Пошла с подачи Вера, Макарова едва не обвела ее в противоход, но успела Звонарева переложиться и избежала тройного брейк-пойнта — 15:30.
Макарова атакует с подачи соперницы, и в итоге Звонарева срывает укороченный — 0:30. Подвисает гейм.
Звонарева достаточно мощно и со второго мяча подает, завязывается розыгрыш. В основном по центру играют соперницы, и в конечном счете Вера не попадает после атаки соперницы — 0:15.
Во второй квадрат в тело подает Макарова, и принять соперница не может — 1:1.
Двойная ошибка. Берет челлендж Макарова, но безрезультатно — 40:30.
Первое выигранное соперницами очко на чужой подачи. Со второго мяча подала Макарова, и соперница заставила ее ошибиться по длине — 40:15.
Подача всегда была козырем Макаровой — 40:0.
Звонарева ошибается и со второй подачи Екатерины. Пыталась сразу атаковать — 30:0.
Выходит на подачу Макарова. Мощный первый мяч и прием в сетку — 15:0.
Опять вторая подача. Опять небольшой розыгрыш. Опять удар Звонаревой навылет — 0:1.
Со второго мяча на подаче Звонаревой завязывается относительно долгий розыгрыш, в котором снова Вера укладывает мяч по линии — теперь форхэндом. 40:0.
Теперь в два удара берет розыгрыш Вера. Очень глубокий мяч по линии посылает — 30:0.
Звонарева начинает подавать, причем с первого мяча так, что попытка атаковать с приема у Макаровой не выходит — 15:0.
Появляются на корте российские теннисистки. Макарову представляют как олимпийскую чемпионку Рио-де-Жанейро в паре, а Звонареву — как победительницу 20-ти турниров WTA и бывшую первую ракетку мира! Ну а Макарова была в топ-10 в одиночке, если что.
Скоро на корте появятся россиянки, потом они разомнутся и начнут поединок!
Наш матч начнется по окончании другого национального дерби первого раунда — сейчас на «Сибур Арене» играли бельгийки Кирстен Флипкенс и Элисон ван Эйтванк. Вторая победила в двух сетах — 6:2, 6:4. Причем во втором она сначала вела с брейком, потом с брейком же уступала, но все же взяла свое.
На теннисном турнире WTA St. Petersburg Open в первом круге встречаются две россиянки, получившие wild card, Екатерина Макарова и Вера Звонарёва. Вместе с вами за этим увлекательным поединком будет следить Александр Седов.