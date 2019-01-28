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«Через пару недель все заживет»: что делать Емельяненко дальше

Емельяненко рассказал о своем состоянии после нокаута

Российский боец Федор Емельяненко потерпел тяжелое поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, оказавшись в нокауте за 35 секунд. «Газета.Ru» разбирается, стоит ли Последнему императору заканчивать на этому свою славную карьеру.

27 января в Лос-Анджелесе 35-летний американец Райан Бейдер в бою за титул чемпиона Гран-при Bellator в тяжелом весе за 35 секунд нокаутировал 42-летнего россиянина Федора Емельяненко, закончив, как считают многие, карьеру российской легенды смешанных единоборств.

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«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом неглубокое, вчера мне наложили несколько швов. Думаю, через пару недель все заживет, — сказал после боя сам Емельяненко в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

— Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок. Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля божья».

Что ж, поражение Последнего императора вышло сокрушительным и безоговорочным, но что дальше? Стоит ли ему действительно закончить выступления на такой ноте, а если продолжать, то в какой организации и каком формате?

В поражении Федора от Бейдера самым страшным и неприятным моментом стала безоговорочность, с которой американец растоптал российского бойца.

Емельяненко вышел на этот поединок неготовым. Ну или просто так повернулись обстоятельства, но после 25-секундного танца на канвасе без каких-то активных действий, первый же удар Бейдера нашел цель, оказавшись роковым.

Емельяненко свалился в нокдаун с рассеченной бровью и тут же был добит соперником. Все, финал во всех смыслах этого слова.

Что-то подобное по впечатлениям от формы Емельяненко мы видели после его предыдущего возвращения в смешанные единоборства после трехлетней паузы в карьере с 2012 по 2015 годы.

Сначала был неубедительный бой с «пустым» индийцем Джайдипом Сингхом, затем вызвавшая резонанс мирового значения из-за спорности решения арбитров победа над бразильцем Фабио Мальдонадо в локальному шоу российского промоушена Fight Nights.

Поединок стал известен не только возмущением бразильского бойца и протестом на результат мировой ассоциации ММА (WMMAA), отклоненный Союзом ММА России, который тогда возглавлял сам Емельяненко-старший, но и знаменитой фразой окровавленного, всего в синяках, Федора: «Пропустил маленько».

Несмотря на это Последний император после этого выбирал, с каким из двух главных мировых промоушенов ему подписать контракт. В итоге c UFC он, к сожалению многих, так и не договорился, зато заключил договор с Bellator.

И в первом же своем бою под эгидой этой организации Федор всего за 74 секунды уступил ударным нокаутом Мэтту Митриону.

Однако затем начался Гран-при в тяжелом весе, и там Емельяненко продемонстрировал выступление совсем иного уровня, сверхуверенно одолев сначала Фрэнка Мира, а затем Чела Соннена.

Все ждали финала с Бейдером (в полуфинале, кстати, разбившего Митриона в одну калитку, хоть и без нокаута), где именно россиянин считался фаворитом у букмекеров. Наверное, еще и поэтому поражение Федора вызвало такой шок у общественности.

Но надо понимать, что Бейдер – очень опасный боец, который давным-давно не проигрывал, а UFC не продлил с ним контракт только из-за его незрелищного стиля. При этом внутри восьмиугольника Райан производит впечатление настоящей машины, не знающей ни слабости, ни сострадания. В свои 35 лет он находится на пике формы и является одним из самых опасных бойцов мира, отныне владея титулами Bellator сразу в двух весовых категориях.

В самом по себе поражении Емельяненко от такого соперника нет ничего страшного или позорного. Другое дело, что Федор уже совсем немолод, а значит не становится сильнее. Скорее, наоборот.

Емельяненко – боец уникальный. На нем выросло целое поколение звезд ММА, которые до сих пор боготворят российского богатыря.

На протяжении всей карьеры слегка напоминающий комплекцией и выражением лица Винни-Пуха боец поражал тем, как он разбивал гораздо более грозных с виду и по котировкам букмекеров соперников.

Федор – универсал, который всегда сражается до конца и остается опасным в любой, даже безнадежной ситуации. Спросите у Андрея Орловского (если, конечно, не боитесь нарваться на ярость белорусского бойца).

Карьера Емельяненко, безусловно, останется великой, и поражение от Бейдера, даже если оно станет финальной точкой, точно ее не девальвирует. Сам россиянин еще до боя намекал о том, что годы берут свое и он близок к решению закончить.

Куда хуже будет, если Емельяненко продолжит выступления и будет встречаться на местечковом уровне со слабыми оппонентами. Такие победы не принесут славы, а только подпортят репутацию.

Посмотрите на Роя Джонса-джуниора: сейчас при взгляде на него в первую очередь видится постаревший и резко сдавший боксер, не пойми для чего по-прежнему выходящий на ринг. А ведь речь идет о человеке, которого многие в середине 2000-х называли лучшим боксером всех времен! Кто скажет такое теперь?

Правда, возможен и вариант, при котором Федор останется в Bellator и примет участие в следующем Гран-при, сражаясь с сильнейшими бойцами дивизиона.

Если в такой компании он опять сможет добраться до финала – это будет невероятно. И невероятно круто. Вот только стоит ли игра свеч?

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