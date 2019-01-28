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Деньги или титул: стоит ли «Спартаку» продавать Фернандо

«Спартак» может продать Фернандо в Китай за €15 млн

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Фернандо может отправиться в один из китайских клубов за €15 млн, а голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин на правах аренды перешел в греческий «Олимпиакос». «Газета.Ru» рассказывает о последних трансферных новостях самых популярных клубов РПЛ.

Китайский интерес к Фернандо

Московский «Спартак» может продать бразильского центрального полузащитника Фернандо за €15 млн в чемпионат Китая. Клуб из Поднебесной, интересующийся одним из ключевых футболистов красно-белых, не называется, однако, по сообщениям бразильского Globo Esporte, переговоры находятся в продвинутой стадии, и стороны близки к оформлению сделки.

Интерес к Фернандо в Китае проявляли еще во время летнего трансферного окна, но тогда до серьезных переговоров дело не дошло, а нынешние новости о возможном отъезде бразильца из России выглядят сомнительными сразу по нескольким причинам.

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Во-первых, продажа важного футболиста центрально оси команды незадолго до возобновления чемпионата выглядит не слишком разумным ходом со стороны руководства «Спартака» и вряд ли будет одобрена главным тренером команды Олегом Кононовым.

Пришедший в клуб осенью специалист рассчитывает на полузащитника как на основного игрока, и хотя центральных хавбеков в команде хватает, альтернативы Фернандо, по большому счету, нет.

У бразильца, конечно, всегда были проблемы с игровой дисциплиной и действиями при обороне, но при Кононове он частично был освобожден от функций «волнореза», а его атакующие навыки стали использоваться больше.

Ни Роман Зобнин, ни пришедший в клуб из «Чертаново» и с ходу здорово проявивший себя на сборах Наиль Умяров не могут соперничать с легионеров в диспетчерских качествах и вообще являются более оборонительными игроками.

Условными альтернативными вариантами для бразильца в «Спартаке» могут быть капитан команды 32-летний Денис Глушаков и молодой воспитанник клубной академии Михаил Игнатов, постепенно закрепляющийся в составе.

Однако оба они по разным причинам слишком нестабильны и на данный момент к тому же значительно уступают иностранному оппоненту в классе.

Козырями Фернандо являются отменное видение поля и чтение игры в атаке, культура паса и сумасшедшие удары как с игры, так и со штрафных. По исполнению стандартов мастеров такого уровня в Российской Премьер-лиге можно пересчитать, не используя даже всех пальцев одной руки.

С одной стороны, сумма в €15 млн выглядит солидной и действительно достойной компенсацией за игрока, с другой, найти Фернандо адекватную замену на столь ограниченном временном отрезке будет практически невозможно, а ведь потенциального новичка нужно еще вписать в командную игру и в непростой спартаковский коллектив.

Не стоит забывать, что Фернандо говорит по-русски (еще до «Спартака» и итальянской «Сампдории» он играл за донецкий «Шахтер»), что также говорит в пользу его необходимости для Кононова.

Красно-белые на данный момент находятся на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на шесть баллов от лидирующего «Зенита», и продажа ключевого игрока вряд ли повысит шансы на возвращение титула на «Открытие Арену».

Слухи об уходе иностранных легионеров российских клубов появляются постоянно, но большей частью оказываются «утками». Так, например, в турецкие или бразильские клубы сейчас сватают еще и спартаковского нападающего Луиса Адриано. При этом, когда речь идет о бразильцах, не стоит отметать вообще любое развитие событий.

И все же в уход Фернандо из «Спартака» нынешней зимой не верится. Футболисту всего 26 лет, и его еще можно будет достаточно выгодно продать на протяжении достаточно долгого периода. Торопиться нет никакого смысла.

Лодыгин вернулся домой

А вот запасной после прихода в команду Андрея Лунёва голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин официально покинул сине-бело-голубых и вернулся в Грецию, где начинал свою профессиональную карьеру.

Вратарь на правах аренды присоединился к самому титулованному клубу страны «Олимпиакосу» и написал в своем инстаграме обращение ко всем имеющим отношение к «Зениту», приложив коллаж из своих фотографий в форме команды:

«До встречи, мой дорогой «Зенит»! Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем».

Лодыгин, имеющий не только российский, но и греческий паспорт, начинал свою карьеру в скромном «Ксанти», с которым в сезоне-2012/13 пробился в еврокубки, после чего и перебрался в «Зенит».

В составе сине-бело-голубых вратарь провел пять с половиной сезона, в первых трех из которых был твердым игроком стартового состава, сыграв в 85-ти из 90 матчей команды в РПЛ и стал чемпионом России.

За следующие два года на его счету 26 матчей в национальном чемпионате, но после прихода в команду Андрея Лунёва из «Уфы» Юрий утратил место в старте, просидев на скамейке запасных вторую половину прошлого и первую половину нынешнего сезона, в котором он не появлялся на поле в играх чемпионата вообще.

«Олимпиакос» в прошлом сезоне прервал пятилетнюю серию национальных чемпионств, расположившись на третьей строчке вслед за АЕКом и ПАОКом, а в нынешнем чемпионате идет на второй позиции, но почти не имеет шанс на титул, так как ПАОК, за который теперь выступают Понтус Вернблум и Маурисио, за 17 туров всего раз сыграл вничью при 16-ти победах.

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