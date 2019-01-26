Спастись в Антхольце: женская гонка преследования. LIVE

Курсы валют$ 66.00 (+0.066) 75.25 (+0.032)
Москва: -12°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Фонбет Кубок Матч Премьер
18:30
ЗенитСпартак М
0:3
закончен
21:30
РостовЛокомотив М
1:1 (3:4)
закончен
Кубок Англии
22:55
Арсенал ЛМанчестер Юнайтед
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ГертаШальке-04
2:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МарсельЛилль
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикАвтомобилист
0:3
закончен
19:30
ВитязьСеверсталь
5:3
закончен
19:30
Динамо МСпартак
3:1
закончен
19:30
ЙокеритТорпедо
4:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Бавария
60:71
закончен
20:15
Дарушшафака Баскония
80:75
закончен
21:00
Будучность Гран Канария
75:70
закончен
23:00
Барселона ЦСКА
76:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
91:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
94:100
закончен
03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
109:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
96:99
закончен
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
121:119
закончен
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
101:106
закончен
04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
108:99
закончен
04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
106:101
закончен
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
106:102
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
132:95
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
12:40
Танцы на льду, ритм-танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
84,79
закончен
16:00
Произвольная программа, женщины
1
Софья Самодурова (Россия)
213,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 6-й этап
16:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
22.44,9
2
Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)
+17,5
3
Антонен Гигонна (Франция)
+20,2
закончен
Испания / Примера
15:00
СевильяЛеванте
0:0
2 тайм
18:15
Атлетико МХетафе
не начался
20:30
ЛеганесЭйбар
не начался
22:45
ВаленсияВильярреал
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоКальяри
не начался
20:00
СампдорияУдинезе
не начался
22:30
МиланНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МАугсбург
не начался
17:30
МайнцНюрнберг
не начался
17:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
ФрайбургХоффенхайм
не начался
17:30
ВольфсбургБайер
не начался
20:30
ВердерАйнтрахт Ф
не начался
Франция / Лига 1
22:00
ДижонМонако
не начался
22:00
ГенгамРеймс
не начался
22:00
НиццаНим
не начался
22:00
СтрасбургБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
3:5
закончен
10:00
АмурСалават Юлаев
3:0
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
3:6
закончен
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
17:00
СКАДинамо Р
не начался
17:00
ЦСКАБарыс
не начался
19:00
СлованДинамо Мн
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород УНИКС
не начался
21:00
Зелена Гура Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
не начался
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
15:30
Гонка преследования 10 км. Женщины
online
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
11:15
Произвольная программа. Мужчины
1
Хавьер Фернандес (Испания)
271,59
закончен
16:25
Произвольный танец
не начался
Испания / Примера
14:00
ВальядолидСельта
не начался
18:15
ЖиронаБарселона
не начался
20:30
Атлетик ББетис
не начался
20:30
Реал СосьедадУэска
не начался
22:45
ЭспаньолРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
КьевоФиорентина
не начался
17:00
БолоньяФрозиноне
не начался
17:00
АталантаРома
не начался
17:00
ПармаСПАЛ
не начался
20:00
ТориноИнтер М
не начался
22:30
ЛациоЮвентус
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеКан
не начался
19:00
АмьенЛион
не начался
22:00
ТулузаАнже
не начался
23:00
ПСЖРенн
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияШтутгарт
не начался
20:00
ФортунаРБ Лейпциг
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАвтомобилист
не начался
17:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
17:30
НефтехимикТорпедо
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана ВЭФ
не начался
15:30
Цмоки-Минск ЦСКА
не начался
16:00
Парма Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
23:30
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Спастись в Антхольце: женская гонка преследования. LIVE

Онлайн женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону

,
В Антхольце проходит женская гонка преследования на 10 км по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:05

Вот такой получилась эта гонка преследования. Поздравляем итальянок и Дальмайер и ждем мужского пасьюта. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провела Жанна Однозёркина.

16:04

36-я с восемью промахами Юрлова-Перхт, 43-я с девятью ошибками Миронова.

16:02

Лариса Куклина финишировала 27-й. 15 позиций отыграла по ходу гонки!

16:00

Приятная новость: очень уверенный последний круг от Старых! Ирина осталась 13-й, но отыграла у Вирер 10 секунд.

15:59

Всё! Доротея Вирер выигрывает гонку! Лаура Дальмайер резко ускорилась на финише и легко убежала от Витоцци, которая осталась с бронзой.

15:57

Куклина без промахов работает последний рубеж и уходит 27-й.

15:56

Вирер! Убегает от преследовательниц итальянка! Уже 13 секунд везет соотечественнице и Дальмайер. Это будет первая победа лидера Кубка мира в преследовании в нынешнем сезоне.

15:54

Рёйселанд также закрывает все мишени. Исправилась норвежка. А вот у Старых очередной круг.

15:53

Крайний рубеж. Вирер ушла на круг, у Виттоцци также один промах, а Дальмайер выждала и закрыла все мишени! Интрига возрождается!

15:52

Из россиянок пока лучший результат у Старых — больше полутора минуты отставания. Миронова где-то среди 40-х номеров...

15:51

Вирер и Виттоцци рядом бегут! Какое напряжение!

15:50

Куклина закрывает все мишени, у Мироновой два промаха.

15:50

Мякяряйнен и Кузьмина ушли на круг. Вся борьба сегодня будет между двумя итальянками и Дальмайер.

15:49

Старых блистательно — пять из пяти! А вот у Юрловой-Перхт три промаха.

15:47

Дальмайер допускает один промах на «стойке», а вот Вирер и Виттоцци ушли чистыми!

15:46

Среди лидеров держатся Дальмайер, Вирер и Рёйселанд на отметке 5 км. У Анастасии Кузьминой, кстати, чуть более минуты отставания. А Юрлова-Перхт и Старых примерно 1,3 проигрывают.

15:45

Миронова еще дважды промахнулась — просто кошмар. У Куклиной также +1 промах.

15:43

И наши хороши! У Юрловой-Перхт и Старых все попадания!

15:42

Лидеры наверняка поняли все нелепость ситуации со стрельбой и взяли себя в руки. Вирер, Мякяряйнен и Рёйселанд закрывают все мишени.

15:41

Второй рубеж. Дальмайер — снова чисто! Блестяще!

15:40

Очень коварный ветер сегодня. Рёйселанд, Мякяряйнен, Вирер и Виттоцци также уходят на дополнительный круг.

15:38

Дальмайер уверенно лидирует. Давидову очень сильно подвела стрельба, как, собственно, и российских спортсменов.

15:36

У Старых один промах, у Юрловой-Перхт — два. Что случилось со стрельбой?! Вчера мужчины повергли в недоумение, сегодня девушки. И это в дебюте гонки...

15:35

Первый рубеж! Дальмайер — чисто, у Мироновой ЧЕТЫРЕ круга, а у Давидовой аж по три промаха! Вот это начало!

15:33

Спокойно проходят биатлонистки первый круг. Давидова удерживает лидерство, Светлана Миронова примерно в 20-ти секундах.

15:30

Из россиянок первой стартует Светлана Миронова — у нее седьмой стартовый номер. Ириной Старых побежит с 12-й позиции, а Екатерина Юрлова-Перхт начнет гонку 16-й.

15:30

Ранее в Антхольце состоялся спринт, где победу одержала чешка Маркета Давидова, серебро завоевала финка Кайса Мякяряйнен, а бронзу — норвежка Марте Рёйселанд.

15:30

Спортсменки на старте! Поехали!

15:25

Начало запланировано на 15:30 по московскому времени.

15:20

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона и читатели «Газеты.Ru»! В Антхольце проходит женская гонка преследования на 10 км.