Спастись в Антхольце: женская гонка преследования. LIVE

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Вот такой получилась эта гонка преследования. Поздравляем итальянок и Дальмайер и ждем мужского пасьюта. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провела Жанна Однозёркина.
36-я с восемью промахами Юрлова-Перхт, 43-я с девятью ошибками Миронова.
Лариса Куклина финишировала 27-й. 15 позиций отыграла по ходу гонки!
Приятная новость: очень уверенный последний круг от Старых! Ирина осталась 13-й, но отыграла у Вирер 10 секунд.
Всё! Доротея Вирер выигрывает гонку! Лаура Дальмайер резко ускорилась на финише и легко убежала от Витоцци, которая осталась с бронзой.
Куклина без промахов работает последний рубеж и уходит 27-й.
Вирер! Убегает от преследовательниц итальянка! Уже 13 секунд везет соотечественнице и Дальмайер. Это будет первая победа лидера Кубка мира в преследовании в нынешнем сезоне.
Рёйселанд также закрывает все мишени. Исправилась норвежка. А вот у Старых очередной круг.
Крайний рубеж. Вирер ушла на круг, у Виттоцци также один промах, а Дальмайер выждала и закрыла все мишени! Интрига возрождается!
Из россиянок пока лучший результат у Старых — больше полутора минуты отставания. Миронова где-то среди 40-х номеров...
Вирер и Виттоцци рядом бегут! Какое напряжение!
Куклина закрывает все мишени, у Мироновой два промаха.
Мякяряйнен и Кузьмина ушли на круг. Вся борьба сегодня будет между двумя итальянками и Дальмайер.
Старых блистательно — пять из пяти! А вот у Юрловой-Перхт три промаха.
Дальмайер допускает один промах на «стойке», а вот Вирер и Виттоцци ушли чистыми!
Среди лидеров держатся Дальмайер, Вирер и Рёйселанд на отметке 5 км. У Анастасии Кузьминой, кстати, чуть более минуты отставания. А Юрлова-Перхт и Старых примерно 1,3 проигрывают.
Миронова еще дважды промахнулась — просто кошмар. У Куклиной также +1 промах.
И наши хороши! У Юрловой-Перхт и Старых все попадания!
Лидеры наверняка поняли все нелепость ситуации со стрельбой и взяли себя в руки. Вирер, Мякяряйнен и Рёйселанд закрывают все мишени.
Второй рубеж. Дальмайер — снова чисто! Блестяще!
Очень коварный ветер сегодня. Рёйселанд, Мякяряйнен, Вирер и Виттоцци также уходят на дополнительный круг.
Дальмайер уверенно лидирует. Давидову очень сильно подвела стрельба, как, собственно, и российских спортсменов.
У Старых один промах, у Юрловой-Перхт — два. Что случилось со стрельбой?! Вчера мужчины повергли в недоумение, сегодня девушки. И это в дебюте гонки...
Первый рубеж! Дальмайер — чисто, у Мироновой ЧЕТЫРЕ круга, а у Давидовой аж по три промаха! Вот это начало!
Спокойно проходят биатлонистки первый круг. Давидова удерживает лидерство, Светлана Миронова примерно в 20-ти секундах.
Из россиянок первой стартует Светлана Миронова — у нее седьмой стартовый номер. Ириной Старых побежит с 12-й позиции, а Екатерина Юрлова-Перхт начнет гонку 16-й.
Ранее в Антхольце состоялся спринт, где победу одержала чешка Маркета Давидова, серебро завоевала финка Кайса Мякяряйнен, а бронзу — норвежка Марте Рёйселанд.
Спортсменки на старте! Поехали!
Начало запланировано на 15:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона и читатели «Газеты.Ru»! В Антхольце проходит женская гонка преследования на 10 км.