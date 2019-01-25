Покорить Италию: россияне бьются за победу в спринте. LIVE

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Эх, и опять проблемы на стрельбе. У Малышко — 1+2.
Йоханнес Бё на финише! Он победил, а это значит, что будет у него первый номер в пасьюте!
Эдер пока второй! Вот это да! Австриец сегодня выше головы прыгнул.
Бё наращивает преимущество. 19,9 секунд он ведет у Фуркада!
У Елисеева один промах лежа. Эх, почти получилось ведь!
Долль аж три промаха допускаете! Вот это придумал немец.
Фуркад второй, Эдер — третий. Не задалась сегодня стрельба у россиян.
А Логинов, который позднее оказался на рубеже, и вовсе дважды промазал.
Бё пришел на рубеж первым, но одну мишень не закрыл!
У Малышко один промах на первом рубеже. Побежит Дмитрий штрафной круг.
Один из лидеров Эдер допустил один промах на «стойке».
Логинов на отметке 5,2 км уступает Бё 45 секунд. Надо ускоряться Александру!
Бё на десять секунд опережает Эдера и идет в лидерах.
Александр Логинов вступает в борьбу под 26-м номером! А за ним бежит Йоханнес Бё!
Фуркад на «стойке» безупречно отстрелялся. Чувствуется, что готов сегодня Мартен вмешаться в борьбу.
А Йоханнес Бё чисто прошел рубеж — пять из пяти!
У Логинова один промах на «лежке»...
Фуркад в пяти секундах от Гараничева, который позади Хофера на две секунды. Но он без промахов.
Как так, Евгений?! Гараничев два промаха допускает! А так все хорошо начиналось...
И Хофер очень быстро чисто отстрелялся. Лидирует пока что итальянец.
Фуркад блестяще закрывает все мишени на «лежке». Хорош сегодня француз, но уступает Гараничеву 0,4 секунды.
Фийон Майе умудрился на первой стрельбе заработать два штрафных круг. Расстраивает французов Кентен.
Вегер также чисто прошел первый рубеж.
Пять из пяти мишеней закрывает Гараничев! Так держать!
А девятым, кстати, бежит украинец Дмитрий Пидручный. Много сегодня от него ждут.
Фуркад мощно стартует 12-м! Очень много французских болельщиков на трибунах.
Начинаем! Гараничев ушел под вторым номером!
Все уже готово к началу! Считанные минуты остаются.
Стартовый лист полностью выглядит следующим образом:
На вторую строчку, где сейчас располагается Логинов, будет претендовать и Мартен Фуркад. Француз не очень впечатляет в этом сезоне, и сегодня у него будет едва ли не последний шанс вернуться в борьбу.
Напомним, что лидирует в общем зачете норвежец Йоханнес Бё. Сегодня он будет пытаться удержать свои позиции.
В состав российской сборной в спринт вошли Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Антхольце.