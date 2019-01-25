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Покорить Италию: россияне бьются за победу в спринте. LIVE

Онлайн мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

В итальянском Антхольце проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской спринтерской гонки на 10 км.
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17:10

Эх, и опять проблемы на стрельбе. У Малышко — 1+2.

17:07

Йоханнес Бё на финише! Он победил, а это значит, что будет у него первый номер в пасьюте!

17:06

Эдер пока второй! Вот это да! Австриец сегодня выше головы прыгнул.

17:04

Бё наращивает преимущество. 19,9 секунд он ведет у Фуркада!

17:03

У Елисеева один промах лежа. Эх, почти получилось ведь!

17:02

Долль аж три промаха допускаете! Вот это придумал немец.

17:01

Фуркад второй, Эдер — третий. Не задалась сегодня стрельба у россиян.

17:00

А Логинов, который позднее оказался на рубеже, и вовсе дважды промазал.

17:00

Бё пришел на рубеж первым, но одну мишень не закрыл!

16:59

У Малышко один промах на первом рубеже. Побежит Дмитрий штрафной круг.

16:58

Один из лидеров Эдер допустил один промах на «стойке».

16:57

Логинов на отметке 5,2 км уступает Бё 45 секунд. Надо ускоряться Александру!

16:53

Бё на десять секунд опережает Эдера и идет в лидерах.

16:43

Александр Логинов вступает в борьбу под 26-м номером! А за ним бежит Йоханнес Бё!

16:52

Фуркад на «стойке» безупречно отстрелялся. Чувствуется, что готов сегодня Мартен вмешаться в борьбу.

16:51

А Йоханнес Бё чисто прошел рубеж — пять из пяти!

16:50

У Логинова один промах на «лежке»...

16:49

Фуркад в пяти секундах от Гараничева, который позади Хофера на две секунды. Но он без промахов.

16:47

Как так, Евгений?! Гараничев два промаха допускает! А так все хорошо начиналось...

16:45

И Хофер очень быстро чисто отстрелялся. Лидирует пока что итальянец.

16:44

Фуркад блестяще закрывает все мишени на «лежке». Хорош сегодня француз, но уступает Гараничеву 0,4 секунды.

16:41

Фийон Майе умудрился на первой стрельбе заработать два штрафных круг. Расстраивает французов Кентен.

16:40

Вегер также чисто прошел первый рубеж.

16:39

Пять из пяти мишеней закрывает Гараничев! Так держать!

16:38

А девятым, кстати, бежит украинец Дмитрий Пидручный. Много сегодня от него ждут.

16:35

Фуркад мощно стартует 12-м! Очень много французских болельщиков на трибунах.

16:33

Начинаем! Гараничев ушел под вторым номером!

16:30

Все уже готово к началу! Считанные минуты остаются.

16:25

Стартовый лист полностью выглядит следующим образом:

16:20

На вторую строчку, где сейчас располагается Логинов, будет претендовать и Мартен Фуркад. Француз не очень впечатляет в этом сезоне, и сегодня у него будет едва ли не последний шанс вернуться в борьбу.

16:15

Напомним, что лидирует в общем зачете норвежец Йоханнес Бё. Сегодня он будет пытаться удержать свои позиции.

16:10

В состав российской сборной в спринт вошли Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

16:05

Старт запланирован на 16:30 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Антхольце.