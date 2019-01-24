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Подвел Грузию: ученик Тутберидзе провалился в Минске

Почему Морис Квителашвили неудачно выступает под руководством Тутберидзе

Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили занял 15-е место по итогам короткой программы на чемпионате Европы в Минске. Шансы на борьбу за медали грузинский фигурист, ранее выступавший за Россию, потерял. «Газета.Ru» рассказывает о том, чем известен 23-летний подопечный известного российского тренера.

Провал в Минске

24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске состоялись прокаты среди мужчин-одиночников, которые продемонстрировали свои короткие программы. Первое место по итогам соревнований одержал российский фигурист Михаил Коляда, вторым стал его соотечественник Александр Самарин, а тройку лидеров замкнул испанец Хавьер Фернандес.

В числе 37-ми участников оказался и ученик известного российского тренера Этери Тутберидзе Морис Квителашвили. После короткой программы он идет на 15-й позиции, но шанс на борьбу за попадание на пьедестал почета фигурист потерял.

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Свое выступление Квителашвили начал с чистого каскада с четверным сальховом, однако после этого у 23-летнего последовали ошибка за ошибкой. Первую ошибку спортсмен допустил при выполнении тройного акселя. Сам прыжок у Квителашвили получился идеальным, однако при приземлении фигурист не устоял на ногах и упал. Затем Морис прыгнул тулуп двойной тулуп и получил за него ноль баллов в связи с тем, что, согласно регламенту, в зачет идут только прыжки в три или четыре оборота.

По итогам выступления Квителашвили набрал 73,04 балла, уступив лидеру соревнований практически 30 баллов.

После падения Мориса с тройного акселя Этери Тутберидзе его прокат досматривать не стала и покинула трибуны «Арены Минск», отправившись на тренировку своей подопечной Алины Загитовой.

Десять лет под надзором Тутберидзе

Свою карьеру в фигурном катании Квителашвили начал в четырехлетнем возрасте. Его первым тренером была Елена Котова. После этого Морис был принят в спортивную школу олимпийского резерва (СШОР) ЦСКА имени С.А. Жука и занимался сначала в группе Светланы Букаревой, а затем у Марины Селицкой.

Под их руководством Квителашвили стабильно занимал призовые места во внутренних соревнованиях, но по окончании сезона-2008/09 принял решение перейти в группу к Этери Тутберидзе. Через четыре года Морис дебютировал на двух этапах Гран-при юниоров, заняв четвертое место на турнире в Словакии и завоевав бронзу в Чехии. При этом в финал Гран-при Квителашвили квалифицироваться не сумел.

На зимней Универсиаде в Италии фигурист стал только пятым, а завершил сезон победой в Кубке России.

Следующий год стал для Мориса первым на взрослом уровне, но на этапе Гран-при в Москве, где он заменил Михаила Коляду, занял последнее место. На чемпионате России спортсмена вновь постигла неудаче и итоговое восьмое место.

Сменил Россию на Грузию

Проведя 11 сезонов под российским гражданством, родившийся в Москве Квителашвили весной 2016 года принял решение перейти под флаг Грузии. Своего первого крупного успеха в составе грузинской сборной он достиг на чемпионате Европы, заняв шестое место после победы на Новогоднем турнире в Будапеште.

Благодаря этому результату, квота для грузинских фигуристов на выступление в следующем европейском первенстве увеличилась до двух заявок.

Следующим успехом Квителашвили стало попадание на зимние Олимпийские игры — 2018 после того, как он занял 13-е место на чемпионате мира. В течение олимпийского сезона Морис занял шестое место на этапе Гран-при во Франции, а также стал пятым на соревнованиях в России. В январе 2018 года грузинский фигурист занял 12-ю позицию.

На Олимпиаде в Пхенчхане Квителашвили занял последнее итоговое место, набрав в общей сумме только 204,57 балла, уступив победителю турнира Юдзуру Ханю 113,28 балла.

Удивил Москву

В текущем сезоне Квителашвили стал бронзовым призером турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy, занял восьмое место на этапе Гран-при в США, но главного успеха в своей карьере достиг в Москве.

На московском этапе Гран-при грузинский фигурист удивил не только Россию, но и весь мир, завоевав серебряную медаль.

Уступил Квителашвили только японцу Ханю, набрав в общей сумме 248,58 балла и проиграв лидеру 30 баллов. Тройку призеров замкнул еще один японский фигурист Кадзуки Томоно, уступивший грузину десять баллов. Лучшим из россиян на домашнем этапе стал Михаил Коляда, занявший четвертое место.

«Что мне дали занятия с Тутберидзе? Я работаю с ней уже десять лет. Она меня, можно сказать, растит с 13 лет. Это серебро этапа Гран-при — действительно большое достижение для Грузии, но я сам пока не осознаю, что добился этого. Я очень благодарен Федерации фигурного катания Грузии за то, что у меня появился шанс выступить за мою историческую родину», — заявил Квителашвили после проката.

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