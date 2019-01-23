«Не сталкивайте лбами»: Медведева рассказала о Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева дала большое интервью, в котором рассказала о взаимоотношениях с Алиной Загитовой. По словам обладательницы серебряной медали Олимпиады в Пхенчхане, она никогда не конфликтовала с олимпийской чемпионкой.

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Медведева подчеркнула, что не хочет, чтобы ее «сталкивали лбами» с Загитовой. Она считает, что конфликт между ними является надуманным.

«У нас с Алиной никогда не было плохих отношений, не было вражды, и то, что нас сталкивают лбами, — это не нужно абсолютно. Но многие ведутся на то, что пишут в СМИ. От себя я говорю, что никаких конфликтов не было»,

— заверила Медведева в программе COMMANDOS.

В интервью российской журналистке Марии Командной Евгения также рассказала, как сфотографировала Загитову с букетом роз на чемпионате России.

«У нас было очень много цветов и игрушек, которые кидали на лед, — даже в раздевалке все не помещалось. Алине подарили красивый букет, и она попросила сфотографировать ее с ним. Говорит: «Женя, сфотай, пожалуйста». Попробовали, но в раздевалке было плохое освещение, фото не получалось. Тогда Алина попросила выйти в коридор.

Мы вышли, я ее сфотографировала, и все.

Никто из нас не ожидал, что это будет так широко обсуждаться. Интересно то, что нас кто-то снял со стороны и выложил потом в интернет», — сказала Медведева.

Отметим, что спортсменка в настоящее время тренируется в Торонто у канадского специалиста Брайана Орсера. До этого россиянка работала под руководством Этери Тутберидзе, но объявила о прекращении трудовых отношений со специалистом в мае прошлого года. Уход Евгении от многолетнего тренера активно обсуждался в мире фигурного катания. Многие поклонники так и не приняли решение Медведевой, которое, по ее словам, было вызвано желанием профессионального роста, а не ненавистью к Тутберидзе или Загитовой.

Сама Медведева рассказала, в чем особенность тренировок под началом Орсера. По ее словам, канадский специалист никогда не будет заставлять работать по принуждению. Россиянка заявила, что ее тренер поможет исправить ошибки, если ты этого попросишь.

«Особенность его и Трейси Уилсон в том, что ты должен осознанно работать. Это не тот человек, который будет тебя заставлять. Он открыт к работе, поможет исправить ошибки и двигаться вперед, но только, когда ты этого хочешь. Он не заставляет тебя пинками, не контролирует твою жизнь вне тренировочного процесса. Этим школы отличаются. Я привыкла к контролю от и до, но в Канаде такого нет»,

— отметила Медведева.

Также Евгения высказалась на тему возрастного ценза в фигурном катании для участия во взрослых турнирах. По ее мнению, его повышать не надо.

Стоит отметить, что на чемпионате России весь пьедестал заняли 14-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также 15-летняя Алена Косторная.

«Я считаю, что ценз повышать не надо, я в 15 лет сама вышла во взрослые и выиграла все, что можно. И в 15 лет выступала на ЧР, когда не могла ехать на Европу или чемпионат мира. Сейчас я смотрю на этих девочек и понимаю, что они двигают спорт вперед», — добавила Медведева.

«Аню Щербакову я знаю с тех пор, когда она была еще совсем крохой. Ей было тогда лет шесть. Мы всегда катались на одном катке. Я видела, как она росла, прошла через очень серьезную травму, видела, как она восстанавливалась после нее. Она очень сильный человек.

Как девочки на меня смотрят? Думаю, нормально.

Саша Трусова много раз в интервью говорила обо мне. Мне приятно, что они хорошо обо мне отзываются — в таком светлом тоне», — подчеркнула фигуристка.

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