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Едва не проиграла дебютантке: как Загитова стартовала в Европе

Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию

Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Олимпийская чемпионка чуть не упала с последнего прыжка, но забралась на первое место. При этом она проиграла по технике занявшей второе место Софье Самодуровой, обогнав ее лишь за счет артистизма. Третья россиянка Станислава Константинова провалилась в короткой программе, потеряв два прыжка.

23 января в Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Открывали соревнования своей короткой программой женщины-одиночницы. Промежуточную победу одержала российская фигуристка Алина Загитова, набравшая 75 баллов ровно. Второе место досталось еще одной россиянке Софье Самодуровой — 72,88. Тройку лидеров замкнула представительница Швейцарии Алексия Паганини с результатом 65,64 балла.

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Еще до старта турнира предпочтение в борьбе за золото давали именно Загитовой. Так, по мнению чемпионки Олимпийских игр — 1988 в танцах на льду Натальи Бестемьяновой, Загитова, которая неудачно выступила на декабрьском чемпионате России в Саранске, заняв лишь пятое место, не должна была испытывать давления в связи с плохим результатом.

При этом конкуренцию в борьбе за золото ей должны составить две других российских фигуристки — Станислава Константинова, занявшая на национальном чемпионате четвертое место, и Самодурова, ставшая шестой и включенная в состав сборной России решением тренерского совета.

«Безусловно, Загитова является главной претенденткой на победу. Если она будет кататься чисто, то выиграет соревнования. Думаю, что ее соперницами на турнире будут наши девочки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кроме них соперничать с Алиной больше некому. Повлияет ли как-то психологически на Загитову ее неудачное выступление на чемпионате России, где она заняла пятое место? Вряд ли. Она — молодая и здоровая девочка. Думаю, Алина с этим справится», — говорила Бестемьянова в интервью «Газете.Ru».

Ее мнение поддержал и двукратный олимпийский призер в спортивных танцах Александр Жулин, отметивший, что весь пьедестал должен достаться российским фигуристкам.

Еще до соревнований Загитова не слишком ровно показала себя на тренировках.

На первом занятии в Минске несколько раз ошиблась при выполнении своего самого ценного каскада тройной лутц + тройной риттбергер. Вечером же не смогла один раз прыгнуть тройной лутц, выполнив «бабочку».

После этого остальные прыжки 16-летней спортсменке удались безупречно. При этом стоит отметить, что неуверенно выглядела олимпийская чемпионка Пхенчхана и на тренировках перед чемпионатом России, однако на официальных соревнованиях выступила на высоком уровне.

Не исключением стала и короткая программа в Минске, которую Загитова катает под музыку из «Призрака оперы». Она исполнила хороший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, но с небольшим недокрутом, а после этого последовал безупречный двойной аксель. Однако небольшую погрешность россиянка все-таки допустила и едва не упала с тройного флипа. На ногах Загитова устояла и, как любит выражаться Татьяна Тарасова, «выехала».

За свою короткую программу олимпийская чемпионка получила ровно 75 баллов, что стало лучшим, хоть и не рекордным для самой Алины, результатом.

Проблемы на тренировке испытывала и Станислава Константинова. Несколько раз россиянка упала при выполнении тройного тулупа, а ее фирменный тройной риттбергер получался через раз.

В короткой программе Константинова шла сразу же после Загитовой в последней разминке. Для 18-летней фигуристки этот чемпионат Европы стал дебютным, и, кажется, она «перегорела».

Свой первый каскад Станислава сорвала, прыгнув лишь двойной лутц. При повторной попытке выполнить каскад она упала со второго прыжка.

За свое выступление Константинова набрала 56,76 балла, показав лишь 11-й результат. Впрочем, даже с такими баллами подопечная Валентины Чеботаревой попадает в две предпоследние разминки на произвольной программе.

Проблем на первой тренировке не имела третья представительница сборной России Софья Самодурова. Для нее участие в европейском первенстве стало дебютным, как и для Константиновой.

Однако, в отличие от Станиславы, Самодурова с улыбкой на лице выполнила чистейший каскад тройной флип + тройной тулуп, а затем уверенно прыгнула тройной риттбергер и двойной аксель, завершив свою программу вращением высшего уровня. Также Софья стала лучшей по технике из всех участниц.

За свою программу она получила 72,88 балла, заняв вторую строчку. Катала короткую программу Самодурова под саундтрек из фильма «Миссия невыполнима». Однако, судя по результату, миссия как раз выполнима.

Тройку призеров замкнула швейцарская фигуристка Алексия Паганини, которая выступала последней. С легкостью выполненный каскад тройной лутц + тройной тулуп с успешным добавлением тройного риттбергера и двойного акселя принесли швейцарке 65,64 балла.

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