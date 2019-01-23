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Несчастливый хет-трик Овечкина: «Вашингтон» вновь проиграл

Александр Овечкин третий раз в сезоне сделал хет-трик в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел шестое поражение в регулярном чемпионате НХЛ подряд. Столичный клуб дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:7, несмотря на хет-трик капитана «Кэпс» Александра Овечкина.

«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая на «Кэпитал Уан-Арена» в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 7:6.

Для подопечных Тодда Рирдена это поражение стало уже шестым подряд.

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В последний раз «Кэпиталз» проигрывал шесть игр кряду пять лет назад. В сезоне-2013/14 в январе серия поражений столичного клуба составила семь матчей.

Счет на льду «Вашингтона» был открыт уже на 12-й секунде встречи, когда Джо Павелски завершил комбинацию, подготовленную Тимо Майером и Брентом Бернсом.

В середине первого периода Александр Овечкин восстановил равновесие, а через минуту Андре Бураковски вывел «Кэпиталз» вперед.

Ближе к перерыву форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл помог своей команде счет сравнять, но не надолго: Овечкин оторвался от опеки защитников, прорвался по левому краю и выкатил шайбу на пятак в сторону Ти Джея Оши. Американец переиграл голкипера гостей и сделал счет 3:2, с которым команды отправились в раздевалки.

Второй период активнее начали «акулы». Майер и Бернс вновь создали голевую комбинацию, которую завершил Эвандер Кейн.

На пропущенную шайбу «Вашингтон» отреагировал оперативно, и за пять минут «Кэпз» не только вернули себе преимущество, но и увеличили его.

Сначала Евгений Кузнецов откликнулся на передачу Якуба Враны и забросил свою девятую шайбу в сезоне, а затем Овечкин в своем фирменном стиле щелкнул в дальний угол, оформив дубль.

За пять минут до конца периода Логан Кутюр, вышедший на рандеву с Брейденом Холтби, один гол отквитал.

На третий период хозяева льда вышли собраннее и, завладев инициативой, вновь увеличили отрыв в счете. Врана отдал поперечную передачу на Овечкина, который щелкнул точно в ближний угол, отметившись хет-триком.

Для российского капитана «Кэпиталз» это уже 23-й хет-трик в его карьере в НХЛ. По данному показателю Овечкин поднялся на десятое место в истории лиги, обойдя финна Теэму Селянне и сравнявшись с другим финским хоккеистом Яри Курри, который ранее являлся рекордсменом по этому показателю среди европейцев. До девятой позиции по количеству «трюков со шляпами» в НХЛ, которое занимает Си Деннени, россиянина отделяет два хет-трика.

Набрав в матче четыре очка, Овечкин был признан второй звездой игрового дня. Всего на счету Ови 56 баллов (36 гола + 20 передач) в 49 встречах регулярного чемпионата. Кроме того, российский форвард стал лишь девятым в истории НХЛ игроком, кому удалось преодолеть отметку в 35 голов в течение 11 сезонов.

Однако личная статистика Овечкина не помогла «Вашингтону» довести дело до победы над «Шаркс».

Гертл, оформив дубль, сократил отставание в счете до минимума, а за секунду до финальной сирены чех уже выступил в качестве ассистента и отдал голевую передачу Кейну, который перевел игру в овертайм.

Примечательно, что в последние секунды встречи гости сняли голкипера и едва не пропустили седьмую шайбу. Овечкин совершил перехват в своей зоне, выдвинулся вперед и бросил по пустым воротам от красной линии. Однако обвести стоящего в нескольких метрах Бернса капитан «Кэпс» не сумел, позволив гостям провести еще одну атаку, которая стала голевой.

В овертайме Гертл точным броском прошил ворота Холтби, оформил хет-трик и принес «акулам» победу над «Вашингтоном». Уже после матча Овечкин принес извинения болельщикам, подчеркнув, что пропущенная за секунду до конца основного времени матча шайба стала следствием его ошибки.

«Это была моя ошибка. Я пытался попасть в пустые ворота, но мой бросок сблокировали. Сыграл в спешке, получилось неудачно. Нужно было действовать умнее», — приводит слова Овечкина NBC.

Январь для «Вашингтона» складывается предельно неудачно.

За последние четыре матча «Кэпиталз» трижды пропустили не менее семи шайб в каждой игре. Всего за этот отрезок столичный клуб пропустил 24 шайбы.

По словам главного тренера действующих обладателей Кубка Стэнли Тодда Рирдена, его команда не может показать игры своего уровня.

«Это был не хоккей «Кэпиталз». Мы пытались сразиться в перестрелке с командой, у которой есть такая огневая мощь. Сегодня нам снова преподнесли тяжелый урок. Это неприемлемо. Такая игра не принесет результата в долгосрочной перспективе», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

После 49 матчей в «регулярке» Вашингтон занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 60 очков. Следующим соперником «Кэпиталз» станет «Торонто Мэйпл Лифс», который располагается на третьей строчке Востока.

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