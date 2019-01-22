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Проверка перед боем: как Загитова потренировалась в Минске

Загитова чисто откатала программу на тренировке перед чемпионатом Европы

Российские фигуристки провели первую официальную тренировку перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию в Минске. Алина Загитова была собрана и выполнила всю программу, не допустив сбоев и ошибок.

23 января в Минске начинается чемпионат Европы по фигурному катанию, один из двух главных стартов постолимпийского сезона. Накануне российские одиночницы синхронно не воспользовались возможностью опробовать лед перед соревнованиями, но зато каждая из них вышла на тренировку во вторник.

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Наибольшее внимание, конечно, было приковано к работе олимпийской чемпионки Пхенчхана, победительнице финала Гран-при прошлого сезона, финалистке нынешнего и действующей чемпионке Европы Алине Загитовой.

Российская спортсменка является безусловным и безоговорочным фаворитом предстоящего турнира.

На свою первую официальную тренировку в Минске олимпийская чемпионка пришла без Этери Тутберидзе и хореографа Даниила Глейхенгауза, на бортике следил за выступлением подопечной и поддерживал ее представитель тренерского штаба Сергей Дудаков.

Причем специалист был настолько погружен в созерцание катания Загитовой, что отвлекся лишь один раз, поздоровавшись с подошедшей к бортику Татьяной Тарасовой, прославленным советским и российским тренером, а ныне комментатором и экспертом в фигурном катании.

Что касается Загитовой, то она в качестве разминки исполнила тройной флип, затем прыгнула тройной лутц, после чего продемонстрировала еще и тройной ритбергер, причем все три прыжка были выполнены легко и уверенно.

Следующими прыжками, выполненными Алиной, были каскад тройной лутц — тройной ритбергер и двойной аксель. Если с акселем россиянка справилась блестяще, то в каскаде второй элемент вышел несколько тяжеловатым.

Зато в заключительной части тренировки Загитова под музыку здорово прыгнула каскад тройной лутц — тройной ритбергер, а завершила акселем и флипом, тоже воздушными и уверенными.

«Для наших ребят это будет серьезный старт. Главным соперником Загитовой является она сама? Соглашусь. Спорт — это борьба с самим собой. Ты всегда пытаешься одолеть себя. Когда ты борешься с соперницами, ты проигрываешь. Алина должна побороть свои страхи, — рассказала в эфире «Матч ТВ» знаменитая российская фигуристка Анна Погорилая.

— Главный страх — это возможность не оправдать ожидания болельщиков, тренеров. На нее давит, что она является олимпийской чемпионкой в таком юном возрасте.

Лизе Туктамышевой и Жене Медведевой не стоит переживать из-за статуса запасных. Есть ли шанс на победу у Софьи Самодуровой? Думаю, она, как и все, будет бороться за медали. У нее точно есть шанс».

Что касается Самодуровой и третьей российской фигуристки, участвующей в чемпионате Европы, Станиславы Константиновой, то они занимались на льду в той же разминке, что и Загитова.

Самодурова, как и на протяжении всего сезона, обошлась без ошибок во время официальной тренировки, что уже стало ее отличительной чертой. Причем российская фигуристка катает так же чисто свои программы на соревнованиях.

Константинова, работавшая с гораздо более сложной программой, допустила во время тренировки достаточно много ошибок.

Станислава упала в начале тренировки, затем после долгого захода на тройной ритбергер смогла выполнить прыжок только в два оборота и рухнула с тройного тулупа в каскаде.

После этого Константинова старалась все же сделать тот самый тройной ритбергер чисто, но у спортсменки то не получался выезд, то вместо прыжка и вовсе выходили «бабочки».

«Видимо, Константинова выглядит наиболее предпочтительно в качестве претендентки на второе место. Да, Самодурова не допускает грубых ошибок, но ошибается тот, у кого более сложные элементы,

— отметил в интервью «Р-Спорту» заслуженный тренер России Виктор Кудрявцев. — Самодуровой в этом плане есть, над чем работать. У нее нет высокой сложности в программах — как в произвольной, так и в короткой».

По окончании тренировки Алина Загитова непринужденно дала интервью белорусским телевизионщикам, причем спортсменку не смутил даже включенный оператором осветительный прибор, что запрещено на катках во время официальных тренировок и соревнований регламентом.

Впрочем, бдительные представители сборной России быстро разъяснили сотрудникам ТВ правила, и софит был выключен.

После тренировки состоялась жеребьевка выступления женщин в короткой программе, где все россиянки выступят в сильнейшей разминке. При этом получившая 31-й номер Загитова ее откроет, Константинова выйдет на лед сразу после нее. Самодурова выступит под предпоследним, 35-м номером, а закроет короткую программу швейцарка Алексия Паганини.

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