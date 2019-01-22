«Прощайте»: пропал самолет со звездой клуба АПЛ

Курсы валют$ 66.47 (+0.097) 75.44 (+0.001)
Москва: -16°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Азии
17:00
АвстралияУзбекистан
0:0 (4:2)
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
0:2
закончен
22:30
ЮвентусКьево
3:0
закончен
Фонбет Кубок Матч Премьер
20:00
Спартак МРостов
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
6:1
закончен
19:30
Динамо МСеверсталь
1:2 (ОТ)
закончен
19:30
ЙокеритНефтехимик
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
4:3
закончен
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
6:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
109:127
закончен
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
88:104
закончен
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
116:106
закончен
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
101:87
закончен
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
103:122
закончен
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
123:94
закончен
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
85:105
закончен
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
107:99
закончен
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
121:93
закончен
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
104:109
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
111:130
закончен
Теннис / Australian Open. Мужчины, 1/8 финала
12:00
Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 15)
6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
закончен
Теннис / Australian Open, 1/4 финала
06:30
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Даниэль Коллинз (США)
6:2, 5:7, 1:6
закончен
Фонбет Кубок Матч Премьер
20:00
ЗенитЛокомотив М
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАвангард
4:1
закончен
12:00
АмурСибирь
2:4
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
2:2 (ОТ)
буллиты
17:00
АвтомобилистТрактор
0:0
1 период
17:00
Металлург МгБарыс
0:0
1 период
19:30
ЛокомотивЦСКА
не начался
19:30
СКАДинамо Мн
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАризона Койотс
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзДетройт Ред Уингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
21:00
Монако Партизан
не начался
22:00
Альба Ритас
не начался
23:00
АСВЕЛ Фрапорт Скайлайнерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Хроника /
12:00
WADA выносит решение о статусе РУСАДА
online
Франция / Лига 1
21:00
НимАнже
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
ВитязьТорпедо
не начался
19:30
СпартакСеверсталь
не начался
19:30
ХК СочиНефтехимик
не начался
19:30
ЙокеритАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
не начался
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Ванкувер КэнаксКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Ратиофарм Ульм
не начался
21:00
Црвена Звезда Валенсия
не начался
21:30
Цедевита УНИКС
не начался
22:00
Андорра Зенит
не начался
22:30
Лимож Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Майами ХитЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Бруклин НетсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДетройт Пистонс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Юта ДжазДенвер Наггетс
не начался
«Прощайте»: пропал самолет со звездой клуба АПЛ

Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, два дня назад подписавший контракт с клубом Английской премьер-лиги «Кардифф Сити», пропал без вести. Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров, когда совершал перелет между Англией и Францией. По информации СМИ, в последний раз судно выходило на связь на высоте 700 метров после того, как запросило посадку на одном из островов в проливе Ла-Манш. Эмилиано является самым дорогим игроком «Кардиффа» в истории.

Над территорией пролива Ла-Манш пропал легкий самолет, выполнявший рейс из Франции в Англию — между городами Нант и Кардифф. На борту находилось всего два человека, и одним из них оказался аргентинский футболист Эмилиано Сала, который всего два дня назад, 20 января, подписал контракт с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити».

Реклама

Как передает портал thelocal.fr, французская полиция уже подтвердила, что нападающий действительно находился на борту пропавшего воздушного судна.

Связь с самолетом была потеряна вечером 21 января, когда борт находился в 20 км от острова Гернси, который входит в состав Нормандских островов в проливе Ла-Манш.

По информации RMC Sport, самолет запросил экстренную посадку на Гернси, когда находился на высоте 1500 метров. После этого пилот приступил к снижению, однако на половине пути связь окончательно пропала.

Полиция Гернси подтвердила, что на поиски исчезнувшего самолета были отправлены силы. В настоящее время два вертолета — со стороны Англии и Франции — осматривают территорию вблизи острова.

Поисково-спасательная операция началась еще ночью 21 января, когда борт перестал выходить на связь.

Люди на шлюпках и вертолетах несколько часов пытались разыскать самолет или его обломки, однако все безуспешно.

«Поиски завершились в два часа ночи. К тому моменту ветер усилился, на море пошли сильные волны, и видимость снизилась», — говорится в официальном заявлении полиции Гернси.

По информации французской газеты 20 Minutes, полет исчезнувшего самолета проходил в крайне тяжелых погодных условиях, что могло привести к крушению.

Менеджер «Кардифф Сити» Мехмет Далман уже выразил беспокойство по поводу ситуации с Салой.

«Мы очень встревожены из-за последних новостей по поводу возможного крушения самолета, с которым была потеряна связь прошлой ночью, и беспокоимся о безопасности Эмилиано Салы.

В данный момент мы ожидаем официального подтверждения новостей, прежде чем что-то сказать», — приводит слова Далмана The Sun.

Французское издание L'Équipe также сообщает, что клуб запретил своим футболистам как-либо комментировать ситуацию с Салой.

Напомним, аргентинский нападающий стал самым дорогим футболистом в истории «Кардиффа» — за него заплатили около €20,5 млн. Контракт был подписан до лета 2022 года.

На главной странице официального сайта валлийского клуба все еще стоит материал под заголовком «Пять фактов об Эмилиано Сале», выпущенный сутки назад.

О возможной трагедии на сайте ничего не сообщается.

До подписания контракта с «Кардиффом» Эмилиано с 2016 года выступал за французский «Нант». Он прилетел в этот город специально, чтобы попрощаться со своими уже бывшими одноклубниками.

«Последнее «прощайте», — так Сала подписал свой пост в инстаграме, где выложил фото с игроками «Нанта».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

La ultima ciao @FCNantes

Публикация от Emiliano Sala (@emilianosala9)

«Ты навсегда останешься желто-зеленым», — ответили ему в официальном инстаграме клуба.

В этом сезоне Сала забил в составе французской команды 12 мячей — почти половину от общего количества голов клуба (26). Больше в Лиге 1 отличились только четыре футболиста — игроки «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (17 голов), Эдинсон Кавани (14) и Неймар (13), а также полузащитник «Лилля» Николя Пепе (13).

Кроме того, в октябре 2018 года Сала стал первым игроком «Нанта» за 13 лет, которому удалось оформить хет-трик в чемпионате Франции. Всего аргентинский нападающий забил в футболке желто-зеленых 42 мяча.

Сам Эмилиано был очень взволнован предстоящим дебютом в Английской премьер-лиге и в интервью пресс-службе «Кардиффа» заявил, что не может дождаться этого момента.

«Я очень счастлив быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и знакомства с моими новыми одноклубниками, хочу включиться в работу.

Для меня это совершенно особое ощущение — быть рекордным подписанием в истории «Кардиффа». Я пришел сюда, чтобы работать, помогать своим партнерам и всему клубу», — говорил форвард.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».