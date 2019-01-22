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Замена колена: до чего СИЗО довел Кокорина

Александру Кокорину грозит замена коленного сустава

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину грозит замена прооперированного коленного сустава на искусственный. Адвокат нападающего Андрей Ромашов заявил, что в условиях СИЗО его клиент не может проходить полноценную реабилитацию после тяжелой травмы, что влечет за собой серьезные последствия.

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил пугающие новости о состоянии здоровья своего подопечного, который в данный момент находится в заключении в следственном изоляторе №2, больше известном как «Бутырка».

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По словам юриста, футболисту может грозить операция по замене коленного сустава.

«У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России.

Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный»,

— приводит слова Ромашова ТАСС.

Напомним, в марте 2018 года Кокорин перенес операцию в связи с разрывом крестообразной связки колена, которую он получил в матче Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпцига».

Футболистам с таким повреждением требуется длительная реабилитация. Нападающий пропустил всю концовку сезона-2017/18 и домашний чемпионат мира.

Впервые после травмы он показался на поле в официальном матче только 23 сентября 2018 года — в игре против московского «Локомотива».

А затем, в начале октября, Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их общим другом Александром Протасовицким устроил две драки в центре Москвы, за что всей компании предъявили обвинения по статьям «Побои» (впоследствии заменили на «Легкий вред здоровью») и «Хулиганство».

С тех пор все четверо находятся в СИЗО, ожидая, пока следствие закончит изучать дело.

Сторона Кокорина утверждает, что, несмотря на участие в матчах (Александр успел провести пять встреч, прежде чем его задержали), нападающий все еще не до конца восстановился от тяжелой травмы.

Во время заседания суда, где рассматривалась апелляция футболистов на продление срока их ареста, адвокаты Кокорина упирали на то, что их подзащитному нельзя находиться в заключении по медицинским показаниям.

«Александр должен восстановиться после операции на колене и ахилловом сухожилии.

Удержание его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и как минимум хромоту»,

— говорила адвокат игрока Татьяна Стукалова.

Защита также обратилась к медицинской службе «Зенита» и получила доказательства проблем Кокорина со здоровьем.

«Присутствуют признаки артроза и артрита коленного сустава. Курс лечения и реабилитации не был закончен», — написал в своем заключении главный врач сине-бело-голубых Михаил Гришин.

Сам Кокорин также жаловался на условия своего содержания, которые не предполагают активного восстановления от серьезных травм.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Мне могут вызвать врача с воли? Спасибо, я об этом даже не знал.

Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?»

— цитировала Кокорина газета «Известия».

Изначально футболист предполагал, что сможет более-менее регулярно заниматься в спортзале «Бутырки». Однако на его посещение тренажерного зала наложили ограничения из-за недовольства других арестантов, которых ранее не допускали туда, поскольку большую часть времени занимали Кокорин и Мамаев.

«Сейчас у меня ужасная форма, потому что я уже три месяца не тренировался», — отмечал Кокорин.

Также оказалось, что футболиста категорически не устраивает тюремный рацион, и он предпочитает питаться только тем, что ему присылают родственники с воли.

Нападающий пожаловался и на температуру в камерах. По словам игрока сине-бело-голубых, под Новый год он подхватил простуду, поскольку было слишком холодно.

«Новый год не отмечал, неважно себя чувствовал — горло болело, насморк, казалось даже, что температура была», — сообщил Кокорин.

Футболисты находятся в СИЗО уже четвертый месяц. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов считает, что следствие нарочно затягивает процесс.

«Предоставление материалов нам затягивается. Потерпевшие уже давно могли бы ознакомиться с этими материалами. Возможно, что сейчас цель следствия — затянуть время,

чтобы в очередной раз продлить срок содержания под стражей и следствия», — приводит слова Бушманова «Чемпионат.com».

Срок ареста футболистов истекает 8 февраля.

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