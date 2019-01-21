Ответить за Шарапову: Павлюченкова громит американку. LIVE

- 442180 просмотров Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
- 334201 просмотр «Он старается»: что Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
- 295187 просмотров Онлайн последнего дня жизни Владимира Ленина
- 218227 просмотров В Тернопольской области Украины захватили еще один храм УПЦ МП
- 195074 просмотра Как Захарова ответила на слова Чубайса о «бедности россиян»
- 171045 просмотров Музыкальный критик считает, что Пугачева не может называться певицей
- 161392 просмотра Запутались в парашютах: стали известны детали гибели пилотов Су-34
Настя подала первым мячом, и вот теперь Коллинз не справилась, отбив в аут. 15:15.
Павлюченкова подает на сет. К сожалению, подать первым мячом никак не удается. Со второй попытки подача прошла, но Коллинз идеально сыграла на приеме, отбив в самый угол корта. 0:15.
Американка забирает свою подачу под ноль! Непонятно, то ли Павлюченкова решила отдохнуть, то ли Коллинз так собралась. Счет становится 5:2.
На своей подаче Коллинз уже ведет 30:0. Кажется, Павлюченкова немного расслабилась. Уже 40:0 — россиянка отбила в сетку.
Под ноль забирает этот гейм Анастасия. Коллинз ошибочно вышла к сетке, и россиянка просто расстреляла ее, закинув за спину. 5:1 в первом сете в пользу Павлюченковой!
40:0! Настя пробила укороченным, Коллинз добежала до мяча, но исполнила слабый удар, и снаряд попал в сетку!
На подаче Павлюченкова. Во время затяжной перестрелки Коллинз ошиблась первой и направила мяч в аут. Американка недовольно кричит. 15:0.
Коллинз отбила в сетку, и Павлюченкова сделала брейк! Счет в первом сете 4:1 в пользу Насти.
15:40 — все-таки набирает очки американка.
0:40 — Коллинз не справилась с мощным ударом россиянки и кое-как отбила мяч. Тот полетел в аут.
0:30 — Настя пробила почти в самый уголок! Коллинз не успела к мячу.
Коллинз на подаче. Павлюченкова начинает отлично: хорошо приняла и с бэкхенда вогнала мяч почти в боковую линию. 0:15.
Двойная ошибка Павлюченковой дарит гейм Коллинз! Счет в первом сете становится 3:1.
Коллинз здорово приняла и отбила в противоположный угол от Павлюченковой. Больше у американки.
Ровно. Не получился у американки удар — мяч полетел за пределы корта.
Аут у Павлюченковой! Коллинз получила шанс на брейк.
30:30 — наконец-то удалась подача Насте! Коллинз отбила в сетку.
На подаче Павлюченковой уже 15:15. Россиянка только что допустила двойную ошибку, и стало 15:30.
Павлюченкова делает брейк и ведет в первом сете 3:0! Парадокс, но подача Коллинз вообще ее не беспокоит, в отличие от своей собственной.
30:40 — на этот раз Коллинз удалось пробить по боковой линии, как она и планировала.
15:40 уже! Идеальный прием демонстрирует Павлюченкова. Кажется, что ей легче играть на чужой подаче.
15:15! Отличная первая подача удалась Коллинз.
На подаче Коллинз. Павлюченкова великолепно приняла — практически в боковую линию — и повела! 0:15.
Ровно. И тут же больше у Насти — Коллинз пробила укороченным, но россиянка успела вовремя подойти к сетке и закончить розыгрыш мощным смэшем.
Американка ошиблась по длине! Мяч улетел в аут! Павлюченкова берет этот гейм и ведет 2:0 в первом сете.
Больше у Коллинз. Загоняла она Павлюченкову по разным углам, и в какой-то момент та с трудом успела к мячу и отбила в аут.
Ровно. Анастасия попала в аут. Три невынужденных ошибки у россиянки.
Не поверите, снова ровно. Прошло уже 20 минут, а третий гейм даже не сыгран. Вот это борьба. И Павлюченкова делает эйс! Первый в матче! Больше у россиянки.
Ровно. Анастасия пока спасается. А надо забирать этот гейм! И сразу же Коллинз возвращает себе преимущество. Здорово принимает американка. Больше у нее.
Брейкпоинт у Коллинз. Уже третий. Павлюченкова не смогла толком отбить ее мощный удар — мяч взмыл свечой и приземлился за пределами корта.
Больше у Анастасии. Но последний шаг к победе никак не удается сделать. Снова россиянка бьет в сетку... Ровно.
Павлюченкова отвечает точно таким же мощным ударом в противоположный угол от соперницы! Блестящая позиционная атака. Ровно.
Брейкпоинт у американки. Она неотразимо пробила в уголок корта.
И снова ровно. На этот раз Коллинз удалось перекинуть россиянку — мяч приземлился на боковой линии.Брей
Ровно. Этот розыгрыш никогда не закончится. Соперницы ошибаются друг за другом. Только ошиблась Коллинз, отбив в сетку. Больше у Павлюченковой.
Больше у Павлюченковой. Коллинз переборщила с силой удара и отправила мяч за пределы корта. Недовольная результатом, американка поменяла ее ракетку.
Это было красиво! Коллинз попыталась перебросить свечой нашу теннисистку, но не тут-то было. Настя перехватила мяч в воздухе и смэшем вогнала его в корт. Ровно.
Ситуация меняется. Павлюченкова снова ошибается по длине. Брейкпоинт у американки.
Эх, попыталась пробить точно по боковой линии Павлюченкова, но был очевидный аут. Ровно.
40:40. Отличный получается удар с форхенда навылет у американки.
Больше у Насти! Коллинз отбила в аут.
40:30!
Отличный укороченный получается у россиянки после выхода к сетке. 40:15!
30:15. Удается Насте классная первая подача!
15:15! В сетку попадает Коллинз!
Не попадает по линии Анастасия! 0:15!
Настя все-таки берет подачу соперницы, сделав брейк в первом же гейме встречи! Браво! 1:0 она повела!
40:40!
Коллинз попадает в сетку после шикарного форхенда от Павлюченковой! 30:40!
Эйс совершает американка и сравняет счет в первом гейме!
Хороший кросс получился у Коллинз! 15:30!
0:30. Сорвала удар американка!
0:15. Отлично приняла подачу Настя!
Начался матч! Коллинз на подаче!
Начали разминаться спортсменки.
Выходят на корт Павлюченкова и Коллинз!
Для грека это первый полуфинал турнира «Большого шлема».
Все! На тай-брейке оказывается сильнее Циципас. Грек побеждает испанца в четырех сетах (7:5, 4:6, 6:4, 7:6) и выходит в полуфинал. Следующими на этот же самый корт выйдут Павлюченкова и Коллинз! Ух, долго нам пришлось ждать этого четвертьфинала.
Сравнивает счет испанский теннисист. Нас ждет тай-брейк в четвертом сете. Ух, над упорным поединком мы наблюдаем!
Напомним, что Открытый чемпионат Австралии завершится 27 января.
6:5 ведет грек в четвертом сете. Будет ли пятая партия или все завершится в ближайшие минуты? Пока неясно.
Кстати, еще в одном четвертьфинале сегодня сыграют Квитова с Барти. Последняя выбила Марию Шарапову из турнира!
Образцово-показательный укороченный от Агута.
Согласимся с Чесноковым! Но силовой теннис Павлюченоковой принес ей свои плоды. И теперь у нее есть немаленькие шансы пройти в полуфинал турнира. Верим в россиянку! В конце концов, андердоги тоже порой доходят далеко по сетке. Почему бы Анастасии не замахнуться на победу в турнире? Невероятной пока кажется только ее победа над Сереной Уильямс, которая завтра сыграет в четвертьфинале с чешкой Каролиной Плишковой.
Но невозможное возможно.
А Андрея Чеснокова удивил выход Павлюченковой в четвертьфинал турнира «Если честно, для меня это сюрприз. Но Павлюченкова такой игрок — если она поймает кураж, то будет подавать невероятные мячи. Так и получилось со Стивенс, несмотря на то что у американки очень быстрые ноги. Еще до удара она всегда стоит там, куда бьют. Это уникальное свойство, похожее чувство мяча было у Мартины Хингис. Павлюченкову следует поздравить, она молодец», — говорил Чесноков.
Между тем, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Павлюченковой против Коллинз на Australian Open. Глава федерации считает, что это будет сложная встреча для россиянки.
«Да, Коллинз не Серена Уильямс и даже не Слоан Стивенс, но сейчас она на пике формы. В Мельбурне американка уже доказала, что способна обыгрывать лидеров мирового рейтинга. Насте нужно очень серьезно настраиваться на эту игру. Уверен, что она и сама это понимает. Если Павлюченковой удастся удерживать свою подачу, играть так же сконцентрированно, как во втором и третьем сете со Стивенс, ей по силам выйти в полуфинал», — сказал Тарпищев.
Напомним, что в матче четвертого круга Павлюченкова нанесла поражение американке Слоан Стивенс со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.
Взял третий сет Циципас у Агута — 6:4. Возможно, нас ожидает в этом матче решающая четвертая партия. А сразу после этого поединка, напоминаю, нас ждет четвертьфинал с Павлюченковой. Так что никуда не уходите!
А пока мы ждем наш поединок, можете посмотреть за неплохим розыгрышем в 1/4 финала между испанцем и греком.
Павлюченкова так прокомментировала предстоящий матч против Коллинз.
«В Мельбурне я чувствую себя очень уверенно и, конечно, хочу дойти как можно дальше. Не думаю о том, что у меня есть какое-то проклятье четвертьфиналов. Такие вещи меня меньше всего волнуют. Я просто постараюсь показать свой лучший теннис против Коллинз. Надеюсь, что у меня получится», — подчеркнула Павлюченкова «Известиям».
Напомним, что в 2017 году Павлюченкова уже играла в четвертьфинале данного турнира, но уступила американке Винус Уильямс (4:6, 6:7).
Поединок начнется позже, так как свой четвертьфинал еще играют Роберто Баутиста-Агут — Стефанос Циципас. В их матче идет третий сет — пока счет по партиям 1:1.
Начало матча запланировано на 6.30 мск.
Приветствуем всех любителей большого тенниса. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Australian Open, в которой встречаются россиянка Анастасия Павлюченкова и американка Даниэль Коллинз.