Ответить за Шарапову: Павлюченкова громит американку. LIVE

Ровно. И тут же больше у Насти — Коллинз пробила укороченным, но россиянка успела вовремя подойти к сетке и закончить розыгрыш мощным смэшем.

Американка ошиблась по длине! Мяч улетел в аут! Павлюченкова берет этот гейм и ведет 2:0 в первом сете.