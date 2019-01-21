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«Стадо баранов»: Кокорин в письме оскорбил россиян

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Известный футболист Александр Кокорин, находящийся под арестом в СИЗО «Бутырка», негативно высказался в адрес россиян. В одном из писем болельщикам спортсмен сравнил граждан России, плохо отзывающихся о нем, со стадом баранов.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который находится под стражей в Бутырском следственном изоляторе, более известном как «Бутырка», оказался в центре нового скандала. В течение трех месяцев, которые футболист провел под арестом, ему поступали различные письма с поддержкой как от клубных, так и от персональных болельщиков. В одном из писем поклонник спросил Кокорина о том, как он реагирует на негативные комментарии со стороны общественности, на что 27-летний нападающий «Зенита» призвал не обращать внимание на мнение сторонних людей, назвав их «стадом баранов».

«Все нормально. Скоро буду. По поводу мнения народа, не слушай никого. Это стадо баранов, что им скажут, то и говорят. Стыдно даже. «Зенит» — чемпион»,

— написал Кокорин в письме, текст которого опубликовало издание «Невские новости».

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Нападающий сине-бело-голубых в связи с арестом не появлялся в расположении команды с начала октября, при этом в «Зените» не намерены расторгать контракт с футболистом. Сейчас петербургский клуб находится в Катаре, где участвует в турнире в рамках подготовки к заключительной части сезона.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что на данный момент не может ответить на вопрос о будущем Кокорина в клубе после освобождения из-под ареста.

«Давайте не будем забегать вперед, дождемся, когда выпустят, а дальше посмотрим. Пока не могу ничего комментировать, извините. Платят ли Кокорину зарплату? Это к руководству. Из своего кармана я денег футболистам не даю», — цитирует Семака iReactor.

Напомним, ранее Кокорин рассказал об условиях содержания в «Бутырке», а также пожаловался на обострение тяжелой травмы колена, полученной форвардом весной 2018 года.

Во время второго матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «РБ Лейпциг» Кокорин повредил крестообразные связки левого коленного сустава, из-за чего пропустил остаток сезона, а также чемпионат мира по футболу, который прошел в России.

По словам футболиста, он до сих пор испытывает серьезный дискомфорт после операции, однако к медикам из СИЗО не обращается. По его словам, сотрудники медицинского штаба «Бутырке» не способны оказать должную медицинскую помощь. В январе члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы навестили Кокорина и уведомили его о том, что в случае необходимости к нему могут пригласить врача из любой городской больницы.

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает. Врач с воли? Спасибо, я об этом даже не знал. Впрочем, что доктор может сделать в СИЗО? Пощупать колено? Мне после операции были рекомендованы специальные упражнения, нагрузки, а кто мне в СИЗО бассейн предоставит?»

— цитирует Кокорина газета «Известия».

Также футболист пожаловался на то, что сотрудники «Бутырки» резко сократили время для занятия в спортивном зале, что в свою очередь негативно сказалось на его физических кондициях.

«Как я оцениваю свою спортивную форму? Она ужасная, потому что я уже три месяца не тренировался. Если 8 февраля отпустят, то за три недели тренировок физическую форму смогу привести в норму»,

— отметил спортсмен.

Напомним, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и четвертого фигуранта дела Александра Протасовицкого по обвинению в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Все четверо были отправлены в Бутырский изолятор до 8 декабря.

Позднее суд вынес решение продлить арест подозреваемых до 8 февраля 2019 года.

Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы. В отношении футболистов расследовалось уголовное дело по статьям УК РФ 116 «Побои» и 213 «Хулиганство», однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 «Легкий вред здоровью».

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