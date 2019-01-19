«Уложу его спать одним ударом»: Бронер сразится с Пакьяо

Претендент тяжелее чемпиона

В ночь с 19 на 20 января по московскому времени в Лас-Вегасе состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBA Regular в полусредней весовой категории Мэнни Пакьяо и экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера. Накануне встречи спортсмены приняли участие в официальной церемонии взвешивания.

По ее итогам оба боксера уложились в регламентированный весовой лимит (до 66,68 кг), однако американец оказался чуть тяжелее филиппинца.

Вес Бронера составил 66,45 кг, тогда как Пакьяо показал на весах на 0,23 кг меньше.

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Для действующего обладателя чемпионского пояса данный показатель не является принципиальным. По мнению экспертов, именно 40-летний Пакьяо является главным фаворитом поединка.

Бронер не побеждал на ринге уже практически два года. Проиграв в феврале 2017 года Мигелю Гарсии, 29-летний американец вернулся в бокс и свел вничью поединок против своего соотечественника Джесси Варгаса. Основную ставку Бронер будет делать на ловкость рук и скорость ударов, однако Пакьао для него является опытным соперником, и филиппинец в данном компоненте американцу точно не уступает.

Несмотря на то, что Эдриен имеет преимущество в росте, рассчитывать на успех в боксировании на дальней дистанции ему также не приходится. Пакьяо в последних поединках показывал более умный и осторожный бокс, не поддаваясь провокации на агрессивную атаку. При таких условиях Бронер может рассчитывать на успех только в ближнем бою.

«Хватит одного удара, чтобы отправить спать этого ублюдка»

Несмотря на явное превосходство филиппинца в опыте и навыках, американский боксер уверен, что именно он является фаворитом боя. Бронер считает, что находится в более лучших физических кондициях, нежели его оппонент. Более того, американец выразил намерение отправить Пакьяо в нокаут одним ударом.

«Я буду готов ко всему, что мне предложит Пакьяо. Конечно, мне нужно будет оценить происходящее и внести кое-какие коррективы, но я сделаю это и завоюю победу. Тайминг бьет скорость, и все знают, что у меня отличный тайминг. Готов к бою физически, психологически и эмоционально.

Для победы мне не нужно будет выбрасывать много ударов. Для того чтобы отправить спать этого ублюдка, мне будет достаточно нанести один удар. Самое важное — вовремя нанести удар»,

— приводит слова Бронера Boxingnews24.

Также американец вспомнил поражение филиппинца в его четвертом поединке против Хуана Мануэля Маркеса. Напомним, в декабре 2012 года мексиканец в шестом раунде поймал Пакьяо на контратаке и встречном ударе отправил того в тяжелый нокаут, после чего филиппинский боксер пролежал на настиле ринга без сознания несколько минут.

Впрочем, сейчас Мэнни уверен, что подобной ситуации больше не повторится.

«Он хочет победить меня, как Маркес в нашем четвёртом поединке? То, что произошло в бою с Хуаном Мануэлем Маркесом, больше не повторится. Это была ошибка, я многое вынес после этого. Мы работали над этим в этом тренировочном лагере.

Я готов к стилю Бронера. Мой возраст — это всего лишь цифра. Важно то, как вы готовитесь и как усердно работаете»,

— цитирует Пакьяо BoxingScene.

Сам же филиппинец, в отличие от своего соперника, выразил уважение американцу и назвал его «очень сложным оппонентом», пообещав «отдать всего себя для победы».

Пакьяо заработает в четыре раза больше Бронера

Помимо титула WBA в полусреднем весе на кону стоят и немалые деньги. По данным Атлетической комиссии штата Невады, филиппинский боксер заработает в четыре раза больше 29-летнего американца.

Так, гонорар Пакьяо составит гарантированные $10 млн. В довесок к этому филиппинец получит еще и определенный процент от продаж билетов на бой и платных трансляций поединка.

Бронер же заработает $2,5 млн, не считая различных бонусов.

Карьера Пакьяо подошла к концу?

Еще в апреле 2016 года Мэнни Пакьяо, одолев решением судей американца Тимоти Брэдли, объявил о завершении спортивной карьеры и намерении баллотироваться на должность конгрессмена в сенат Филиппин. Однако филиппинец не расстался с перчатками и остался на профессиональном ринге, проведя бои с Джесси Варгасом, Джеффом Хорном и Лукасом Матиссе.

В 2018 году СМИ также распространили слухи о возможном реванше Пакьяо с Флойдом Мейвезером-младшим, которому 40-летний боксер проиграл в мае 2015 года. О новом противостоянии говорили и сами спортсмены, однако дальше разговоров дело не продвинулось.

А летом этого года глава промоутерской компании Боб Арум, с которым ранее сотрудничал Пакьяо, заявил, что карьера «Пак Мэна» завершится в 2019 году. Однако Мэнни в ответ на это подчеркнул, что находится в прекрасной форме и пока что об уходе из бокса не думает.

«Я чувствую себя еще сильнее и быстрее. Я стал старше, мне 40 лет, но я чувствую себя на 25. Я верю, что лучшее еще впереди. Вы ещё не видели лучшую версию Мэнни Пакьяо», — сказал Пакьяо.

Скандальное прошлое Бронера

Если Пакьяо может вспомнить о своих спортивных успехах и неудачах, то Бронер ассоциируется больше со скандалистом, нежели с профессиональным боксером, не умаляя его заслуг.

В последние годы фамилия американца все чаще попадает на полосы газет, где говорится о его проблемах с законом. Одно из первых серьезных преступлений Бронер совершил еще в 2016 году, когда во время игры в боулинг заключил пари с неизвестным. Проиграв, боксер дождался своего оппонента на улице, после чего нанес ему несколько ударов и отобрал проигранные деньги.

За это американец был арестован полицией, однако отпущен под залог в $100 тысяч. На первое судебное слушание Бронер опоздал и явился на заседание в состоянии алкогольного опьянения. За неуважение к суду боксер был отправлен за решетку на 13 суток.

Кроме того, спортсмен едва не попался на хищении в особо крупных размерах. Так, одна ювелирная компания подала на Бронера в суд за то, что тот приобрел украшения на сумму $1,15 млн, однако не оплатил чек.

В декабре 2017 года американец был арестован за вождение автомобиля без водительских прав, превышении скорости и отсутствии страховки. В отношении спортсмена было возбуждено дело, а сам Бронер был отпущен на свободу. При этом на следующие заседания боксер являться отказывался. За это 23 декабря 2018 года полиция Флориды вновь арестовала спортсмена.

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