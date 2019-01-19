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«Скрыли доказательства»: МОК обвинили в мошенничестве

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

Международный олимпийский комитет обвинили в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане. О серьезном нарушении процессуальных прав атлетов со стороны МОК сообщила адвокатская контора, курировавшая дела россиян.

Адвокатская контора Кристофа Вишеманна выступила с заявлением, в котором обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми — 2018. По мнению юристов, в МОК нарушили процессуальные права атлетов, не рассказав об оправдательных доказательствах россиян суду и стороне защиты.

«МОК серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты. Фактически доказательств обвинений, выдвинутых информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым относительно событий в Сочи, нет.

Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», — приводит заявление адвокатов ТАСС.

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Также в организации Вишеманна отметили успешное завершение разбирательства в отношении лыжника Александра Легкова.

«Нам очень приятно, что судебное разбирательство против Александра Легкова, которое длилось более двух лет, было успешно завершено. Мы потерпели много неудач, но в конечном итоге все сложилось хорошо»,

— говорится в заявлении.

Адвокатская контора Вишеманна курировала ряд дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Среди них находился и Легков.

Напомним, что комиссия МОК перед Играми 2018 года отстранила от Олимпиады 43 российских спортсмена и аннулировала их результаты на Играх-2014 в Сочи, обвинив в нарушении антидопинговых правил. В ходе разбирательств все спортсмены подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

CAS по итогам расследования полностью удовлетворил апелляции 28 спортсменов, в том числе российского лыжника Александра Легкова, а их результаты, которые они продемонстрировали на Играх-2014, были восстановлены.

Кроме того, 11 атлетам пожизненный запрет на участие в Олимпиадах заменили на пропуск Игр-2018.

Позже в МОК заявили, что отказываются подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда оправдать 27 ранее дисквалифицированных российских спортсменов. При этом в комитете отметили, что оставляют за собой право открыть дела по российским спортсменам, если появятся новые доказательства.

«Мы разочарованы решением федерального суда Швейцарии об отклонении апелляции от 23 апреля 2018 года по делу российского лыжника Александра Легкова. МОК не будет подавать апелляции на дела других российских спортсменов, но оставляет за собой право снова открыть эти дела, если появятся новые доказательства», — говорится в пресс-релизе МОК.

Отметим, что CAS отменил санкции, которые в МОК наложили на российских спортсменов, в начале февраля 2018 года.

Мотивировочные части решение суда в Лозанне будут опубликованы в конце января 2019 года. Об этом сообщил портал Inside the Games. Изначально планировалось, что данная публикация появится в конце февраля 2018 года, а затем — в апреле.

Добавим, что в апреле были обнародованы мотивировочные части решений по делам полностью оправданного лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова, которого лишили двух золотых медалей Сочи-2014.

В ноябре CAS распространил мотивировочные решения среди соответствующих федераций. После этого Международная федерация бобслея и скелетона временно отстранила пятерых российских бобслеистов. Ожидается, что мотивировочные решения CAS станут важной правовой основой для этих дел.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) призвал Зубкова покинуть пост президента отечественной Федерации бобслея и скелетона, поскольку он был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и был дисквалификацирован до 2020 года. Теперь главе Федерации бобслея России запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Однако Зубков утверждает, что ни ОКР, ни международная федерация не имеют права настаивать на его увольнении.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане россияне выступили в качестве нейтральных спортсменов, имея запрет на использование любой национальной символики и гимна страны. В общем медальном зачете Олимпийские атлеты из России заняли 13-е место, завоевав две золотые медали, а также шесть серебряных и девять бронзовых наград. Чемпионами Игр в составе российской команды стала фигуристка Алина Загитова, а также мужская сборная по хоккею.

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