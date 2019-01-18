«Выступили единым фронтом»: Мамаеву не дадут сыграть в СИЗО

Спортивное мероприятие с участием находящихся в СИЗО нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева не состоится. Как уточнил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий, руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) выступило против проведения матча.

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«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону», — написал Пятницкий в своем твиттере.

Напомним, что ранее члены ОНК резко раскритиковали возможность проведения такого мероприятия, сославшись на нарушение законодательства.

Тогда эту ситуацию сравнили со скандалом вокруг находящегося в тюрьме Вячеслава Цеповяза.

«Матч в СИЗО будет нарушением закона. И если руководство ФСИН пойдет на это — я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в «Лефортово» привезти. На воле он был жутким ловеласом. Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч», — отметил тогда Пятницкий.

Мамаев и Кокорин находятся в СИЗО с октября прошлого года. Оба футболиста стали участниками двух массовых конфликтов в центре Москвы: сначала игроки в компании друзей жестоко избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, который работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а спустя некоторое время напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в одной из столичных кофеен. Пострадавшие получили повреждения различной тяжести.

Игорь Бушманов, адвокат хавбека «быков», пока не располагается информацией об отмене матча. По его словам, подготовка к матчу, в котором его подзащитный выразил охотное желание принять участие, продолжается.

«Я ничего не знаю по поводу отмены матча.

Вчера встречался с Павлом, и подготовка к матчу продолжалась.

Каких-либо данных о том, что это мероприятие не состоится, до меня не доводилось», — уверенно заявил юрист.

Он также высказался в отношении члена ОНК Пятницкого, который, по его мнению, противодействует своей непосредственной задаче – защищать права заключенных.

«Выступая против этого матча, Пятницкий выражает свою личную позицию, в том числе несогласованную с остальными правозащитниками. Я не понимаю, почему так, ведь его задача — защищать права заключенных, а не пытаться их ограничить», — подчеркнул Бушманов.

Адвокат Мамаев в очередной раз подчеркнул, что спортивное мероприятие с участием футболистов носит позитивный характер. При этом, как заметил Бушманов, ранее заинтересованные стороны достигли согласия с ФСИН по поводу организации события.

«Это ведь даже не матч как таковой. Это мероприятие спортивно-благотворительного рода, которое хоть как-то позволяло бы разнообразить серую и скучную жизнь в СИЗО и создать хоть какие-то положительные эмоции для содержащихся под стражей. Это благое дело, которое никакой отрицательной роли бы не сыграло, и было бы на пользу и самому ведомству, и психологическому климату.

Я лично не вижу никаких правовых препятствий для проведения этого мероприятия, которое тем более анонсировалось и было согласовано и со ФСИН, и с прокуратурой. Можно было расценивать его как обычную часовую прогулку заключенных. Его отмена ни для кого не будет хорошим знаком», — поделился мнением Бушманов в интервью Sport24.

Если Мамаев сразу согласился принять участие в матче, то Кокорин предпочел придерживаться иной позиции. Форвард «Зенита» переживает адаптацию в СИЗО хуже своего товарища: не общается с представителями ОНК и прессой, отказывается от тюремной пищи и жалуется на боли в колене.

Защита Кокорина исключила участие игрока в подобном мероприятии.

«Не вдаваясь в условия контракта моего подзащитного и его состояния здоровья, препятствующие участию в таких мероприятиях, что уже было изложено мною ранее, считаю необходимым выразить правовое отношение к перспективе указанного футбольного матча.

Мы обосновано полагаем, что содержание под стражей наших подзащитных спортсменов незаконно и поэтому любое участие в любых мероприятиях в СИЗО, прямо не разрешенных законом, является формой поддержания незаконного содержания братьев Кокориных под стражей», — написала адвокат Кокорина Татьяна Стукалова в своем инстаграме.

Обоим футболистам, а также младшему брату Кокорина 19-летнему Кириллу и другу игроков Александру Протасовицкому предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Все ходатайства об изменении меры пресечения игрокам были отклонены.

Заместитель председателя ОНК Ева Меркачева, изначально выступавшая как один из организаторов спортивного мероприятия с участием находящихся в СИЗО футболистов, не дала четкий ответ о том, состоится ли в итоге матч.

«Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Всякое может быть, поскольку те, кто не хочет проведения этого матча, выступили единым фронтом. Не знаю об отмене игры, но хочется верить, что информация об этом не соответствует действительности», — приводит слова Меркачевой «СЭ».

Кокорин и Мамаев пробудут в заключении как минимум до февраля. Защита игроков продолжает работу по обжалованию решения суда о продлении ареста футболистам.

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