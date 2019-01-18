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«Зенит» нацелился на Украину: Ракицкий заменит Паредеса

«ПСЖ» предложил «Зениту» 35 млн евро за Паредеса

Санкт-петербургский «Зенит» может продать Леандро Паредеса в английский «Челси» или французский «ПСЖ», а на вырученные деньги приобрести защитника португальского «Спортинга» Маркоса Акунью и защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ярослава Ракицкого. «Газета.Ru» рассказывает о последних трансферных новостях из стана лидеров чемпионата России.

Охота на Паредеса

18 января на сайте известного итальянского журналиста и инсайдера Джанлуки ди Марцио появилась информация, что французский «Пари Сен-Жермен» предложил 35 млн евро за полузащитника санкт-петербургского «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредеса.

Слухи о возможном уходе одного из ключевых игроков центра поля лидера чемпионата России идут уже давно и особенно усилились нынешней зимой.

За Паредесом идет настоящая охота среди достаточно серьезных европейских клубов. В «Зените» сразу обозначили цену в 40 млн евро, из-за чего на хавбека не смогли претендовать в имеющем проблемы с Финансовым фэйр-плей итальянском «Милане».

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До сих пор главным претендентом на аргентинца был лондонский «Челси». Клуб Романа Абрамовича начал «торги» с 30 млн евро, но постепенно, по информации Daily Star, дошел до требуемого «Зенитом» порога в 40 млн.

При этом сообщается, что контракт с футболистом «синие» согласовали еще раньше, и по нему будут платить игроку на протяжении 4,5 лет 80 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что 24-летний Паредес переехал в Европу из аргентинской «Боки Хуниорс» в 2014 году. Полузащитника купила итальянская «Рома», и он выступал за нее на протяжении трех лет, на которые, правда, пришлась годова аренда в «Эмполи».

«Зенит» приоборел игрока летом 2017 года за 23 млн евро, и за полтора сезона в составе сине-бело-голубых Паредес провел 43 игры в чемпионате, забив в них семь мячей, а также 17 игр в еврокубках, отличившись дважды.

При этом Паредес является единственным из аргентинской диаспоры клуба, кого регулярно вызывают в национальную сборную Аргентины, хотя в итоговую заявку на ЧМ-2018, прошедший в России, он включен не был.

Акунья налево

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не раз говорил, что ждет трансферов от клуба, и в первую очередь в Санкт-Петербурге, похоже, решили укрепить самую проблемную линию – оборону.

С момента возвращения Доменико Кришито на родину в «Дженоа» на левом фланге обороны команды нет футболиста, в полной мере отвечающего уровню «Зенита».

Решить данную проблему, по мнению селекционного отдела клуба, может аргентинец Маркос Акунья, последние полтора года выступающий в Португалии за лиссабонский «Спортинг». По информации СМИ, «Зенит» уже предложил за игрока 20 млн евро, а также готов был включить в сделку Маттиаса Краневиттера, от чего отказались в Португалии.

Интерес к Акунье со стороны питерцев подтвердил его знаменитый агент Шандор Варга, также заявивший, что самому футболисту такой вариант продолжения карьеры интересен.

«Акунья действительно может перейти в «Зенит». Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как все получится в ближайшие дни», – цитирует Варгу «Чемпионат».

Трансфер из Донецка

Но самым громким трансфером с участием «Зенита» этой зимой, учитывая национальность новичка, если сделка состоится, станет, конечно же, приобретение у донецкого «Шахтера» защитника Ярослава Ракицкого.

Центральный защитник, способный сыграть на фланге, обладающий отменными пасом, скоростью, ударом и навыками борьбы, находится в сфере интересов самого богатого клуба России, а, по информации Sports.ru, переговоры между «Зенитом» и «Шахтером» находятся в продвинутой стадии.

Сообщается, что сине-бело-голубые предлагают за одного из ключевых футболистов сборной Украины 8 млн евро, в то время как «горняков» устроит оффер на 10 млн евро плюс бонусы.

Сам 29-летний защитник вроде бы уже согласовал личный контракт с российским клубом, и будет зарабатывать в Северной столице 2,5 млн евро в год на протяжении трех с половиной сезонов.

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