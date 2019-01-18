«Ее будет не остановить»: Шарапову снова боятся

Курсы валют$ 66.29 (-0.03) 75.30 (-0.17)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Азии
16:30
ЯпонияУзбекистан
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралСеверсталь
2:4
закончен
12:30
АмурЙокерит
4:5 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарЛокомотив
1:5
закончен
15:30
СибирьСпартак
4:3 (ОТ)
закончен
16:30
БарысСалават Юлаев
1:0 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторТорпедо
3:2
закончен
19:00
НефтехимикВитязь
1:2
закончен
19:30
АвангардХК Сочи
2:4
закончен
19:30
СКАДинамо М
3:1
закончен
19:30
ЦСКААвтомобилист
3:0
закончен
20:30
Динамо РМеталлург Мг
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЧикаго Блэкхоукс
4:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
4:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
5:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
2:4
закончен
04:00
Миннесота УайлдАнахайм Дакс
0:3
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
1:5
закончен
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
1:2
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Бавария
77:70
закончен
22:00
Олимпиакос Химки
71:57
закончен
22:05
Маккаби Т-А Барселона
99:83
закончен
23:00
Гран Канария Фенербахче
64:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
101:100
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
96:120
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсСакраменто Кингз
114:95
закончен
03:30
Торонто РэпторсФиникс Санз
111:109
закончен
05:00
Денвер НаггетсЧикаго Буллз
135:105
закончен
05:30
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Лейкерс
128:138
закончен
Хроника /
12:00
Убийц фигуриста Дениса Тена приговорили к 18 годам тюрьмы
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. 5 этап, Рупольдинг
13:00
Спринт, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
22:56,3 (1)
закончен
16:30
Женщины, спринт
1
Анастасия Кузьмина (Словакия)
19:15,1 (0)
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу, мужчины. Группа А, 5 тур
22:30
Франция — Россия
23:22
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ХоффенхаймБавария
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльАмьен
не начался
Испания / Примера
23:00
ХетафеАлавес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Аризона КойотсПиттсбург Пингвинз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзДетройт Ред Уингз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксБаффало Сэйбрз
не начался
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Дарушшафака
online
21:00
Будучность Реал Мадрид
13:10
1 четверть
21:00
Жальгирис Панатинаикос
online
23:00
Баскония Олимпия Милан
не начался
Единая лига ВТБ
21:00
Зелена Гура Парма
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:00
Бостон СелтиксМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Юта ДжазКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Биатлон / Кубок мира, этап 5, Рупольдинг
16:30
Эстафета 4х7,5 км, мужчины
1
Норвегия
1:09.54,3 (0+8)
2
Германия
+13,5 (0+6)
3
Франция
+26,2 (0+9)
закончен
Теннис / Australian Open
07:30
Мария Шарапова (Россия) — Каролина Возняцка (Дания)
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонЛестер Сити
не начался
18:00
БорнмутВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
ЛиверпульКристал Пэлас
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедКардифф Сити
не начался
18:00
СаутгемптонЭвертон
не начался
18:00
УотфордБёрнли
не начался
20:30
АрсеналЧелси
не начался
Италия / Серия А
17:00
РомаТорино
не начался
20:00
УдинезеПарма
не начался
22:30
Интер МСассуоло
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БайерБоруссия М
не начался
17:30
АугсбургФортуна
не начался
17:30
ШтутгартМайнц
не начался
17:30
Ганновер-96Вердер
не начался
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
не начался
20:30
РБ ЛейпцигБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
18:15
Реал МадридСевилья
не начался
20:30
УэскаАтлетико М
не начался
22:45
СельтаВаленсия
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖГенгам
не начался
22:00
МонакоСтрасбург
не начался
22:00
НимТулуза
не начался
22:00
РеймсНицца
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзАнахайм Дакс
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
не начался
05:00
Миннесота УайлдКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Локомотив-Кубань
не начался
18:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
УНИКС Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
не начался
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
не начался
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Детройт ПистонсСакраменто Кингз
не начался
03:30
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:30
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
не начался
Теннис
Ролан Гаррос Уимблдон US Open Australian Open
«Ее будет не остановить»: Шарапову снова боятся

Шарапова вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла датчанку Каролин Возняцки в третьем круге Australian Open. Шарапова провела один из самых качественных матчей в сезоне, проявив характер и не оставив шансов действующей чемпионке в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:3. По мнению экс-пятой ракетки мира Анны Чакветадзе, россиянку никто не хочет видеть в своей части сетки.

Россиянка Мария Шарапова в третьем круге Australian Open одержала победу над действующей чемпионкой турнира датчанкой Каролин Возняцки. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу российской спортсменки. Матч стал одним из самых упорных и интересных на турнире и, безусловно, победа над Возняцки вновь позволила серьезно заговорить о шансах 31-летней Шараповой на победу.

Реклама

После игры Возняцки признала свои ошибки и отметила, что они обе допускали оплошности, однако Шарапова была сильнее в конкретных эпизодах.

«Я боролась до конца и сделала все, что могла»,

— начала датчанка.

«Считаю, что должна была выиграть первый сет, который вела со счетом 4:1. Но потом я взяла второй, третий сет тоже был упорным. Я сделала все, что могла, но этого оказалось недостаточно. В конце первого — начале второго сета Шарапова ошибалась, и я сбилась с ритма. Но с середины второго сета мы обе стали играть лучше», — приводит слова Возняцки пресс-служба турнира.

«Я проиграла, такое бывает. Чувствовала себя нормально, когда вышла на корт. Выложилась на все сто процентов и не буду оправдываться. Просто она была чуть лучше, чем я. Вот и все», — заключила спортсменка.

Что же до Шараповой, то Мария не скрывала радости. Этот сезон складывается для нее непросто: поражения, плохая физическая форма, поползли разговоры о завершении карьеры.

Посему любой успех для 31-летней россиянки будет сейчас за счастье, а тем более – на Australian Open против Возняцки.

«Я чувствую себя очень сильной во время матча, чувствовала себя настоящей. С нетерпением ожидала матча с Каролиной, потому что это один из тех случаев, когда я могла бросить вызов самой себе. Это большая победа», — поделилась Шарапова.

Российская спортсменка также отметила, что ошибки со стороны датчанки были частью стратегии на игру. Но играть от обороны было проблемно для Шараповой, что не могло не заставить ошибаться ее саму.

«Я пыталась вынудить Возняцки совершать ошибки. Каролина постоянно стоит далеко от дальней линии, пытается затянуть соперника в длинные розыгрыши, ведь именно в них она может получить максимум выгоды. Я была готова к этому, но все-таки это не мой стиль — я пыталась играть агрессивно», — цитирует Шарапову официальный сайт соревнований.

В своем твиттере Шарапова после матча опубликовала запись, отметив важность этой победы.

«Полюбила каждую минуту сегодняшней битвы. 4-й тур»,

– подписала фотографию теннисистка.

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков считает, что Шарапова победила благодаря проявленному характеру. Но, как он заметил, план россиянки на игру сработал, и если бы она совершала меньше необязательных ошибок, то добилась бы более уверенной победы. Если Шарапова и дальше продолжит в том же духе, исправив собственные огрехи, то вполне может вмешаться в борьбу за титул.

«Маша именно дожала свою соперницу, проиграв второй сет и все равно выдержала, сделала два брейка. Если бы она делала чуть меньше невынужденных ошибок, то обыграла бы Возняцки в двух сетах. Да и вообще, если ошибок будет меньше, то она может претендовать и на титул», — сказал Чесноков в интервью Sport24.

За выход в четвертьфинал Шарапова поспорит с представительницей Австралии Эшли Барти.

Ее соперница не проиграла пока ни одного сета на турнире. На счету 22-летней спортсменки 12 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). По мнению Чеснокова, Шараповой будет непросто противостоять Барти.

«По своей натуре Барти — самый неудобный игрок для любой девочки, потому что она может все. Шараповой нужно будет перестроить игру против нее», — заметил тренер.

Шарапова свою единственную победу на Australian Open одержала в 2008 году.

До сих пор она является единственной российской победительницей турнира в женском одиночном разряде.

Экс-пятая ракета мира Анна Чакветадзе считает, что Шараповой вновь удалось вернуть чувство страха соперников по отношении к себе. И, по ее словам, Барти не сможет встать на пути у Марии.

«Никто не хочет видеть Шарапову в своей части сетки.

В следующей игре стоит ждать победы. Соперник на хорошем ходу, но у Маши есть скорость, передвижение и желание. Если она обыграет неудобных соперниц, она обретет уверенность. Тогда ее, возможно, будет не остановить», — приводит слова Чакветадзе «Чемпионат.com».

Поединок Шараповой и Барти состоится 20 января.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице тенниса, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».