Страшный сон: Ковалева обвинили в избиении девушки

Бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева обвиняют в нападении на женщину, пишет TMZ Sports. Инцидент якобы произошел 9 июня прошлого года в городе Биг-Бэр, штат Калифорния, США.

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Сообщается, что этому событию предшествовала вечеринка, на которой Ковалев приставал к женщине, но все время получал от нее отказ. Источники, знакомые с делом, рассказали, что после этого боксер и его друг проследовали за девушкой к ее дому. Предполагается, что именно там Ковалев совершил возможное нападение. При этом не уточняется, участвовал ли в эпизоде друг спортсмена.

По словам пострадавшей, она получила серьезные травмы после удара боксера, в том числе смещение шейного диска, сломанный нос и сотрясение мозга.

Сотрудники правоохранительных органов штата Калифорния сразу после инцидента начали искать Ковалева, а спустя некоторое время арестовали боксера. Однако спортсмена вскоре отпустили под залог.

Ковалеву предъявили обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьезным телесным повреждениям. Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы. Сергей предстал перед судом и не признал себя виновным. Повторное слушание должно состояться в марте.

Отметим, что через два месяца после предполагаемого нападения на девушку Ковалева нокаутировал колумбийский спортсмен Элейдер Альварес. Россиянин проиграл своему сопернику техническим нокаутом в седьмом раунде, расставшись с титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Россиянин трижды побывал на настиле, прежде чем рефери остановил поединок.

Напомним, что в следующем бою Сергей проведет реванш со своим обидчиком. Поединок состоится 2 февраля.

«Мы рады устроить очередной исторический бой. Сергей выигрывал прошлый поединок до попадания колумбийца, такое бывает. Крашер (прозвище Ковалева) хочет, как можно скорее отквитать свое поражение»,

— говорил в интервью Boxingnews24.com промоутер россиянина Кэти Дува.

Экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев сразу после первого боя между Альваресом и Ковалевым рассказал о причинах поражения россиянина. По его мнению, поражение Ковалева в том поединке – это история одного счастливого удара.

«В профессиональном боксе такое бывает, и ничего с этим не поделаешь. Сергей лидировал по итогам шести раундов, но размен, на который он пошел, будучи в состоянии грогги, нокдауна, — это неверно. Это серьезная ошибка, которая стоила ему пояса»,

— говорил Валуев «Известиям».

А олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев выражал мнение, что Ковалев мог проиграть Альваресу из-за недостатка мотивации и усталости.

«Возможно, он устал. Возможно, где-то уже нет мотивации. Все-таки профессиональный бокс — это в первую очередь бизнес. В любом случае желаю ему удачи. Уверен, с ним все будет хорошо», — отмечал Мехонцев.

Однако бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд придерживался иного мнения относительно причин поражения Ковалева от Альвареса. Он считает, что россиянин с самого начала поединка не смог подстроиться под скорость колумбийца.

«У Альвареса очень хорошая передняя рука, я был впечатлен этим, и было видно, что Сергей даже не мог сначала подстроиться под скорость. И с правой руки были у Альвареса такие удары, что Ковалев не успевал реагировать. Поэтому звоночки были, но в целом Сергей выигрывал поединок и просто расслабился. Думаю, что, если бы он более внимательно отнесся, то было бы лучше», — говорил Дрозд в интервью ТАСС.

На счету 35-летнего Ковалева в профессиональной карьере 32 победы, одна ничья и одно поражение. Добавим, что российский боксер несколько лет назад переехал в США, где живет и тренируется.

Однако остаются два открытых вопроса: первый – состоится ли бой Ковалева с Альверосом в связи с возможным арестом россиянина, второй – сможет ли Ковалев возобновить карьеру, если его все-таки осудят.

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