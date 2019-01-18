Жизнь или смерть: спасет ли WADA российский спорт

Источник во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), который пожелал остаться неназванным, отметил, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) есть хорошие шансы на сохранение статуса соответствия. По его словам, это в первую очередь связано с тем, что члены исполкома организации испытывают большое уважение и доверие к генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу. Кроме того, он выделил деятельность министра спорта России Павла Колобкова, который пошел навстречу организации и предоставил допуск к пробам московской лаборатории. По его мнению, этот факт произвел впечатления на членов исполкома WADA.

«В первую очередь это связано с фигурой генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, к которому есть большое уважение и доверие со стороны всех членов исполкома WADA, а также с деятельностью министра спорта России Павла Колобкова, который пошел навстречу организации и предоставил допуск к пробам московской лаборатории»,

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— сказал анонимный источник в организации «Известиям».

Окончательное решение о статусе соответствия российского агентства исполком WADA должен объявить 22 января.

При этом заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, наоборот, не исключила, что исполком WADA отложит данный вопрос и вынесет решение позднее.

«Не исключаю, что 22 января исполком WADA примет решение отложить вопрос по соответствию статуса РУСАДА на более поздний срок, когда база Московской лаборатории будет полностью проанализирована», — отметила Пахноцкая.

Напомним, что 17 января группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершила работу по извлечению базы данных о допинг-пробах российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории.

«Группа экспертов WADA в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

Эти данные имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена», — говорилось в официальном пресс-релизе организации.

Кроме того, в WADA отмечали, что извлеченные данные вывезут за пределы России, а также проверят на подлинность.

«Данные были получены с различных серверов, приборов, компьютеров и другого электронного оборудования Московской антидопинговогой лаборатории. В настоящее время эта информация была вывезена из России для проверки подлинности и подробного анализа WADA»,

— сообщали в пресс-службе агентства.

Отметим, что история с РУСАДА началось 18 ноября 2015 года. Тогда исполком WADA, который основывался на выводах доклада Ричарда Макларена, отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства и показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, признал деятельность российского агентства не соответствующей антидопинговому кодексу.

А 20 сентября 2018 года исполком WADA провел заседание, в ходе которого большинством голосов вынесли вердикт о восстановлении РУСАДА в правах при условии выполнения главного критерия, согласно которому российское ведомство было обязано до 31 декабря 2018 года включительно предоставить экспертной группе WADA доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако российская сторона не смогла передать все необходимые данные в срок.

Это произошло из-за того, что эксперты международной организации, которые за несколько месяцев 2018 года два раза посетили лабораторию, не смогли извлечь данные. Говорилось, что у них не получилось их взять в связи с проблемами с сертификацией оборудования.

По этому причине Россия не уложилась в срок и не смогла вовремя выполнить поставленное перед РУСАДА обязательство, что до сих пор может грозить российскому ведомству быть признанным несоответствующим кодексу WADA. Однако в итоге во всемирном агентстве пошли навстречу РУСАДА, не стали акцентировать внимание на том, что российская сторона просрочила дедлайн, и 17 января завершили работу по извлечению данных.

Примечательно, что за отстранение РУСАДА и недопуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях выступили представители антидопинговых агентств 16 стран, однако глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор сообщил, что решение о будущем РУСАДА будет принято только после проведения необходимых анализов.

Но 9 января этого года экспертная группа WADA приехала в Москву, а на следующий день начала работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Как сообщал портал Inside the Games, в WADA не имели проблем и сложностей в ходе работы.

Похоже, в РУСАДА действительно вправе рассчитывать на положительное решение исполкома WADA по статусу соответствия. По крайней мере, заявление источника в организации может настраивать российскую общественность на позитивный лад.

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