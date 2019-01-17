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Урожай проб: WADA завершило работу в России

Россия выполнила все условия WADA

Экспертная группа WADA завершила работу по извлечению базы данных Московской антидопинговой лаборатории. На основании полученной информации ведомство примет решение относительно статуса РУСАДА.

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершила работу по извлечению базы данных о допинг-пробах российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба международного ведомства, подчеркнув, что на основании полученных данных будет принято окончательное решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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«Группа экспертов WADA в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

Эти данные имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена»,

— говорится в официальном пресс-релизе.

Также в WADA отметили, что полученные данные будут вывезены за пределы России, а также пройдут проверку на подлинность.

«Данные были получены с различных серверов, приборов, компьютеров и другого электронного оборудования Московской антидопинговогой лаборатории. В настоящее время эта информация была вывезена из России для проверки подлинности и подробного анализа WADA», — сообщили в пресс-службе агентства.

Сообщается, что 14 и 15 января состоялись заседания комитета по соответствию WADA во главе с Джонатаном Тейлором, в ходе которой был рассмотрен вопрос относительно выполненных обязательств со стороны РУСАДА для полного восстановления членства в международной организации.

По итогам заседания комитет по соответствию направил рекомендации на исполком WADA, который озвучит окончательный вердикт в отношении Российской антидопинговой организации 22 января.

Напомним, что 18 ноября 2015 года исполком WADA, основываясь на выводах доклада Макларена, отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства и показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

20 сентября 2018 года исполком WADA провел заседание, в ходе которого большинством голосов было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах при условии выполнения главного критерия, согласно которому российское ведомство было обязано до 31 декабря 2018 года включительно предоставить экспертной группе WADA доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

За этот период эксперты международной организации два раза посетили лабораторию, но из-за проблем с сертификацией оборудования извлечь данные сотрудники WADA не смогли.

В связи с этим Россия не уложилась в срок и не смогла вовремя выполнить поставленное перед РУСАДА обязательство, что грозит российскому ведомству быть признанным несоответствующим кодексу WADA.

Примечательно, что за отстранение РУСАДА и недопуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях выступили представители антидопинговых агентств 16 стран, однако глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор сообщил, что решение о будущем РУСАДА будет принято только после проведения необходимых анализов.

9 января этого года экспертная группа WADA приехала в Москву, а на следующий день начала работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Как сообщает портал Inside the Games, экспертная группа WADA не имела проблем и сложностей в ходе работы.

«Команда из трех человек начала работу над получением ключевых данных лаборатории РУСАДА в Москве. Пока никаких проблем нет»,

— говорится в сообщении.

В свою очередь помощник президента России, заместитель председателя совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что РУСАДА выполнила все условия WADA для восстановления в правах.

«Нас просили обеспечить доступ к лаборатории для экспертов WADA, и мы это сделали. Они получили все, что хотели, получили полный доступ», — цитирует Левитина «РИА Новости».

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