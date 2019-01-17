Урожай проб: WADA завершило работу в России

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершила работу по извлечению базы данных о допинг-пробах российских спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба международного ведомства, подчеркнув, что на основании полученных данных будет принято окончательное решение относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Реклама

«Группа экспертов WADA в составе трех человек успешно получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

Эти данные имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена»,

— говорится в официальном пресс-релизе.

WADA successfully retrieves data from Moscow Laboratory: https://t.co/Mi3CJTcwqJ — WADA (@wada_ama) 17 января 2019 г.

Также в WADA отметили, что полученные данные будут вывезены за пределы России, а также пройдут проверку на подлинность.

«Данные были получены с различных серверов, приборов, компьютеров и другого электронного оборудования Московской антидопинговогой лаборатории. В настоящее время эта информация была вывезена из России для проверки подлинности и подробного анализа WADA», — сообщили в пресс-службе агентства.

Сообщается, что 14 и 15 января состоялись заседания комитета по соответствию WADA во главе с Джонатаном Тейлором, в ходе которой был рассмотрен вопрос относительно выполненных обязательств со стороны РУСАДА для полного восстановления членства в международной организации.

По итогам заседания комитет по соответствию направил рекомендации на исполком WADA, который озвучит окончательный вердикт в отношении Российской антидопинговой организации 22 января.

Напомним, что 18 ноября 2015 года исполком WADA, основываясь на выводах доклада Макларена, отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства и показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

20 сентября 2018 года исполком WADA провел заседание, в ходе которого большинством голосов было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах при условии выполнения главного критерия, согласно которому российское ведомство было обязано до 31 декабря 2018 года включительно предоставить экспертной группе WADA доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

За этот период эксперты международной организации два раза посетили лабораторию, но из-за проблем с сертификацией оборудования извлечь данные сотрудники WADA не смогли.

В связи с этим Россия не уложилась в срок и не смогла вовремя выполнить поставленное перед РУСАДА обязательство, что грозит российскому ведомству быть признанным несоответствующим кодексу WADA.

Примечательно, что за отстранение РУСАДА и недопуск российских спортсменов до участия в международных соревнованиях выступили представители антидопинговых агентств 16 стран, однако глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тейлор сообщил, что решение о будущем РУСАДА будет принято только после проведения необходимых анализов.

9 января этого года экспертная группа WADA приехала в Москву, а на следующий день начала работу по извлечению базы данных московской лаборатории. Как сообщает портал Inside the Games, экспертная группа WADA не имела проблем и сложностей в ходе работы.

«Команда из трех человек начала работу над получением ключевых данных лаборатории РУСАДА в Москве. Пока никаких проблем нет»,

— говорится в сообщении.

В свою очередь помощник президента России, заместитель председателя совета по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин заявил, что РУСАДА выполнила все условия WADA для восстановления в правах.

«Нас просили обеспечить доступ к лаборатории для экспертов WADA, и мы это сделали. Они получили все, что хотели, получили полный доступ», — цитирует Левитина «РИА Новости».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».