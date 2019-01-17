Повторить Оберхоф: россияне бьются за золото в эстафете. LIVE

Но сегодня нам будет гораздо сложнее, чем в Оберхофе. Пропускавшие эстафету на четвертом этапе и отдыхавшие перед спринтом Рупольдинга братья Бё побегут за Норвегию. Еще очень интересно, что французский лидер Мартен Фуркад побежит сегодня не на последнем, а на втором этапе! Завершать гонку у «трехцветных» будет Симон Дестьё.