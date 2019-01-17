Повторить Оберхоф: россияне бьются за золото в эстафете. LIVE

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Две минуты идет гонка, Елисеев возглавляет пелотон. Впрочем, это пока очень условное лидерство, само собой.
Поеееехали! Старт дан!
Внимание, заболел Себастьян Самуэльссон! Феммлинг побежит за шведов на последнем этапе!
Вот под какими номерами и в каком составе побегут фавориты сегодняшней гонки:
1. Россия (Елисеев, Гараничев, Малышко, Логинов). 2. Швеция (Стенерсен, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон). 3. Австрия (Ляйтнер, Эдер, Ландертингер, Юл.Эберхард). 4. Норвегия (Биркеланд, Кристиансен, Т.Бё, Й.Бё). 5. Франция (Жакелен, М.Фуркад, Фийон-Майе, Дестьё). 6. Германия (Реес, Кюн, Пайффер, Долль). 7. Чехия (Моравец, Крчмарж, Штвртецки, Крупчик). 8. Италия (Бормолини, Хофер, Монтелло, Д.Виндиш).
Но сегодня нам будет гораздо сложнее, чем в Оберхофе. Пропускавшие эстафету на четвертом этапе и отдыхавшие перед спринтом Рупольдинга братья Бё побегут за Норвегию. Еще очень интересно, что французский лидер Мартен Фуркад побежит сегодня не на последнем, а на втором этапе! Завершать гонку у «трехцветных» будет Симон Дестьё.
В российском составе одно изменение по сравнению с победной гонкой Оберхофа: вместо Максима Цветкова на первом этапе побежит Матвей Елисеев. Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и, конечно же, Александр Логинов в строю.
Предыдущий этап Кубка мира в Оберхофе стал золотым для российских биатлонистов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в соседнем Рупольдинге парни повторили успех. Была эстафетная гонка еще на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, но там Россия осталась пятой, а победили шведы.
Гонка начнется в 16.30 мск.
Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на этапе Кубке мира в Рупольдинге.