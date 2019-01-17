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Эстафета 4х7,5 км, мужчины
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Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
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03:30
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Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
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Повторить Оберхоф: россияне бьются за золото в эстафете. LIVE

Онлайн мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге проходит этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4х7,5 км.
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16:32

Две минуты идет гонка, Елисеев возглавляет пелотон. Впрочем, это пока очень условное лидерство, само собой.

16:30

Поеееехали! Старт дан!

16:27

Внимание, заболел Себастьян Самуэльссон! Феммлинг побежит за шведов на последнем этапе!

16:25

Вот под какими номерами и в каком составе побегут фавориты сегодняшней гонки:

1. Россия (Елисеев, Гараничев, Малышко, Логинов). 2. Швеция (Стенерсен, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон). 3. Австрия (Ляйтнер, Эдер, Ландертингер, Юл.Эберхард). 4. Норвегия (Биркеланд, Кристиансен, Т.Бё, Й.Бё). 5. Франция (Жакелен, М.Фуркад, Фийон-Майе, Дестьё). 6. Германия (Реес, Кюн, Пайффер, Долль). 7. Чехия (Моравец, Крчмарж, Штвртецки, Крупчик). 8. Италия (Бормолини, Хофер, Монтелло, Д.Виндиш).

16:20

Но сегодня нам будет гораздо сложнее, чем в Оберхофе. Пропускавшие эстафету на четвертом этапе и отдыхавшие перед спринтом Рупольдинга братья Бё побегут за Норвегию. Еще очень интересно, что французский лидер Мартен Фуркад побежит сегодня не на последнем, а на втором этапе! Завершать гонку у «трехцветных» будет Симон Дестьё.

16:15

В российском составе одно изменение по сравнению с победной гонкой Оберхофа: вместо Максима Цветкова на первом этапе побежит Матвей Елисеев. Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и, конечно же, Александр Логинов в строю.

16:10

Предыдущий этап Кубка мира в Оберхофе стал золотым для российских биатлонистов. Конечно, нам бы хотелось, чтобы в соседнем Рупольдинге парни повторили успех. Была эстафетная гонка еще на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, но там Россия осталась пятой, а победили шведы.

16:05

Гонка начнется в 16.30 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафетной гонки 4х7,5 км на этапе Кубке мира в Рупольдинге.