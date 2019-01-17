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На зависть Тутберидзе: Медведева разыскала первого тренера

Медведева встретилась со своим первым тренером

Евгения Медведева встретилась со своим первым тренером Любовью Яковлевой, у которой она занималась до работы с Этери Тутберидзе. 40-летняя специалистка после встречи напомнила о главных качествах двукратной чемпионки мира.

Российская фигуристка Евгения Медведева, ныне занимающаяся в группе канадского тренера Брайана Орсера, своих успехов и главных побед добилась во время работы под руководством отечественной специалистки Этери Тутберидзе. Однако двери в мир профессионального фигурного катания Медведевой открыл другой тренер — Любовь Яковлева. Причем тренировалась фигуристка в ее группе под фамилией Бабасян (отца Медведевой зовут Арман Бабасян. — «Газета.Ru»), после чего взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.

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Со своим первым наставником 19-летняя фигуристка встретилась недавно, отмечая новогодние праздники в Москве.

Яковлева работала в московской спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва ЦСКА. В группу к 40-летней специалистке Медведева попала в совсем юном возрасте после того, как покинула школу фигурного катания при стадионе «Юных пионеров», где на коньки в возрасте 3,5 лет спортсменку поставила Елена Проскурина. Вспоминая о своей бывшей подопечной, Яковлева рассказала, что Медведева, несмотря на то, что была самой младшей в группе, выполняла больший объем работы по сравнению с остальными фигуристками.

«Я взяла Женю на второй год обучения. Чем она выделялась? Тем, что была меньше всех. А вот работала больше многих. Мне всегда очень импонирует, когда маленький спортсмен хочет, старается.

Женя была очень внимательная, умела заниматься в группе и индивидуально, слушала и слышала тренера — это очень важное качество», — цитирует Яковлеву пресс-служба СШОР ЦСКА.

Также тренер подчеркнула, что Медведева отличалась от остальных работоспособностью, спортивной наглостью, настойчивостью и упорством.

«Дети ведь быстро устают от монотонности, а в спорте иногда приходится повторять что-то не раз, не два, и даже не десять. Евгения же была очень настойчивая — пока не получится, не сделает как надо, не сделает лучше всех — не остановится. В нашей группе Евгения Медведева получила третий юношеский разряд. Еще очень приятно, что те мои ребята научилась у меня не только кататься, делать прыжки и вращения, но и дружить. Многие — включая Женю — до сих пор встречаются, общаются, вместе справляют праздники», — заключила Яковлева.

Евгения Медведевой в группе Любови Яковлевой в СДЮШОР ЦСКА
Евгения Медведевой в группе Любови Яковлевой в СДЮШОР ЦСКА

Встреча Медведевой с тренером прошла в ледовом дворце ЦСКА во время новогодних праздников. Как отмечала ранее молодая фигуристка, после чемпионата России в Саранске Новый год она решила встретить именно в Москве и не стала возвращаться в Торонто. Помимо этого, спортсменка подчеркнула, что, несмотря на тренировки в Канаде, жить она хочет именно в России.

«Где буду жить в будущем? В России, точно. Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Я дышу родным воздухом, люди говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но в будущем вернусь домой»,

— сказала фигуристка в прямом эфире инстаграма журналистки Марии Командной.

Для поддержания спортивной формы она провела ряд тренировок в ледовом дворце ЦСКА, где встретилась также с нынешними учениками и ученицами местной школы.

Интересно, что появление Медведевой в ледовом дворце армейской школы вызвало удивление среди болельщиков. Некоторые даже предположили, что спортсменка якобы раздумывает о том, чтобы начать сотрудничество с известным тренером по фигурному катанию Еленой Буяновой, у которой занимается, например, Мария Сотскова. Однако данное утверждение было опровергнуто.

Удивительным факт занятий Медведевой в ЦСКА является потому, что формально серебряная медалистка Игр в Пхенчхане относится к Центру спорта и образования «Самбо-70», чьей воспитанницей и является, а все фигуристы и фигуристки из этой школы проводят свои тренировки именно в «Хрустальном».

Однако, по всей видимости, Медведева не захотела пересекаться с Этери Тутберидзе, под руководством котором двукратная чемпионка мира и Европы занималась на протяжении 11 лет с семилетнего возраста. Напомним, в мае 2018 года фигуристка приняла решение прекратить сотрудничество с Тутберидзе и переехала в Торонто в группу Брайана Орсера.

К слову, к Тутберидзе Медведева попала не напрямую от Яковлевой. После того, как 40-летняя специалистка покинула ЦСКА, спортсменка стала заниматься в группе Елены Селивановой, а уже спустя сезон покинула армейскую школу и ушла в «Самбо-70».

В текущем сезоне Медведева на этапе в Канаде выиграла бронзу, а во Франции стала четвертой и не смогла пробиться в финал. На чемпионате России 19-летняя фигуристка заняла итоговую седьмую строчку и не попала в заявку сборной России на чемпионат Европы, оказавшись в резерве вместе с Елизаветой Туктамышевой. Также серебряный призер Пхенчхана была включена в запас на зимнюю Универсиаду, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

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