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Золотые эстафетчицы России в спринте в Рупольдинга. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону

В немецком Рупольдинге проходит женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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17:16

Куклина на дистанции, а Морозова с одним промахом работает первый рубеж.

17:13

В минуте от Кузьминой на девятом месте финиширует Миронова! Молодец, Света! Эх, если бы не промах последним выстрелом...

17:11

На отметке 6,7 Миронова уже девятая, хотя отставание ходом от Кузьминой растет и составляет 56 секунд.

17:09

Ушла на дистанцию Анастасия Морозова. Скоро и Лариса Куклина стартует.

17:08

Миронова, кстати, одиннадцатая после второго рубежа. +47,7 от лидера.

17:06

Эберг на финише на секунду опережает Ульсбю Ройселанд и пока занимает третье место.

17:05

Светлана Миронова на огневом рубеже! Попала первые четыре выстрела и... промахнулась последним... Как жаль.

17:04

Миронова четвертая на подходе ко второму рубежу в 21 секунде от Кузьминой. А вот Маргарита Васильева на первом рубеже мажет дважды...

17:01

Не дала Кузьмина слабину на последнем круге, даже еще опередила Витоцци немного! -11,5 от итальянки, это промежуточная победа Анастасии!

17:00

О-па, на отметке 6,7 км Кузьмина всего 10 секунд выигрывает у Витоцци уже. Неужели супертемп итальянки на последнем круге даст ей шанс на победу?

16:59

Света Миронова чисто работает лежку! Шестое время пока всего в 11,8 от Кузьминой!

16:56

Витоцци на финише! 34,6 от Шевалье. Уверенное лидерство. Уверенное до тех пор, пока не финиширует Кузьмина. Но подиум у итальянки будет наверняка!

16:55

Юрлова-Перхт на финише и пока вторая — +40,1 от Шевалье, но впереди Тандреволд.

16:56

Кузьмина стреляет чисто и привозит 15,6 Лизе Витоцци!!!

16:55

Внимание! Кузьмина на стойке! Следом за Мякяряйнен, которая работает с промахом.

16:54

Вирер, даже несмотря на промах на первом рубеже, чисто работая стойку, вмешивается в борьбу за медали!

16:53

Чистый первый рубеж у Ханны Эберг из Швеции. Третья она пока после Кузьминой и Витоцци. Тем временем завершила гонку Женя Павлова. Проиграла и Шевалье, и Экхофф. При этом Павлов без промахов, а у норвежки три штрафных круга...

16:52

Светлана Миронова стартовала.

16:50

Витоцци чисто работает и стойку! Почти 20 секунд выигрывает у Шевалье! Это заявка на победу от итальянки!

16:49

Сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина чисто стреляет на первом рубеже и уходит в гонку лидером! А вот у Юрловой-Перхт промах на стойке.

16:48

У Мякяряйнен тем временем один промах на первом рубеже, а Тандреволд, стартовавшая перед Юрловой, добралась до стойки и, как всегда в нынешнем сезоне, не смогла отработать ее чисто, допустив два промаха.

16:47

Юрлова-Перхт 7,6 с проигрывает норвежке Тандреволд на отметке 4,2 км. Впереди еще Шевалье.

16:46

Вирер с промахом работает первый рубеж и убегает на штрафной круг.

16:45

Шевалье, стартовавшая на 30 секунд позже Павловой, раньше начала стрелять на стойке и все попала. Но и Евгения попала все пять выстрелов!

16:43

С одним габаритом все мишени закрывает Витоцци, и именно итальянка становится лидером на первом огневом рубеже! 11,2 секунды преимущества над Шевалье!

16:41

Быстро и четко на рубеже работает Катя Юрлова-Перхт! Третья с отставанием в 4,7 от Шевалье. Очень хорошее начало.

16:40

Седьмая на отметке 1,7 км Юрлова-Перхт. 9,6 с проигрывает лидеру. В рабочем режиме разгоняется, нужна четкая работа на рубеже.

16:38

Точно стреляет и Шевалье, которая и становится лидером. Почти 18 секунд ей уступает Павлова, Экхофф — третья.

16:37

Экхофф с промахом работает первый огневой рубеж. Павлова уступала ей ходом 16 секунд, но при этом попала все пять выстрелов на лежке!

16:35

Ушла в гонку Юрлова-Перхт.

16:34

На отсечке 1,1 км Тириль Экхофф лидирует (четыре биатлонистки преодолели эту точку). Шевалье отстает от норвежки на 2,2 секунды, Павлова третья с 8-секундным гандикапом.

16:30

Тириль Экхофф стартовала, а через полминуты после нее и Евгения Павлова ушла на дистанцию.

16:29

Это будет пятый спринт в нынешнем сезоне. Победы есть у Мякяряйнен, Вирер, Ульсбю Ройселанд и Витоцци. Екатерина Юрлова-Перхт на втором этапе Кубка мира была в спринте третьей!

16:25

Обратимся к стартовому листу сегодняшней гонки. Россию представляют следующие спортсменки, которые побегут под такими номерами: 2. Евгения Павлова, 10. Екатерина Юрлова-Перхт, 44. Светлана Миронова, 55. Маргарита Васильева, 79. Анастасия Морозова, 90. Лариса Куклина.

Отметим, что первой стартует норвежка Тириль Экхофф, Лиза Витоцци убежит на дистанцию 13-й, 19-й начнет гонку Доротея Вирер, Кайса Мякяряйнен получила 22-й номер, Анастасия Кузьмина — 24-й. Всего на гонку заявлены 104 спортсменки.

16:20

Теперь отдельно рассмотрим спринтерский зачет:

1. Лиза Витоцци — 166 2. Доротея Вирер — 163 3. Паулина Фиалкова — 142 4. Анаис Шевалье — 131 5. Ирина Кривко — 123 6. Марте Ульсбю Ройселанд — 121 7. Анастасия Кузьмина — 120 8. Кайса Мякяряйнен — 114 9. Ирина Старых — 104 10. Ханна Эберг, Моника Хойниш — 92 ...17. Екатерина Юрлова-Перхт — 71 23. Евгения Павлова — 62 35. Валерия Васнецова — 43.

16:15

Давайте для начала обратимся к турнирному положению в Кубке мира. В общем зачете ситуация такова: 1. Доротея Вирер (Италия) — 438 очков 2. Лиза Витоцци (Италия) — 396 3. Паулина Фиалкова (Словакия) — 374 4. Анаис Шевалье (Франция) — 329 5. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 327 6. Марте Ульсбю Ройселанд (Норвегия) — 309 7. Ирина Кривко (Белоруссия) — 290 8. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 287 9. Моника Хойниш (Польша) — 274 10. Ханна Эберг (Швеция) — 265 ...12. Ирина Старых (Россия) — 209 13. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 191 ...23. Евгения Павлова (Россия) — 154 ...40. Валерия Васнецова (Россия) — 81 ...43. Маргарита Васильева (Россия) — 77.

16:10

Первая гонка на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге уже состоялась, и Александр Логинов занял в ней пятое место, допустив один промах. Теперь очередь женщин, и мы снова будем надеяться на медали.

16:05

Старт соревнований запланирован на 16.30 мск.

16:00

В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Женщины соревнуются в своей первой дисциплине на этапе — спринте. Вместе с вами за гонкой будет наблюдать Александр Седов.