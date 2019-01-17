Вопреки травле: Логинов зажигает на спринте в Рупольдинге. LIVE

Александр Логинов делится первыми впечатлениями от спринта в эфире «Матч ТВ»:

«Гонка в целом хорошая. Но я недоволен своей работой на равнинной части. Круг состоит из двух частей. Равнина составляет 2 км, а где-то 1,5 км — подъемы. На равнинных участках я проигрывал довольно много.

Ну, и надо было на ноль стрелять в таких условиях. Подход к рубежам здесь достаточно простой, но я был немного не в том пульсовом режиме.

Видимо, я был просто не готов к такой трассе».