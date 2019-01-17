Вопреки травле: Логинов зажигает на спринте в Рупольдинге. LIVE

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Матвей Елисеев, финишировавший 17-м, рассказывает о гонке, «Общая скорость была ниже, чем в Оберхофе. 57 секунд проиграл ногами Йоханнесу? Я выложился на 100 процентов, но понимаю, что есть где добавить. Может, немного в технике есть отставание, будем анализировать».
Сучилов подошел к первой стрельбе — стоя и, к сожалению, откровенно провалился. Три промаха. Не готов пока парень к Кубку мира.
Цветков отстрелялся на втором огневом рубеже безупречно (как и на первом), и с нулем ошибок идет пока с 30-м временем. Отставание от лидера почти минута — 56 секунд. Скорость, конечно, очень подводит Максима.
На трассе все еще остаются два россиянина — Максим Цветков и Семен Сучилов, который стартовал буквально только что.
Фуркад, кстати, вместе с Логиновым опустился за пределы тройки призеров. В шестой раз без пьедестала француз.
Александр Логинов делится первыми впечатлениями от спринта в эфире «Матч ТВ»:
«Гонка в целом хорошая. Но я недоволен своей работой на равнинной части. Круг состоит из двух частей. Равнина составляет 2 км, а где-то 1,5 км — подъемы. На равнинных участках я проигрывал довольно много.
Ну, и надо было на ноль стрелять в таких условиях. Подход к рубежам здесь достаточно простой, но я был немного не в том пульсовом режиме.
Видимо, я был просто не готов к такой трассе».
Йоханнес финишировал с лучшим временем! 22:56,3.
Йоханнес Бё даже с промахом подходит к финишу с лучшим временем! На отметке 9,1 км он обошел своего брата Тарьея на 6,7 секунд! Просто монстр. Ждем финиша.
Немец Долль тем временем финишировал! Все-таки не хватило ему немного, чтобы обогнать Тарьея, — уступил он 2,6 секунды и занимает пока второе место. Из-за этого Логинов, к сожалению, выпадает из тройки призеров...
Йоханнес Бё допустил промах на второй стрельбе — стоя! Однако скорость у норвежца настолько сумасшедшая, что он покидает этот отрезок дистанции со вторым результатом, уступая только Тарьею. И это несмотря на штрафной круг!
Немец Долль творит какие-то чудеса. Он допустил промах на первой стрельбе, но все равно подходит ко второму рубежу с лучшим временем — отдыхает даже Тарьей Бё. Такими темпами Бё-старший может лишиться первой строчки.
Гараничев и Малышко тоже финишировали! Результат Евгения на данный момент — 13-я позиция, Дмитрия — 21.
Александр финишировал с третьим результатом на данный момент! Отставание от Тарьея — 18,2 секунды, от Фуркада — 8. Будем теперь следить за конкурентами.
Эх, не догонит уже Логинов двух нынешних лидеров гонки... На отметке 9,1 км он третий. Сзади еще, помимо Йоханнеса, великолепно идет Бенедикт Долль.
Правда, Александру нужно постараться догнать Фуркада, чтобы быть в тройке. Тарьея он уже вряд ли обойдет, а сзади тем временем бежит Йоханнес — и делает это просто с невероятной скоростью. Норвежец великолепно закрыл мишени на первом стрельбище — у него первый результат по времени (07:46,9).
Александр точен! Можно побороться за медаль! Надо рвать все силы на трассе. После второй стрельбы он по-прежнему третий. Отставание от Тарьея — 19,5 секунд, от Фуркада — 9,4.
Логинов уже подходит ко второй стрельбе — стоя. Ему удалось обогнать почти всех соперников и подняться уже на третью строчку! Впереди — только Бё-старший и Фуркад.
Кстати, старший брат Йоханнеса Бё Тарьей уже финишировал со временем 23:04,2! Это лучший результат на данный момент.
В гонку вступил один из главных фаворитов спринта и вообще всего сезона — норвежец Йоханнес Бё! Ну, сейчас результаты будут меняться.
Логинов, кстати, откатился на 14-ю позицию после первого огневого рубежа. Надо срочно наверстывать ходом.
Малышко на лежке допустил один промах, как и Логинов, и на данном отрезке показывает 21-е время. А вот Гараничев был совершенно точен и поднялся на восьмую строчку после первой стрельбы.
Фуркад уже на второй стрельбе — стоя. Француз, по своему обыкновению, поразил все мишени. Кажется, это заявка на медаль.
К сожалению, Логинов допустил один промах... штрафной круг на 150 м — это, конечно, не то, что сейчас нужно россиянину.
Логинов разошелся! На подъезде к первому стрельбищу у него — лучшее время! Даже Тарьей остался позади.
Малышко, к сожалению, лишь 18-й после 2 км, а Гараничев — 25-й. Да уж... зажигает у нас только Логинов.
Тарьей тем временем прекрасно отстрелялся на втором рубеже и по-прежнему удерживает первую строчку с результатом 13:48,3.
Логинов преодолел первую отметку — 2 км. Он почти не уступает самому скоростному спринтеру на данный момент — Тарьею Бё ! Разница всего 0,3 секунды.
Из россиян в гонку вступили уже Логинов, Малышко и Гараничев.
На подъезде к огневому рубежу Фуркад резко прибавил и почти догнал время Тарьея. На лежке француз не допустил ни одной осечки и отстрелялся довольно быстро. Со стрельбища он ушел третьим (+3,5 секунды от старшего Бё).
Фуркад пока не поражает ходом: на отметке 2 км у него четвертое время, и, хотя отставание от Тарьея Бё небольшое — около 3 секунд, от живой легенды биатлона ждут большего.
А вот так в гору поднимается чех Ондржей Моравец, заявивший недавно, что не будет пожимать руку Логинову.
Тарьей Бё пришел на лежку следующим, отстрелялся без проблем и обновил лучшее время на этом отрезке дистанции — 8 минут.
Хорн серьезно ему проиграл — 14 минут.
Стартовавший первым немец Хорн идеально отстрелялся на первом огневом рубеже — лежа.
Лучший результат на отметке 2 км тем временем перехватил себе Тарьей Бё — 4:06. Посмотрим, сможет ли Фуркад побить это время.
Стартовал Мартен Фуркад! Он сразу же начинает активно работать на лыжне. Последние пять гонок он не может подняться на подиум. Француз явно горит желанием совершить камбэк. Пока что он на третьем мете в общем зачете Кубка мира — после Логинова и Йоханнеса Бё.
Хорн уже преодолел первую контрольную отсечку в 2 км за 4 минуты 10 секунд.
Итак, мужской спринт начался! Первым на дистанцию ушел немец Филипп Хорн.
Возвращаясь к сегодняшней гонке: изначально мужской спринт должен был состояться 16 января, однако из-за сильной непогоды в Рупольдинге было объявлено чрезвычайное положение, и старт перенесли на один день. Будем надеяться, что погодные условия не помешают нашим мужчинам удачно выступить сегодня.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев даже заявил, что ради защиты Логинова обратится в Международный союз биатлонистов (IBU).
«К своей первой победе в Кубке мира Саша шел много лет.
Сколько он работал после того, как отбыл свое наказание. И сейчас все мы видим результаты этой работы – ход на дистанции, качество и скорость стрельбы, психологическая уверенность.
Логинов выступает очень сильно, и многим это не нравится. Зачем заниматься неспортивным поведением? Я подниму этот вопрос перед руководством IBU».
Логинов находится сейчас под серьезным давлением. Множество иностранных биатлонистов, включая тех же Фуркада и Йоханнеса Бё, травят его за допинговое прошлое.
Напомним, в пробе Александра нашли запрещенное вещество и дисквалифицировали на два года — с 2014-го по 2016-й. Затем спортсмен долго не мог выйти на высокий уровень, но в сезоне-2018/19 у него это получилось.
Логинов закончил предыдущий этап КМ — в Оберхофе — на втором месте в общем зачете.
Кроме того, россиянин завоевал золото в спринтерской гонке (первое в карьере).
Иностранные биатлонисты все еще подозревают его в употреблении допинга и требуют извиниться за результаты.
Самыми опасными соперниками для лидера нашей сборной Логинова станут француз Мартен Фуркад (пройдет дистанцию раньше Александра — начнет 11-м) и норвежец Йоханнес Бё (54-й).
Россию в этом спринте представят Александр Логинов, который уйдет на дистанцию первым из нашей команды — под 26-м номером, Дмитрий Малышко (28), Евгений Гараничев (29), Матвей Елисеев (54), Максим Цветков (84) и Семен Сучилов (102).
Начало гонки запланировано на 13.00 мск.
В немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира по биатлону. Александр Логинов и другие россияне стартуют в мужском спринте на 10 км. Вместе с вами за развитием событий будет следить Эльвира Ондар.