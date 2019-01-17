Смерть за зеркало: убийцам Тена выносят приговор. LIVE

Оба участника преступления были оперативно задержаны.

«Один из них — Киясов Нуралы, 1994 года рождения, — был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания.

Второй подозреваемый, причастный к совершению убийства Дениса Тена, 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.