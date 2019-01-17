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Онлайн-трансляция суда над убийцами фигуриста Дениса Тена
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Смерть за зеркало: убийцам Тена выносят приговор. LIVE

Онлайн-трансляция суда над убийцами фигуриста Дениса Тена

В Казахстане выносят приговор убийцам фигуриста Дениса Тена, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.
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12:30

Вскоре полицейские задержали еще одного подозреваемого — подругу Армана Кудайбергенова Жанар Толыбаеву. Предполагается, что она знала о преступлении, но не сообщила в полицию, поскольку состоит в отношениях с одним из преступников. Изначально девушка отрицала связь с двумя другими обвиняемыми, однако в ходе заключения под стражей с июля по январь стало очевидно, что она беременна. Также выяснилось, что отцовство принадлежит Кудайбергенову.

Денис Тен и Жанар Толыбаева
РИА Новости
Денис Тен и Жанар Толыбаева
12:20

Оба участника преступления были оперативно задержаны.

«Один из них — Киясов Нуралы, 1994 года рождения, — был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания.

Второй подозреваемый, причастный к совершению убийства Дениса Тена, 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.

Денис Тен и убийцы
Александр Вильф/РИА "Новости" и Министерство внутренних дел РК
Казахстанский фигурист Денис Тен и подозреваемые в убийстве -- Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, коллаж
12:10

Трагедия произошла 19 июля 2018 года. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Денис Тен вышел после тренировки и обнаружил, что двое мужчин находятся возле его машины: один из них откручивал зеркала. Спортсмен попытался отстоять свое имущество, однако в ходе короткой потасовки был смертельно ранен ножом. Атаковавший Дениса преступник задел важную артерию, что привело к обильной потере крови. В итоге фигурист был доставлен в больницу уже в состоянии клинической смерти — он лишился трех литров крови. Спасти его врачи не успели.

Денис Тен
РИА Новости
Денис Тен
12:00

17 января в Казахстане выносят приговор убийцам фигуриста Дениса Тена, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи в мужском катании. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

People attend the memorial service before the funeral of assassinated Kazakhstan's Olympic figure skater Denis Ten in Almaty 4
Shamil Zhumatov/REUTERS
Гражданская панихида по убитому фигуристу Денису Тену во дворце спорта имени Балуана Шолака, Алма-Ата, 21 июля 2018 года