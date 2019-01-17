Смерть за зеркало: убийцам Тена выносят приговор. LIVE

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Вскоре полицейские задержали еще одного подозреваемого — подругу Армана Кудайбергенова Жанар Толыбаеву. Предполагается, что она знала о преступлении, но не сообщила в полицию, поскольку состоит в отношениях с одним из преступников. Изначально девушка отрицала связь с двумя другими обвиняемыми, однако в ходе заключения под стражей с июля по январь стало очевидно, что она беременна. Также выяснилось, что отцовство принадлежит Кудайбергенову.
Оба участника преступления были оперативно задержаны.
«Один из них — Киясов Нуралы, 1994 года рождения, — был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания.
Второй подозреваемый, причастный к совершению убийства Дениса Тена, 23-летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман задержан сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана.
Трагедия произошла 19 июля 2018 года. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию Денис Тен вышел после тренировки и обнаружил, что двое мужчин находятся возле его машины: один из них откручивал зеркала. Спортсмен попытался отстоять свое имущество, однако в ходе короткой потасовки был смертельно ранен ножом. Атаковавший Дениса преступник задел важную артерию, что привело к обильной потере крови. В итоге фигурист был доставлен в больницу уже в состоянии клинической смерти — он лишился трех литров крови. Спасти его врачи не успели.
17 января в Казахстане выносят приговор убийцам фигуриста Дениса Тена, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи в мужском катании. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.