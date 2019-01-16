Закат Загитовой: Тутберидзе нашла новую фаворитку

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе определилась с лучшей, по своему мнению, программой в нынешнем сезоне. Примечательно, что выбор не пал на выступление, например, олимпийской чемпионки Алины Загитовой, а оказался гораздо более оригинальным.

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В своем инстаграме специалистка разместила фотоколлаж со знаменитой картиной испанского художника Пабло Пикассо «Девочка на шаре» и юной фигуристкой Камилой Валиевой.

«Моя любимая программа года», — написала Тутберидзе на английском языке.

Короткая программа 12-летней фигуристки так и называется — «Девочка на шаре». Сама Валиева выступает под музыку Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик».

Громко заявила о себе молодая спортсменка после участия в Кубке Москвы в нынешнем сезоне. За свое выступление в образе «Девочки на шаре» Валиева набрала 73,45 балла. В ходе программы фигуристка продемонстрировала тройной флип и двойной аксель, а также выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп.

В общей сумме Валиева получила на московском первенстве 205,30 балла (131,85 за произвольную программу).

Платье юной спортсменке готовила известный дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Ольга Рябенко.

«После этого видео его еще не надевали, были еще небольшие изменения. Но потом уже не было времени на фото. Очень надеюсь, что образ сложился», — говорила своей работой костюмер.

Примечателен внешний вид Валиевой тем, что костюм фигуристки имеет большое сходство с героиней картины Пикассо. К тому же выступает спортсменка не в традиционном платье, а в майке с длинным рукавом и шортах.

12-летнюю Валиеву уже сейчас называют «чудом» фигурного катания. Свою карьеру юная девушка начала в казанском РСДЮСШОР, а в 2012 году переехала в Москву, где до нынешнего сезона тренировалась в СШОР «Москвич». Теперь уже бывшими воспитателями Валиевой были Ксения Иванова и Наталья Дубинская.

После этого фигуристку в свою группу забрала Этери Тутберидзе.

Новую «звездочку» наставница представила широкой публике уже на этапе взрослого Гран-при в Москве. Юная фигуристка выступила на арене «Мегаспорт» в ноябре 2018 года во время показательных выступлений, где и продемонстрировала «Девочку на шаре».

Главными качествами, которыми отличается Валиева, являются отменная пластика, а также работа корпусом и руками. Учитывая, как умело работает Тутберидзе с юными талантами — Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова тому пример, — сомневаться в ярком будущем Валиевой не приходится. Да и сам факт того, что именитый тренер разглядела в юной фигуристке, возможно, новую олимпийскую чемпионку — огромный аванс для спортсменки.

К слову об Олимпиаде. На данный момент Валиева не может в силу возрастного лимита выступать даже на международных юниорских турнирах. По регламенту она пройдет только начиная со следующего сезона.

Однако уже сейчас можно утверждать, что Тутберидзе рассматривает Валиеву как главную претендентку на победу в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Плюсом для фигуристки является и ее возраст.

Согласно правилам турнира, на Играх в столице Китая смогут выступить спортсменки, которые родились до 1 июля 2006 года. Валиева же родилась 26 апреля. Это отмечает и сама Этери Тутберидзе. Примечательно, что на двух последних Олимпиадах выбор специалистки был удачным.

В 2014 году в Сочи золото в командных соревнованиях завоевала Юлия Липницкая, на данный момент уже завершившая карьеру, а на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане триумфатором турнира женского одиночного катания стала Алина Загитова. К слову, серебро досталось также ученице Тутберидзе Евгении Медведевой, которая в мае 2018 года перешла в группу к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Единственный минус, которым обладает Валиева, — отсутствие стабильности. Однако есть повод надеяться на то, что Этери Тутберидзе, которая ставит высококлассных фигуристок на поток, позволит юной спортсменке от него избавиться.

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