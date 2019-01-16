Россию добивают: олимпийский призер заплатит за Сочи. LIVE

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Кроме того, у отстраненных спортсменов аннулируются все результаты, добытые на турнирах, начиная с февраля 2014 года, когда началась Олимпиада в Сочи. Зубков был лишен двух золотых медалей Сочи-2014 ранее из-за аномальных показателей соли в допинг-пробах.
Напомним, дисквалификация включает в себя отстранение не только от спортивной, но и от административной деятельности в национальных федерациях. То есть Зубков не сможет продолжить трудиться в должности президента Федерации бобслея России.
Зубков заявил, что обсудит вариант подачи апелляции. «Я еще не видел решения. Что касается апелляции, то сначала мне и моему адвокату надо ознакомиться с документами, и после этого примем решение», — цитирует Зубкова ТАСС.
Также были дисквалифицированы бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Поскольку это первое нарушение антидопинговых правил спортсменами срок их дисквалификации составит два года со дня их предварительного отстранения — 13 декабря 2018 года.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона объявила о том, что дисквалифицирует президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года. Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх — 2014 в Сочи.