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Унижение Овечкина: «хищники» растерзали «Вашингтон»

Овечкина растоптали, Василевский был признан третьей звездой дня в НХЛ

«Вашингтон» Александра Овечкина потерпел сокрушительное поражение от «Нэшвилл Предаторз», пропустив семь шайб. Ови сумел отличиться лишь второстепенной голевой передачей и завершил матч с показателем полезности «-3». Тем временем «Тампа» продолжает уверенно лидировать в таблице Восточной конференции во многом благодаря блестящей игре российского голкипера Андрея Василевского, который был признан третьей звездой дня в НХЛ.

Семь кругов ада «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина потерпел разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз», которое стало для команды уже третьим подряд и одним из самых болезненных в этом сезоне.

2:7 на своей площадке — хуже было только в октябре 2018 года, когда «столичные» уступили «Нью-Джерси Дэвилз», находящимся практически на дне турнирной таблицы, со счетом 0:6.

«Хищники», конечно, соперник гораздо более уважаемый, но разница в пять шайб — это слишком даже для кризисного «Вашингтона». Причем ситуация осложняется по нарастающей: сначала «Кэпс» проиграли «Коламбусу» Артемия Панарина в овертайме (1:2), затем «Сент-Луису» Владимира Тарасенко (1:4), а теперь настало время настоящего унижения.

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Главный тренер «Кэпс» Тодд Рирден никак не может найти выхода из застоя, но за счет накопленных ранее очков «Вашингтон» пока держится на третьей строчке Восточной конференции.

Тем не менее борьба в таблице настолько напряженная, что можно легко опуститься за пределы восьмерки, которая дает право на участие в Кубке Стэнли. Разница между третьим и девятым местом — семь очков.

«Кэпс» прекрасно понимают все это и сами, но это не спасло их от быстрого гола в исполнении Виктора Арвидссона…

… и добавки от Ника Бонино в середине первого периода.

С обороной творилось что-то невероятное. Ситуацию красноречиво описывает тот факт, что российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов впервые в карьере завершил игру с показателем полезности «-4».

Во втором периоде избиение «столичных» продолжилось.

Арвидссон оформил дубль, переправив шайбу в створ после дальнего броска Пи-Кея Суббана.

«Вашингтон» огрызнулся лишь голом Никласа Бэкстрема в большинстве, — стоит признать, что он получился довольно красивым. Овечкин, находившийся на левом фланге возле синей линии, отпасовал в центр на Джона Карлсона, и тот выдал пас-конфетку прямо к воротам «Нэшвилла», где передачу замкнул Бэкстрем.

Однако после этого «Кэпс» замолчали до самого конца игры, и «хищники» безнаказанно терзали оппонента: Арвидссон оформлял хет-трик, Бонино — дубль, Рокко Гримальди устраивал на льду что-то вроде финта Зидана и забивал с разворота…

… а Калле Йернкрок довел счет до крайне унизительного — 7:1.

Грустное последнее слово осталось все же за «Вашингтоном»: Евгений Кузнецов с Ти Джеем Оши разыграли стеночку на высокой скорости и добрались до ворот соперника сквозь строй защитников, после чего американец отправил шайбу в створ.

Благодаря второстепенной голевой передаче Овечкин набрал очки в четвертом матче подряд и приблизился к тому, чтобы стать самым результативным россиянином в истории НХЛ: в данный момент Сергей Федоров обгоняет его на шесть баллов.

Однако это вряд ли способно сильно обрадовать Ови. Совсем скоро «Вашингтон» ожидает встреча с бывшим тренером Барри Троцем, ныне возглавляющим «Нью-Йорк Айлендерс», который в прошлом сезоне привел «столичных» к их первой победе в Кубке Стэнли в истории, а потом не смог договориться с клубом о новом контракте. Будет жарко.

«Тампу» тащит новый герой из России

Гораздо лучше дела обстоят у «Тампы-Бэй Лайтнинг», в которой выступают три россиянина — нападающий Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Команда выиграла восемь матчей из последних десяти и уверенно идет на первом месте Восточной конференции с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя — «Коламбуса» Панарина.

В этот игровой день НХЛ «молнии» встретились с «Даллас Старз», в составе которых выступает другой россиянин Александр Радулов, и одержали очередную победу. Тем не менее уверенной эту викторию назвать сложно, даже несмотря на счет 2:0. Привычный лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров очков не набрал, и

главным героем матча стал голкипер «Тампы» Василевский, который отразил 35 бросков, в том числе шесть — от Радулова.

Именно благодаря его игре «молнии» сумели увезти из Далласа два очка — «звезды» основательно прижали гостей, но ничего не смогли поделать с русской стеной. На счету Василевского уже 15 «сухих» матчей за «Тампу». Совсем скоро он побьет рекорд Бена Бишопа (17 шат-аутов).

Стоит отметить и Сергачева, который забросил вторую шайбу «Тампы» и установил окончательный счет встречи. Помимо него, отличился также Ондржей Палат.

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