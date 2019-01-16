Унижение Овечкина: «хищники» растерзали «Вашингтон»

Семь кругов ада «Вашингтона»

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина потерпел разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз», которое стало для команды уже третьим подряд и одним из самых болезненных в этом сезоне.

2:7 на своей площадке — хуже было только в октябре 2018 года, когда «столичные» уступили «Нью-Джерси Дэвилз», находящимся практически на дне турнирной таблицы, со счетом 0:6.

«Хищники», конечно, соперник гораздо более уважаемый, но разница в пять шайб — это слишком даже для кризисного «Вашингтона». Причем ситуация осложняется по нарастающей: сначала «Кэпс» проиграли «Коламбусу» Артемия Панарина в овертайме (1:2), затем «Сент-Луису» Владимира Тарасенко (1:4), а теперь настало время настоящего унижения.

Реклама

Главный тренер «Кэпс» Тодд Рирден никак не может найти выхода из застоя, но за счет накопленных ранее очков «Вашингтон» пока держится на третьей строчке Восточной конференции.

Тем не менее борьба в таблице настолько напряженная, что можно легко опуститься за пределы восьмерки, которая дает право на участие в Кубке Стэнли. Разница между третьим и девятым местом — семь очков.

«Кэпс» прекрасно понимают все это и сами, но это не спасло их от быстрого гола в исполнении Виктора Арвидссона…

… и добавки от Ника Бонино в середине первого периода.

С обороной творилось что-то невероятное. Ситуацию красноречиво описывает тот факт, что российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов впервые в карьере завершил игру с показателем полезности «-4».

Во втором периоде избиение «столичных» продолжилось.

Арвидссон оформил дубль, переправив шайбу в створ после дальнего броска Пи-Кея Суббана.

«Вашингтон» огрызнулся лишь голом Никласа Бэкстрема в большинстве, — стоит признать, что он получился довольно красивым. Овечкин, находившийся на левом фланге возле синей линии, отпасовал в центр на Джона Карлсона, и тот выдал пас-конфетку прямо к воротам «Нэшвилла», где передачу замкнул Бэкстрем.

Однако после этого «Кэпс» замолчали до самого конца игры, и «хищники» безнаказанно терзали оппонента: Арвидссон оформлял хет-трик, Бонино — дубль, Рокко Гримальди устраивал на льду что-то вроде финта Зидана и забивал с разворота…

… а Калле Йернкрок довел счет до крайне унизительного — 7:1.

Грустное последнее слово осталось все же за «Вашингтоном»: Евгений Кузнецов с Ти Джеем Оши разыграли стеночку на высокой скорости и добрались до ворот соперника сквозь строй защитников, после чего американец отправил шайбу в створ.

Kuzy serves up Oshie and he finds the back of the net to get us a 2nd on the board. #CapsPreds #ALLCAPS pic.twitter.com/hb0t2PbHOy — Washington Capitals (@Capitals) 16 января 2019 г.

Благодаря второстепенной голевой передаче Овечкин набрал очки в четвертом матче подряд и приблизился к тому, чтобы стать самым результативным россиянином в истории НХЛ: в данный момент Сергей Федоров обгоняет его на шесть баллов.

Однако это вряд ли способно сильно обрадовать Ови. Совсем скоро «Вашингтон» ожидает встреча с бывшим тренером Барри Троцем, ныне возглавляющим «Нью-Йорк Айлендерс», который в прошлом сезоне привел «столичных» к их первой победе в Кубке Стэнли в истории, а потом не смог договориться с клубом о новом контракте. Будет жарко.

«Тампу» тащит новый герой из России

Гораздо лучше дела обстоят у «Тампы-Бэй Лайтнинг», в которой выступают три россиянина — нападающий Никита Кучеров, голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

Команда выиграла восемь матчей из последних десяти и уверенно идет на первом месте Восточной конференции с отрывом в 15 очков от ближайшего преследователя — «Коламбуса» Панарина.

В этот игровой день НХЛ «молнии» встретились с «Даллас Старз», в составе которых выступает другой россиянин Александр Радулов, и одержали очередную победу. Тем не менее уверенной эту викторию назвать сложно, даже несмотря на счет 2:0. Привычный лидер «Лайтнинг» Никита Кучеров очков не набрал, и

главным героем матча стал голкипер «Тампы» Василевский, который отразил 35 бросков, в том числе шесть — от Радулова.

Именно благодаря его игре «молнии» сумели увезти из Далласа два очка — «звезды» основательно прижали гостей, но ничего не смогли поделать с русской стеной. На счету Василевского уже 15 «сухих» матчей за «Тампу». Совсем скоро он побьет рекорд Бена Бишопа (17 шат-аутов).

Стоит отметить и Сергачева, который забросил вторую шайбу «Тампы» и установил окончательный счет встречи. Помимо него, отличился также Ондржей Палат.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».