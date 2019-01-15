Шведская стенка трещит: Шарапова выносит Петерсон. LIVE

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Комбинацией в два удара с хаф-корта Мария сравнивает счет — 15:15.
Подает Мария, завязывается розыгрыш, в котором Петерсон дважды подряд классно бьет и выигрывает виннерсом — 0:15. Ровно час продолжается поединок.
Вышла к сетке и все же выиграла розыгрыш Петерсон, но должна была пасть в следующем под мощным натиском Марии. Однако россиянка сделала аут по длине, завершая розыгрыш. 4:1 — размочила Петерсон счет.
Шарапова взяла челлендж, не дожидаясь крика арбитров, увидев, что был аут после удара шведки. И была права — 30:30!
Просто сумасшедший прием Марии навылет — 30:15!
Ну вот, наконец начинает Петерсон хорошо свою подачу во втором сете — 30:0.
Еще один эйс, а затем уверенный розыгрыш со смэшем у сетки — 4:0 в пользу Шараповой!
Такую Шарапову такая Петерсон сегодня остановить не сможет — 30:0.
И сова аут от Петерсон! 3:0 — Шарапова ведет с двумя брейками!
Теперь Петерсон подает, но ошибается вторым же ударом — меньше!
Мария срывает еще один удар, атакуя в угол корта. На гейм-пойнте шведка не подает ни первым, ни вторым мячом — 40:40.
Первым мячом не подает Ребекка, но Мария, атакуя, срывает удар — 30:30.
Разладилось дело у Петерсон — снова аут по длине. 15:30.
Мария атакует с приема, завязывается обоюдоострая борьба, а в итоге судьбу очка решает блестящий укороченный россиянки — 15:15.
Похожим образом подает и сама шведка — 15:0.
Подача Марии оказывается столь мощной, что Петерсон ее может правильно поставить ракетку — 2:0!
Сравняла счет Мария, а затем не смогла подать первым мячом, но так атаковала, со второй подачи, что дело быстро закончилось виннерсом по линии — 40:30.
А вот пара простых решений от Марии, оказавшихся не лучшими вариантами, и уже Петерсон впереди в гейме — 15:30!
Петерсон старается сражаться, навязывает борьбу Марии в первом розыгрыше на ее подаче, но снова проигрывает — 15:0.
Морально убил предыдущий розыгрыш Бекки, тут же срывает простой удар — 1:0!
Оборонялась Шарапова весь долгий розыгрыш, но в конце концов заставила соперницу укороченным ударом выбежать к сетке и классной свечкой заработала брейк-пойнт — 30:40.
Еще раз в аут играет Шарапова при розыгрыше, и Петерсон сравнивает счет в гейме — 30:30. Кстати, в Австралии уже за полночь!
Отличная косая подача от шведки. Мария достает резким обратным кроссом, но немного не попадает в линию — 15:30.
Второй сет начинается с подачи Петерсон, но картина все та же — 0:30!
Статистика первого сета
Без каких-либо проблем Шарапова разобралась с соперницей в первой партии. Петерсон не спасает ни собственная первая подача (83%), ни слабый процент попаданий первым мячом у россиянки (57%). На корте просто соперницы из разных лиг пока что.
Опять со второй подачи и опять без проблем выигрывает Шарапова розыгрыш! 6:2 — первый сет за Марией.
Промолчал линейный рефери при подаче Шараповой на вылет, однако инициативу взял на себя судья на вышке и крикнул, что аут. Маша проверила и была права! 40:0 — три сет-пойнта!
Первый сет за Марией! Игра складывается немного однообразно. Петерсон продолжает бить в аут, Шарапова спокойно этим пользуется, диктуя игру. К тому же у россиянки неплохо получается попадать по углам, что с ее силой удара превращается просто в убийственное оружие, — соперница никак не успевает ответить.
Арбитры засчитали Марии эйс, однако Петерсон проверила, и оказалось, что не попала Шарапова! Правда, россиянка вновь легко выиграла розыгрыш со своей второй подачи — в аут сорвала удар соперница. 30:0.
Первой подачей не подает Маша, но легко выигрывает розыгрыш со второй — 15:0.
В очередном гейме Шарапова уже ведет 40:0. Все получается чрезвычайно быстро благодаря неровной игре шведки. Марии даже не приходится особенно что-то выдумывать. И счет в первом сете становится 5:2!
Шарапова берет гейм с 0:30! Петерсон вновь ошиблась по длине. 4:2 в первом сете в пользу россиянки.
Шарапова никак не может подать — мяч задевает трос. Наконец ей удается направит снаряд в нужный квадрат и вынудить Петерсон ошибиться. 40:30!
30:30 — Мария догоняет соперницу!
15:30! Мария здорово пробила в угол прямо напротив себя. Петерсон ожидала удара в противоположную сторону и не смогла достать.
Очередной гейм россиянка начинает неудачно — уже 0:30. Причина все та же — аут.
И Петерсон забирает этот гейм. Счет в первом сете 3:2 — пока в пользу Шараповой.
Какая досада... 30:30. Пыталась Шарапова попасть прямо по задней линии и чуть-чуть переборщила. И почти сразу идентичная ошибка — в той же зоне. Уже восемь невынужденных осечек у Марии. 30:40.
Но ошибки подводят шведку. Снова не в корт направлен снаряд. 15:30.
Подает Петерсон. И надо сказать, что подает очень неплохо — мощно, агрессивно. Счет пока 15:15.
Ох, какая красота! Правый угол, левый, правый, левый — все на грани аута, но все же в линию! В конце концов Ребекка сдалась и не успела к последнему мячу. Шарапова берет гейм! 3:1!
40:30! Мощные удары Шараповой приводят к тому, что Петерсон с трудом подстраивается под мяч и не может даже перекинуть его через сетку.
Да что ж такое?! 30:30. Шарапова на ровном месте ошиблась по линии.
Отличный форхенд Марии — прямо по боковой линии. Петерсон едва добежала до нужного места и отбивала уже как получится. Получилось в аут. 30:15.
А вот теперь сама Шарапова ошибается — слишком сильно бьет, мяч улетает куда-то к трибунам. 15:15.
Мария на подаче! После долгой перестрелки она вынуждает Ребекку отбить в сетку. 15:0!
Мария все-таки берет гейм! Очень мощно россиянка била по разным углам и, в конце концов, соперница уже не дотянулась. Фирменный стиль Шараповой — мощь и агрессия.
2:1 в ее пользу в первом сете.
40:30 — Мария пыталась пробить укороченным, но не удалось попасть в корт.
40:0 — Ребекка снова бьет куда-то мимо корта. Однако тут же ей удается здорово подать почти в тело Шараповой. Та не смогла подстроиться под мяч. 40:15.
Отличное начало следующего гейма в исполнении россиянки — 30:0. Петерсон катастрофически не везет: она только что вышла к сете и пыталась закончит розыгрыш, но мяч ударился в трос и отскочил в аут.
И берет гейм Мария! 1:1 в первом сете.
Отличная подача! Шведка с трудом отразила мяч, но тот летит в сетку! 40:15!
Ребекка продолжает пытаться бить точно по линии с переменным успехом. На этот раз аут. 30:15 в пользу Шараповой.
Наконец ошибается и Петерсон — у нее тоже аут. 15:15.
Подает Шарапова. К сожалению, продолжаются у нее ошибки — мяч опять летит за пределы корта. 0:15.
И второй подряд идеальный удар у шведки! Счет в первом сете 1:0 — он остается за Ребеккой.
На этот раз удалось шведке попасть прямо по боковой линии, и Мария уже не успела отразить этот удар. Больше у Петерсон.
Ровно! Теперь ошибается Ребекка. Две ошибки по линии приводят к тому, что Шарапова сравнивает.
Мария после короткой перестрелки попадает в аут. Уже 40:15 в пользу Петерсон.
А вот теперь и игра началась! Первой подает Петерсон. Шведка неплохо разводит Шарапову по разным углам и уже ведет 30:15.
Уже началась разминка!
Поединок Алекса де Минора из Австралии и Генри Лааксонена из Швейцарии только что завершился! Теперь девушкам нужно время на подготовку, и скоро мы увидим их на корте.
Приветствуем всех любителей тенниса! Сегодня россиянка Мария Шарапова в рамках второго круга Australian Open встретится со шведкой Ребеккой Петерсон.