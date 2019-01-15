«Вместо мужской игры — какой-то бред»: почему Россия проиграла

Досадным поражением 23:25 закончился важнейший матч между сборными России и Бразилии по гандболу. Обилие фолов, свист судьи и трибун, а также нелепое удаление ветерана команды Тимура Дибирова – вот чем запомнилась зрителям эта встреча.

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Обе команды претендуют на выход в основной этап чемпионата мира-2019 и хотели решить задачу во вторник, в очном противостоянии. Тем более странно было наблюдать за неторопливым характером игры, который поначалу выбрали россияне и бразильцы.

Игра сразу пошла не по нашему сценарию, и к середине первого отрезка Россия проигрывала уже в четыре мяча. На некоторое время удалось сократить отставание до двух, но за пять минут до свистка на перерыв цифры на табло начали по-настоящему пугать – 7:12.

На нашей половине площадки Энрике Тешейра сфолил на Житникове, устремившемся в атаку, и справедливо отправился подумать над своим поведением, но зал был не согласен с рефери и решил наказать… Дмитрия.

С этого момента и до самого завершения игры любое касание мяча нашим 89-м номером встречалось таким гулом и улюлюканьем, будто бы он нанес личное оскорбление каждому зрителю.

Слава богу, нервная система у нашего центрального в полном порядке – и бровью не повел, предпочитая отвечать мячами в сетке чужих ворот. А на трудные размышления в раздевалку россияне отправились уже при счете 10:15.

Второй тайм российская команда начала в большинстве, и было видно – Кокшарову удалось вдохнуть искру в подопечных, даже скорости заметно увеличились. Медленно, но верно наши гандболисты сокращали разрыв, а на 46-й, наконец, сравняли после стремительного рывка Шкуринского – 19:19.

Появилась надежда, что сможем-таки дожать, но в этот момент удалили Дибирова. Во время игры толком не ясно было, что произошло на самом деле, так как место происшествия быстро окружили активно жестикулирующие бразильцы. Наверняка, сказался и этот «удар под дых», оставивший команду без лидера, и общее напряжение – но отыграться сборная России этим вечером больше не смогла.

23:25 — и приоткрытая дверь выхода в основной этап подернулась дымкой, как мираж в пустыне. Ведь в оставшемся матче предварительного раунда, в четверг, России нужно будет пытаться вырвать очки у действующих чемпионов, французов.

На пресс-конференции победители лаконично поблагодарили соперника и похвалили своих партнеров.

«Хочу сказать спасибо российской сборной за такую насыщенную, интенсивную игру. Мы проделали большую работу в линии защиты в прошедших играх, и сегодня смогли сдержать русское нападение, которое, как мы видели, было очень эффективным. Но и наша атака проявила себя хорошо, это и позволило сегодня победить», — отметил главный тренер бразильской сборной Вашингтон Силва.

«Бразильский гандбол сильно вырос. На последних трех чемпионатах мира мы были близки к выходу в следующий раунд. Горжусь этой игрой, потому что мы боролись все шестьдесят минут. В прошлый раз проиграли битву с Россией, теперь же удача на нашей стороне. Рад за свою команду, спасибо россиянам за это сражение», — заявил один из героев встречи левый крайний Фелипе Боргес.

Было видно, как трудно Эдуарду Кокшарову подобрать слова о результате и его причинах.

«Что можно сказать после проигрыша? Сегодня был самый важный матч в нашей группе, и мы готовились нему серьезно. Игра не получалась во многих аспектах. Поздравляю оппонентов с заслуженной победой».

«Почему так неуверенно начали встречу и два тайма получились такими разными? Я еще раз повторил на собрании в раздевалке, что мы должны войти в игру с самых первых мгновений и бороться до конца, так как мы понимали, что у Бразилии отличная команда. Не знаю точно, почему так случилось, но скорее всего, вчерашнее эмоциональное выгорание после Германии дало о себе знать, — продолжил российский наставник.

— Очень много сил и эмоций было отдано за это очко, и сегодня их не хватило. Да, мы включились в последние 15 минут второго тайма, но этого времени уже не хватило. У нас было удаление, и, играя в меньшинстве, мы допустили две крупные ошибки, которые позволили Бразилии иметь комфортную разницу в три мяча.

Тем не менее все равно в концовке шансы были, вот только реализация сегодня была на очень низком уровне, что совсем необъяснимо. Ребята, которые сегодня не смогли довести момент до конца, уверен, завтра успешно смогут повторить его несколько раз подряд.

Есть хорошая пословица – «Везет тому, кто везет». Нужно было везти с самого начала, тогда и удача была бы на нашей стороне. Повторы еще не смотрел, но обязательно это сделаю. Со слов игрока, когда Дибиров лежал – вратарь наступил на него, и Тимур просто столкнул его со своей ноги. А тот упал, как подкошенный, схватившись за лицо. Судья показал красную карточку, не видя самого момента, основываясь только на поведении «пострадавшего».

Где-то и это нас подкосило. Пришлось поднимать со скамейки Рому Остащенко, который три игры просидел. Он не реализовал чистый голевой момент, но винить его во всех грехах в этой ситуации нельзя. Нужно было всем с первой минуты играть так, как в последние пятнадцать».

Не могли не спросить Кокшаров и о шансах команды на выход из группы после поражения в таком ответственном противостоянии.

«При определенных раскладах мы по-прежнему можем выйти из группы. Завтрашний выходной день посвятим подготовке к игре с французами. Это наш последний шанс, нужно готовиться и играть на победу. И надеяться на чудо, что Корея переиграет Бразилию», — рассудил специалист.

Дмитрий Житников дал понять, что не обращает внимание на некультурное поведение зрителей, а ответственность за поражение не перекладывает на судей:

«Спасибо сборной Бразилии за отличную игру, желаю им удачи. Тяжело объяснить, как для нас складывалась эта игра. Пока есть вероятность выхода, мы не опускаем руки. Будем стараться решить все вопросы в последнем матче.

Вчера на нас также давили извне [судьи], но на результат это не повлияло, так что причину неудачи нужно искать в себе. Мы не реализовали очень много своих стопроцентных моментов.

Мешало слишком большое желание решить все здесь и сейчас. Физических сил было достаточно».

«С удалением был чисто игровой момент. Когда я подбирал мяч, вратарь наступил на меня. Я слегка подвинул его, чтобы убрать со своей ноги. А в итоге все превратилось из гандбола, мужской игры, в какой-то бред, — негодовал в микст-зоне Тимур Дибиров.

— Двое взрослых мужчин, один наступил на ногу — второй сталкивает его со своей ноги. Уверен, что судья даже эпизода самого не видел, только, как человек уже лежит на полу и закрывает лицо руками. Я спрашивал арбитра, за что он показал мне красную карточку – ответа не было. Судейство однозначно не было равным. Но проиграли мы сами, кого еще можно клеймить?

У Бразилии хорошая, крепкая команда, но он не продемонстрировали ничего сверхъестественного. Нам нужно с желанием и полной отдачей играть каждую минуту, а не отдельные моменты. Побеждать на классе – это не про чемпионат мира.

Их линейный доставлял нам много проблем, которые мы не решили. Такие поражения не проходят бесследно, это факт. Но у нас нет других вариантов, кроме как обыгрывать чемпионов мира, не хочу даже просчитывать другие расклады, в которых надеяться нужно будет на чужие ошибки».

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