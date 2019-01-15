«Поздравляю Чеха»: почему чешский вратарь завершил карьеру

36-летний вратарь «Арсенала» и экс-голкипер другого английского столичного клуба — «Челси» — Петр Чех объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона. Об этом чешский футболист сообщил в своем твиттере.

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По словам голкипера, он достиг за 20 лет в футболе всего того, чего он хотел. Однако Чех также отметил, что хочет с «Арсеналом» выиграть еще один трофей.

«Это мой 20-й сезон в качестве профессионального футболиста. Прошло уже 20 лет после того, как я подписал первый контракт. Сейчас момент объявить, что я завершу карьеру после этого сезона.

После 15-ти лет в АПЛ и выиграв все возможные трофеи, я чувствую, что уже достиг всего, чего желал. Я продолжу упорно работать в «Арсенале», чтобы выиграть еще один трофей. Очень жду возможности узнать, что меня ждет за полем», — написал 36-летний игрок.

Чех за время карьеры выступал за такие клубы, как чешские «Хмел» и «Спарта», французский «Ренн», английские «Челси» и «Арсенал».

Дольше всего вратарь играл за лондонский «Челси» — с 2004 по 2015 годы. А после этого перешел в стан конкурентов команды Романа Абрамовича – в «Арсенал». В составе «Челси» Чех становился четырехкратным чемпионом Англии, четырежды брал Кубок Англии, а также выигрывал по одному разу Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В «Арсенале» чешский вратарь добрался до одного Кубка Англии, а также два раза завоевал национальный Суперкубок. В нынешнем сезоне вратарь провел в чемпионате Англии семь матчей, в которых пропустил девять мячей.

Также отметим, что Чех сыграл 124 матча за сборную Чехии. Он являлся основным голкипером сборной на четырех подряд чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016) и одном чемпионате мира (2006).

После появления новости о завершении карьеры Чехом по окончании сезона на эту тему высказался его бывший наставник Жозе Моуринью. Португальский специалист работал с чешским футболистом, когда тренировал «Челси». Под его руководством Чех выступал с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2015 год.

Моуринью заявил, что для него было огромной честью работать с Чехом, а также сделать его первым номером «Челси». Также португалец поздравил вратаря с удивительной карьерой.

«Для меня было огромной честью быть главным тренером, который в столь раннем возрасте вручил Чеху футболку с номером один. С тех пор он постоянно подтверждал свое право на нее своими выступлениями, сухими матчами, титулами и профессионализмом.

Это большая потеря для футбола, но историю нельзя стереть. Я поздравляю Чеха с такой удивительной карьерой»,

— приводит слова Моуринью Sky Sports.

Кроме того, примечательно, что Чех 12 раз получал награду под названием «Золотой мяч Чехии», которую каждый год присуждают лучшему футболисту страны. Он брал ее в 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 годах. Трофей вручается с 1997-го. Никто из остальных чешских футболистов не выигрывал данный приз более шести раз.

Добавим, что вратарь лондонского «Арсенала» в начале января заявил о намерении остаться в клубе. Об этом голкипер рассказал на Рождество.

В это же время главный тренер английской команды Унаи Эмери поставил под сомнение будущее 36-летнего футболиста в «Арсенале».

Тогда Чех отметил, что ему пока не предложил новый контракт с клубом. Чешский голкипер сообщал, что обсудит свое будущее в клубе после зимнего трансферного окна.

«Сейчас еще только январь. Я хотел бы остаться в «Арсенале», но сезон длинный. Никогда не знаешь, как все сложится в итоге. Я не чувствую никакого давления по поводу контракта. Я делаю свою работаю. В итоге мы сядем с руководством и обсудим все варианты.

Посмотрим. Пока мне ничего не предлагали. Думаю, мы обсудим мое будущее в клубе уже после трансферного окна»,

— цитирует Чеха Evening Standard.

Напомним, что действующий договор голкипера истекает по окончании текущего сезона.

В свое время, Чех был отпущен из «Челси» в «Арсенал» личным решением Романа Абрамовича из-за заслуг голкипера перед «синими». Вратарь на тот момент утратил статус основного из-за блестящей игры молодого бельгийца Тибо Куртуа, но при этом Моуринью был против того, чтобы отпускать чешского футболиста к конкурентам.

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