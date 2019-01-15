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«Сидят как Цеповяз»: сыграют ли в «Бутырке» Мамаев с Кокориным

Мамаев и Кокорин смогут общаться во время турнира в «Бутырке»

Павел Мамаев и Александр Кокорин смогут сыграть вместе и пообщаться во время футбольного турнира в «Бутырке», а представитель ОНК Павел Пятницкий сравнил это мероприятие с образом жизни в колонии Вячеслава Цеповяза.

15 января адвокат Игорь Бушманов, защищающий полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал подробности о предстоящем в СИЗО «Бутырка» футбольном матче, в котором должен принять участие его клиент.

Бушманов заявил, что на матч заключенных следственного изолятора вряд ли будут приглашены потерпевшие по делу Мамаева и другого бывшего игрока сборной России Александра Кокорина, выступающего за санкт-петербургский «Зенит», Денис Пак и Сергей Гайсин.

«Вряд ли будут приглашать потерпевших. В любом случае, Павел не возражает. Это была бы дополнительная возможность, в том числе, принять меры к примирению с одним из потерпевших, в отношении которого были совершены действия, являющиеся основанием для обвинения», — рассказал юрист агентству РИА «Новости».

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Идея с футбольным матчем для заключенных появилась в помогающем заключенным православном объединении «Сорок сороков», была одобрена Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и с воодушевлением воспринята Мамаевым.

Павел сразу сказал, что с удовольствием примет участие в этой встрече и пообещал уговорить принять участие в игре также находящихся в СИЗО братьев Кокориных.

Впрочем, адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова сразу отвергла возможность участия ее клиента в матче, так как контракт с «Зенитом» «запрещает играть в футбол в несертефицированных условиях».

Как сообщает Sport24, Кокорин-старший точно не сыграет, так как накануне пожаловался на боли в колене.

Напомним, нападающий «Зенита» весной получил в матче плей-офф Лиги Европы разрыв крестообразной связки, пропустил из-за этого чемпионат мира, а вернулся на поле незадолго до печальной историей с празднованием десятилетия дружба с Мамаевым, приведшей футболистов в изолятор.

Теперь Кокорин сетует, что в СИЗО не имеет возможности проводить процедуры по восстановлению колена, из-за чего повреждение вновь беспокоит футболиста.

Основатель движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин рассказал, что спортивное мероприятие пройдет в формате мини-турнира с участием трех команд: «Сорок сороков», сотрудники Бутырки и заключенные.

При этом Павла Мамаева, «как глубоко верующего и посещающего храм на территории СИЗО, Кормухин хотел бы видеть в команде своего объединения.

«Будут играть все, но несколькими составами», — рассказала Sport24 зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Впрочем, далеко не все в ОНК восприняли идею такого мероприятия позитивно. Так, ряд коллег Меркачевой опубликовали заявление в твиттере организации, отметив, что потребуют проверки сотрудников ФСИН, если футбольный турнир состоится.

«Если руководство ФСИН пойдет на это — я попрошу одному уважаемому человеку проститутку в «Лефортово» привезти. На воле он был жутким ловеласом, — написал один из членов ОНК Павел Пятницкий.

— Не может жить без продажной любви. Ну, а почему нет? Кому секс, кому мяч. Разницы между тем, как питался и жил в колонии Цеповяз, и планируемым разрешением на футбольный матч для Мамаева и иных лиц в СИЗО, никакой».

«Здесь главную роль играет ФСИН. Матч планировался на территории «Бутырки», по ее правилам, поэтому мы здесь не можем диктовать свои правила или условия. Мы предложили этот матч, ФСИН и правозащитные организации откликнулись, — цитирует Sport24 Кормухина.

— В дальнейшем стали возникать сложности юридического характера. Сейчас они все вроде бы утрясаются. Для нас это не первый подобный опыт. Мы проводили матчи и на самой «Бутырке». Просто ажиотаж, вызванный участием известных футболистов, повлек за собой некие моменты, связанные с повышенным вниманием к этому матчу. Поэтому все хотят исключить незаконные вещи».

Также Кормухин рассказал о том, смогут ли Мамаев и Кокорин выйти на поле в одной команде, если Александр все же примет участие в игре (в ОНК считают, что это не станет нарушением его контракта с «Зенитом»).

«Я могу рассуждать только с точки зрения того, что слышал от юристов. Во-первых, Кокорин и Мамаев могут сыграть по тайму, — рассказал основатель «Сорок сорок». — Во-вторых, как я понял,

само следствие уже закончено, и общение Кокорина и Мамаева между собой на ход дела никак не повлияет. Знаю это с точки зрения юриспруденции. Так что есть какие-то пути решения.

Если ФСИН подтвердит, если они готовы рассматривать данный матч с точки зрения инструмента социализации, то он состоится. В четырех стенах тоже трудно находиться. И надо, чтобы, выходя из них, люди не совершали повторные преступления, а возвращались к нормальной жизни».

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