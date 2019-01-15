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«Не знаю, что такое русский дух»: где Медведева планирует жить

Медведева рассказала, где планирует жить после окончания карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева, с прошлого года тренирующаяся в Канаде у известного специалиста Брайана Орсера, рассказала о том, где планирует жить после окончания карьеры, заявив, что не определилась с ием, что такое «русский дух».

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира, а также двукратной серебряным призером Олимпийских Игр в Пхенчхане (в личном и командном турнире), рассказала о том, где планирует жить после окончания спортивной карьеры.

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В интервью журналистке Марии Командной, транслировавшемся в инстаграме Медведева ответила на вопрос, как понимает понятие «русский дух».

«Что значит русский дух для меня? Я еще не определилась. Для меня это то, когда я дышу родным воздухом, люди вокруг говорят на родном языке. Для работы я могу жить в другой стране несколько лет, но держать в голове, что в будущем вернусь домой»,

— рассказала прославленная фигуристка, проводящая крайне непростой и неудачный сезон.

В данный момент российская спортсменка продолжает самоподготовку в столице страны на ледовом катке ЦСКА, где работает без тренера, а в Торонто к своему нынешнему наставнику Брайану Орсеру фигуристка планирует отправиться через неделю.

Напомним, что к Орсеру Медведева перешла от своего многолетнего наставника Этери Тутберидзе весной прошлого года после поражения от другой ученицы российского тренера Алины Загитовой, опередившей Евгению в Пхенчхане-2018 по сумме короткой и произвольной программ меньше чем на два балла.

Переезд в Канаду сопровождался скандальными подробностями разрыва, которые Тутберидзе озвучивала, участвуя в рализчных ток-шоу на российском телевидении, при этом свою бывшую подопечную наставница укоряла в отсутствии нормального человеческого контакта при переходе.

Сама Медведева никак не комментировала разрыв со своей многолетней наставницей, а уход к Орсеру объяснила необходимостью нового вызова.

Под руководством канадского специалиста бывшая прима мирового женского фигурного катания проводит крайне неудачный сезон. Перестройка системы подготовки и стиля катания сказалась на Медведевой на данный момент не лучшим образом.

Она не смогла пробиться в финал Гран-при, заняв только третье и четвертое места на своих этапах, а затем стала только седьмой на чемпионате России, не сумев попасть в состав сборной ни на чемпионат Европы, ни на Универсиаду.

В Саранске Евгения провалила короткую программу, оказавшись после нее только на 14-м месте, но гораздо лучше, хоть и не безошибочно выступила в произвольной, поднявшись в итоге на седьмую строчку.

Впрочем, в последнее время поползли слухи, что существует вероятность изменения состава российской сборной на главные международные старты, и попадание Медведевой на континентальное первенство еще возможно.

В то же время Орсер считает, что россиянка обязательно добьется прогресса под его руководством, просто на это необходимо больше времени. В любом случае, на два этапа Гран-при в следующем сезоне Медведева уже квалифицировалась по спортивному принципу.

Также недавно стало известно, что двукратная чемпионка мира снялась в канадском художественном фильме о фигурном катании «Петрикор», как сообщил Imdb. В киноленте спортсменка сыграла саму себя.

Главной героиней картины стала бывшая фигуристка Майя, которая решает вернуться на лед. Ее сыграла Ольга Корсак, которая в прошлом занималась фигурным катанием на любительском уровне. Также в съемках фильма принял участие популярный российский актер Алексей Серебряков.

«Женя снялась в драматическом фильме «The Petrichor». Картина расскажет историю бывшей фигуристки, которая из-за личных проблем провалила первые попытки международных соревнований. В возрасте 30 лет она решается вновь вернутся на лед», — написал о событии официальный твиттер-аккаунт, повествующий о новостях из жизни Медведевой.

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