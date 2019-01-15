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Новый рекорд не помог: Русский Танк переехал Овечкина

Попал под Русский Танк: как Овечкин поднялся на 14 место по голам в НХЛ

Александр Овечкин забросил единственную шайбу «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Сент-Луис Блюз» и поднялся на 14-е место по голам за всю историю НХЛ. Однако российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко по прозвищу Русский Танк затмил Ови в этот вечер и принес своей команде третью победу подряд.

Александр Овечкин проиграл второе русское дерби в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) подряд. В прошлом матче его «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина (с издевательским голом Хлебушка прямо из «офиса» Овечкина — левого круга вбрасывания).

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Теперь «Кэпс» проиграли «Сент-Луис Блюз», в составе которого зажгли Иван Барбашев и Владимир Тарасенко по прозвищу Русский Танк.

Начало матча не предвещало беды для «столичных». Оно даже получилось в некотором смысле классическим:

Овечкин реализовал большинство, забросив шайбу из левого круга вбрасывания, и покорил очередное историческое достижение.

Стоит отметить, что голевую передачу отдал российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который удобно покатил шайбу под клюшку Ови прямо в тот момент, когда защитники «блюзменов» ненадолго ослабили хватку и оставили его в одиночестве.

Этот гол, который вывел «Кэпс» вперед на восьмой минуте встречи, стал для Овечкина уже 640-м в его карьере в НХЛ. Таким образом,

российский нападающий поднялся на 14-ю строчку в списке лучших снайперов в истории лиги,

сравнявшись с легендарным Дейвом Андрейчаком. Чтобы оказаться на следующей позиции, Александру Великому необходимо забросить 656 шайб — тогда он догонит Брендана Шенахэна. На первом же месте пока незыблемо возвышается Уэйн Гретцки, на счету которого 894 гола.

Вдобавок к предыдущему достижению,

Овечкин еще и вышел на чистую шестую строчку по голам в большинстве, обойдя все того же Брендана Шенахэна.

Теперь в активе Александра 238 таких шайб. Впереди по этому показателю находятся только Фил Эспозито (246), Люк Робитайл (247), Теэму Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дейв Андрейчак (274).

Возвращаясь к делам насущным, стоит отметить, что Овечкин еще и уверенно возглавляет снайперскую гонку этого сезона НХЛ: шайба в ворота «Сент-Луиса» стала для него уже 33-й, в то время как его ближайший преследователь — Джефф Скиннера из «Баффало Сэйбрз» — отличился 30 раз.

Однако все эти рекорды не помогли «Вашингтону» в матче против «Сент-Луис Блюз» — в самом начале второго периода Иван Барбашев получил шайбу за воротами «Кэпс» и аккуратно протолкнул ее в уголок.

Два защитника и второй голкипер «столичных» Феникс Копли, заменивший получившего клюшкой в глаз Брейдена Холтби, не смогли ничего поделать с юрким форвардом.

Эта шайба стала для Барбашева лишь шестой в этом сезоне и первой за 14 матчей. Камера выхватила скамейку «Вашингтона» — на лицах игроков четко отражался вопрос: «Что сейчас было?»

С этого момента психологическое преимущество перешло на сторону гостей, и начался камбэк.

Спустя две минуты Винс Данн вывел «блюзменов» вперед, причем голевую передачу ему отдал Владимир Тарасенко.

Нападающий вихрем пронесся по левому флангу, несмотря на сопротивление «столичных», и отпасовал на Данна, который нанес решающий бросок.

Не обошлось и без помощи еще одного представителя нашей страны — защитника «Кэпс» Дмитрия Орлова: именно рикошетом от его клюшки шайба залетела в ворота.

После этого «Кэпс» поплыли — спустя всего три минуты Дэвид Перрон сделал преимущество «Сент-Луиса» комфортным (3:1).

А точку в матче поставил все тот же Русский Танк Тарасенко. Форвард получил шайбу в левом круге вбрасывания, аккуратно переложил под другую руку, обманув защитника, и зарядил в створ с острого угла.

Примечательно, что из-за слабого начала сезона Владимира всерьез подумывали обменять в другую команду. Возможно, в свете последних достижений нападающего руководство «блюзменов» пересмотрит свое решение.

На счету Русского Танка уже восемь шайб в большинстве и 15 — в целом. Кроме того, за последние шесть встреч он четыре раза забил и трижды отдал голевую передачу.

Во многом благодаря его игре «Сент-Луис» одержал третью победу подряд, а «Вашингтон» потерпел второе поражение кряду и пятое — за последние восемь встреч.

И если у «блюзменов» все в полном порядке, то команде Тодда Рирдена нужно срочно что-то менять — Овечкин вернул свои голы, но этого пока недостаточно.

«Мы играли неправильно, нехорошо, и результат на табло, — цитирует Александра официальный сайт НХЛ. — Это касается всех нас. Была плохая игра, плохой матч».

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