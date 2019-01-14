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Перевернулся и вылетел: Карякин попал в аварию

Сергей Карякин перевернулся на этапе многодневки «Дакар-2019»

Гонщик из России Сергей Карякин перевернулся на седьмом этапе ралли «Дакар-2019». Эта авария не стала первой на многодневке: еще несколько российских экипажей не смогли продолжить участие в гонке. Автомобиль Андрея Каргинова из команды «КамАЗ-мастер» совершил наезд на человека и был дисквалифицирован, а экипажи Айрата Мардеева и Владимира Васильева не смогут продолжать ралли из-за технических неисправностей.

Российский гонщик Сергей Карякин попал в аварию на этапе многодневки «Дакар-2019». Это случилось на 71-м километре седьмого этапа. Его мотовездеход перевернуло на крышу при спуске с дюны.

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По информации, появившейся на официальном сайте соревнований, российский гонщик допустил несколько боковых переворотов на спецучастке.

При этом сообщается, что техника Карякина могла получить серьезные повреждения.

После шестого дня соревнований представитель России смог занять вторую строчку в общем зачете мотовездеходов. На момент начала седьмого этапа российский гонщик уступал занимающему первое место Жерару Гуелю 13 минут и 31 секунду.

На пятом этапе многодневки Карякин потерял примерно 40 минут на устранение поломки своего средства передвижения. У него произошла утечка в коробке передач и слетел пыльник привода.

Стоит отметить, что Карякин принимает участие в многодневке в шестой раз. Прошлую гонку он не смог завершить из-за того, что получил травму.

Это не первая авария с участием российских гонщиков на «Дакаре».

12 января экипаж команды «КамАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова совершил наезд на одного из зрителей. В связи с этим инцидентом экипаж был дисквалифицирован.

Руководитель команды Владимир Чагин объяснил, как такое могло произойти.

«Неприятная ситуация произошла с экипажем Андрея Каргинова. Машина весь день двигалась на заднем приводе. Группа зрителей из пяти человек находилась на траектории движения грузовика, когда он заезжал на один из подъемов. Четверо отбежали в сторону, а один споткнулся в вязком песке и его нога попала под заднее колесо грузовика», — заявил он.

Зритель, который попал под колеса грузовика, приехал на гонку из ЮАР. При этом он наблюдал за проведением ралли вне пределов предназначенной для этого зоны.

В результате аварии 60-летний мужчина получил перелом бедренной кости и был госпитализирован.

Экипаж был дисквалифицирован по решению судей из-за того, что не остановился для оказания помощи пострадавшему болельщику.

Также Чагин отметил, что обвинять в этом инциденте Каргинова не нужно, водитель не мог предотвратить аварию.

«Андрей не видел этого. Потому что это был подъем — видно только небо и часть горы в лобовое стекло. О случившемся он узнал только по прибытии на бивак», — приводит слова руководителя сайт команды.

Руководитель команды заявил, что решение судей по дисквалификации экипажа не может быть опротестовано.

Однако партнер Каргинова Дмитрий Сотников уверен, что все еще может решиться благополучно. Он не увидел вины гонщика в этом инциденте.

«К сожалению, постигла неудача экипаж Андрея Каргинова, но будем надеяться, его удастся вернуть в гонку! Сегодня день отдыха, поэтому есть время на апелляцию, наши менеджеры активно этим занимаются.

Вчера страсти накалились из-за того видео. Может, сегодня поспокойнее удастся решить. В регламенте сказано, что экипажи тоже несут ответственность, так как трасса не перекрыта. В регламенте конкретной статьи нет по этому вопросу.

Есть кодекс водителя, где сказано, что водитель не имеет право проезжать мимо участников, если тем требуется медицинская помощь. Организаторы посчитали это именно так. Они зацепились за то, что «КамАЗ» проехал и не остановился… Но если пилот не видел и был уверен, что все зрители разбежались…» — поделился мнением Сотников в инстаграме.

Другой экипаж из России под руководством Айрата Мардеева не смог продолжить выступление из-за проблем в двигателе.

На блоке цилиндров была обнаружена небольшая трещина, которая увеличилась за два дня.

«Пока вели обсуждения с организаторами по ситуации с экипажем Каргинова, механики провели экспертизу двигателя автомобиля Айрата Мардеева. Два дня назад на блоке цилиндров была обнаружена небольшая трещина, по всей видимости это какие-то дефекты литья. Трещина за два дня увеличилась. На внешней стороне блока цилиндров, когда сняли поддон, увидели еще больше трещин, разрушения. В таком состоянии выпускать автомобиль в пески, сложные дюны на гоночную трассу нельзя, — заявил Чагин.

Еще одному российскому экипажу под руководством Владимира Васильева пришлось сняться с «Дакара» из-за технических проблем.

Об этом рассказал руководитель команды Жан-Марк Фортен.

По его словам, на 65-м километре появился шум сзади в трансмиссии. Команда проверила раздаточную коробку и коробку передач, позднее было определено, что проблема заключалась в заднем дифференциале.

«Мы пока не разобрались, от чего такое могло произойти. Экипаж Васильева и Жильцова не поехал дальше по спецучастку, а съехал по гравию на асфальт на 70-м километре. К сожалению, гонка для них закончена, потому что организаторы не позволяют им стартовать дальше. Это очень расстраивает», — приводит слова Фортена пресс-служба G-Energy Team.

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