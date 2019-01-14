Прикован к кровати: видео страданий Плющенко в больнице

Икона отечественного фигурного катания Евгений Плющенко находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. 12 января спортсмену была проведена срочная операция по удалению грыжи в районе позвоночника, от которой он сейчас оправляется. В распоряжении «РЕН ТВ» оказались кадры с лежащим на больничной койке 36-летнего фигуриста, на которых тот выглядит не лучшим образом.

Плющенко пластом лежит на кровати и старается не двигаться. На его шее – большой пластырь, а рука в районе предплечья перевязана бинтом.

Чемпион Игр Турина и Сочи попал в обзор камер с больным уставшим видом, его лицо отдает краснотой, а сам спортсмен регулярно потирает закрывающиеся веки. По словам врача Плющенко, он чувствует себя «замечательно».

Появившейся видеоролик вынудил Плющенко сделать публичное заявление. Фигурист выразил возмущение тем, что в СМИ распространились эти кадры. Спортсмен также успокоил своих поклонников, заверив, что идет на поправку.

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«Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей, мою семью и спортсменов за поддержку и переживания! Я иду на поправку и у меня все хорошо!» — говорится в заявлении Плющенко.

Он рассказал, что видеозапись была получена обманным путем. По его словам, в палату незаконно пробрались журналисты, представившись его родственниками.

«Я хочу сегодня выразить слова презрения каналу «РЕН ТВ», чьи журналисты сегодня днем, обманув охрану и медсестер, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив, интересоваться моим здоровьем! Уже выложили это гнусное видео на своем сайте!» — написал спортсмен.

«Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, ваша команда творит такие дела, что к вам нет ни малейшего уважения»,

— заключил он.

Супруга Плющенко Яна Рудковская ранее рассказала подробности госпитализации мужа. По ее словам, в последнее время Евгений испытывал проблемы со спиной, а 10 января боли усилились, из-за чего срочно пришлось обратиться в медицинское учреждение.

«Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дзукаеву Дмитрию Николаевичу»,— приводит слова Рудковской «Комсомольская правда».

Напомним, боли в спине стали беспокоить Плющенко еще летом 2018 года, однако он отказался от операции в связи с предстоящими многочисленными шоу. В начале января в Санкт-Петербурге отгремела премьера его ледового спектакля «Щелкунчик-2», где выступили олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Сам Плющенко поразил зрителей чистейшим исполнением сложнейших элементов, которые, быть может, и вызвали рецидив.

Рудковская добавила, что после очередной операции спортсмен стал чувствовать себя лучше.

В жизни Плющенко уже на протяжении достаточно длительного времени присутствуют проблемы со спиной, о которых впервые стало известно шесть лет назад. В январе 2013 года фигурист перенес операцию, где ему заменили межпозвоночный диск на искусственный. Тогда Плющенко был вынужден сняться с чемпионата Европа в Загребе.

Плющенко, как казалось, полностью восстановился, хотя это и стоило ему пропуска серии этапов Гран-при в ходе олимпийского сезона. На домашние Игры, прошедшие в Сочи, Плющенко завоевал золотую медаль в командном соревновании, однако в личном турнире участвовать не стал: за минуту до начала выступления Евгений почувствовал дискомфорт в спине и снялся с проката, шокировав весь мир фигурного катания.

У Плющенко в ходе медицинского обследования был выявлен перелом одного из шурупов, удерживающих межпозвоночный имплант, и фигуристу была сделана вторая операция на позвоночник. После реабилитации олимпийский чемпион регулярно стал появляться в шоу, однако пропустил основные турниры сезона-2014/15 из-за состояния здоровья.

Через некоторое время Евгений вновь был вынужден обратиться к врачам из-за болей. Спортсмен уехал в Израиль, где ему сделали новое обследование, которое показало, что второй шуруп, удерживающий межпозвоночный диск, дал трещину. В связи с этим фигуристу было рекомендовано резко снизить нагрузки.

В марте 2017 года Евгений Плющенко официально завершил профессиональную карьеру фигуриста.

Тогда же семикратный чемпион Европы подтвердил, что уходит из большого спорта из-за многочисленных операций.

«Когда решили, что со спортом пора заканчивать? Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел.

«У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся.

Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год — и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим», — говорил тогда Плющенко в эфире «Матч ТВ».

После завершения карьеры Плющенко посвятил себя творческим проектам – ледовыми спектаклями. Также Евгений открыл собственную академию фигурного катания, где занимаются дети.

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