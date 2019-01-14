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Прикован к кровати: видео страданий Плющенко в больнице

Появилось видео из больничной палаты Плющенко

В сети активно обсуждают уникальные кадры с лежащим в больнице двукратным олимпийском чемпионом Евгением Плющенко. Легендарный фигурист был госпитализирован 10 января из-за сильных болей в спине, где перенес операцию. Сам спортсмен возмутился появлением ролика, заявив, что материалы были добыты журналистами обманным путем.

Икона отечественного фигурного катания Евгений Плющенко находится в нейрохирургическом отделении одной из московских клиник. 12 января спортсмену была проведена срочная операция по удалению грыжи в районе позвоночника, от которой он сейчас оправляется. В распоряжении «РЕН ТВ» оказались кадры с лежащим на больничной койке 36-летнего фигуриста, на которых тот выглядит не лучшим образом.

Плющенко пластом лежит на кровати и старается не двигаться. На его шее – большой пластырь, а рука в районе предплечья перевязана бинтом.

Чемпион Игр Турина и Сочи попал в обзор камер с больным уставшим видом, его лицо отдает краснотой, а сам спортсмен регулярно потирает закрывающиеся веки. По словам врача Плющенко, он чувствует себя «замечательно».

Появившейся видеоролик вынудил Плющенко сделать публичное заявление. Фигурист выразил возмущение тем, что в СМИ распространились эти кадры. Спортсмен также успокоил своих поклонников, заверив, что идет на поправку.

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«Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей, мою семью и спортсменов за поддержку и переживания! Я иду на поправку и у меня все хорошо!» — говорится в заявлении Плющенко.

Он рассказал, что видеозапись была получена обманным путем. По его словам, в палату незаконно пробрались журналисты, представившись его родственниками.

«Я хочу сегодня выразить слова презрения каналу «РЕН ТВ», чьи журналисты сегодня днем, обманув охрану и медсестер, под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего, а потом, разбудив, интересоваться моим здоровьем! Уже выложили это гнусное видео на своем сайте!» — написал спортсмен.

«Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, ваша команда творит такие дела, что к вам нет ни малейшего уважения»,

— заключил он.

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Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей,мою семью и спортсменов за поддержку и переживания!Я иду на поправку и у меня все хорошо! Но также я хочу сегодня выразить слова презрения каналу « Рен-тв» и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлину ,чьи журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр,под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего,а потом, разбудив интересоваться моим здоровьем !Уже выложили это гнусное видео на своём сайте!Мне стыдно за Ваш канал,Владимир Владимирович Тюлин,за Ваших журналистов и за Ваш подход к Вашему делу!Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, Ваша команда творит такие дела,то к Вам нет ни малейшего уважения.У меня складывается впечатление,что Вы - человек без принципов и для Вас в профессии журналиста давно утрачены и честь,и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами!Я искренне надеялся,что в телефоном разговоре со мной Вы принесёте извинения за поступок Ваших сотрудников,так как любые сведения полученные СМИ должны быть получены законным способом,а не обманом ,но Вы этого не сделали,снова твердя мне про рейтинги Вашего Канала(

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Супруга Плющенко Яна Рудковская ранее рассказала подробности госпитализации мужа. По ее словам, в последнее время Евгений испытывал проблемы со спиной, а 10 января боли усилились, из-за чего срочно пришлось обратиться в медицинское учреждение.

«Его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту — Дзукаеву Дмитрию Николаевичу»,— приводит слова Рудковской «Комсомольская правда».

Напомним, боли в спине стали беспокоить Плющенко еще летом 2018 года, однако он отказался от операции в связи с предстоящими многочисленными шоу. В начале января в Санкт-Петербурге отгремела премьера его ледового спектакля «Щелкунчик-2», где выступили олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. Сам Плющенко поразил зрителей чистейшим исполнением сложнейших элементов, которые, быть может, и вызвали рецидив.

Рудковская добавила, что после очередной операции спортсмен стал чувствовать себя лучше.

В жизни Плющенко уже на протяжении достаточно длительного времени присутствуют проблемы со спиной, о которых впервые стало известно шесть лет назад. В январе 2013 года фигурист перенес операцию, где ему заменили межпозвоночный диск на искусственный. Тогда Плющенко был вынужден сняться с чемпионата Европа в Загребе.

Плющенко, как казалось, полностью восстановился, хотя это и стоило ему пропуска серии этапов Гран-при в ходе олимпийского сезона. На домашние Игры, прошедшие в Сочи, Плющенко завоевал золотую медаль в командном соревновании, однако в личном турнире участвовать не стал: за минуту до начала выступления Евгений почувствовал дискомфорт в спине и снялся с проката, шокировав весь мир фигурного катания.

У Плющенко в ходе медицинского обследования был выявлен перелом одного из шурупов, удерживающих межпозвоночный имплант, и фигуристу была сделана вторая операция на позвоночник. После реабилитации олимпийский чемпион регулярно стал появляться в шоу, однако пропустил основные турниры сезона-2014/15 из-за состояния здоровья.

Через некоторое время Евгений вновь был вынужден обратиться к врачам из-за болей. Спортсмен уехал в Израиль, где ему сделали новое обследование, которое показало, что второй шуруп, удерживающий межпозвоночный диск, дал трещину. В связи с этим фигуристу было рекомендовано резко снизить нагрузки.

В марте 2017 года Евгений Плющенко официально завершил профессиональную карьеру фигуриста.

Тогда же семикратный чемпион Европы подтвердил, что уходит из большого спорта из-за многочисленных операций.

«Когда решили, что со спортом пора заканчивать? Год назад, когда мне прооперировали шейный отдел. Подумал, что уже достаточно. Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться — мне так кажется. Есть какой-то предел.

«У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде — сложно. Я уже наелся.

Раньше я рвался на лед, хотел доказать, что в мужском фигурном катании можно кататься долго. Что все не так, как раньше: 20-21 год — и ушли кататься в шоу. А можно кататься и в 30-32. Вижу, что сегодня на чемпионате мира катаются ребята моего возраста. Какую-то лепту я внес в фигурное катание, поменял стереотипы и очень горжусь этим», — говорил тогда Плющенко в эфире «Матч ТВ».

После завершения карьеры Плющенко посвятил себя творческим проектам – ледовыми спектаклями. Также Евгений открыл собственную академию фигурного катания, где занимаются дети.

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