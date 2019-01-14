«Похудела на 10 кг»: что Плющенко сделал с Сотниковой

Курсы валют$ 67.04 (+0.063) 76.92 (+0.184)
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадЭспаньол
3:2
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиВулверхэмптон
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
1:4
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
7:4
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
8:5
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
3:6
закончен
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
2:3 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
7:2
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
75:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
109:102
закончен
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
112:94
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
93:108
закончен
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
100:94
закончен
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
115:107
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
117:121
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу
20:00
Россия — Германия
22:22
закончен
Франция / Лига 1
21:00
АнжеБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралЙокерит
не начался
12:30
АмурЛокомотив
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСеверсталь
не начался
15:30
СибирьХК Сочи
не начался
16:30
БарысСпартак
не начался
19:30
АвангардСалават Юлаев
не начался
19:30
СКАНефтехимик
не начался
19:30
ЦСКАМеталлург Мг
не начался
19:30
Динамо МнВитязь
не начался
20:30
Динамо РАвтомобилист
не начался
20:30
СлованТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсСент-Луис Блюз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФлорида Пантерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:30
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксПиттсбург Пингвинз
не начался
Еврокубок
20:00
Зенит Андорра
не начался
21:00
Партизан Монако
не начался
23:00
Уникаха Лимож
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсФиникс Санз
не начался
03:30
Атланта ХоуксОклахома-Сити Тандер
не начался
04:00
Милуоки БаксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЧикаго Буллз
не начался
Франция / Лига 1
21:00
МонакоНицца
не начался
21:00
НимНант
не начался
21:00
ТулузаЛион
не начался
21:00
ГенгамРенн
не начался
23:00
Сент-ЭтьенМарсель
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Оттава СенаторзКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзБаффало Сэйбрз
не начался
06:00
Аризона КойотсСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Цедевита
не начался
20:00
Ритас Альба
не начался
21:30
Фрапорт Скайлайнерс АСВЕЛ
не начался
22:00
Ратиофарм Ульм Локомотив-Кубань
не начался
22:45
Валенсия Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизМилуоки Бакс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсБруклин Нетс
не начался
04:00
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
«Похудела на 10 кг»: что Плющенко сделал с Сотниковой

Сотникова сбросила 10 кг за 2,5 месяца и начала делать тройные прыжки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что сбросила 10 кг за два с половиной месяца и теперь весит меньше, чем во времена спортивной карьеры. Такие сильные изменения в теле спортсменки произошли из-за активных выступлений в ледовых шоу Евгения Плющенко. Благодаря снижению веса фигуристка теперь не боится исполнять тройные прыжки.

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова не принимала участие в официальных соревнованиях последние два года. В частности, сезон-2017/18 фигуристка пропустила из-за травмы связок голеностопа. Однако это не помешало ей выйти на лед, пусть и в шоу, которые ставит ее тренер Евгений Плющенко.

Реклама

Сотникова начала тренироваться под руководством Плющенко в апреле 2017 года, когда ушла от прошлой наставницы Елены Буяновой, вместе с которой и завоевала золотую медаль Олимпиады в Сочи.

Травмы не дали спортсменке поехать на зимние Олимпийские игры — 2018, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане.

Сотникова долго лечилась, изначально фигуристке был поставлен неправильный диагноз, что привело к осложнениям и полному пропуску сезона.

По словам ее тренера, это не означало завершение карьеры. Но уже в середине декабря 2018 года Плющенко посоветовал Аделине закончить профессиональные выступления, отметив, что самого главного результата фигуристка уже добилась — стала олимпийской чемпионкой.

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу. Не надо мучить себя — выиграла Олимпиаду и достаточно.

Относительно соревнований мы с ней не занимаемся, готовимся к шоу», — поделился Евгений.

Аделина принимает участие в многих ледовых представлениях своего наставника, и, как говорит сама спортсменка, это здорово мотивирует ее.

В своем инстаграме Сотникова опубликовала пост, в котором рассказала о своих успехах и достижениях, покорившихся ей за два с половиной месяца.

В первую очередь спортсменка отметила, что смогла похудеть на десять килограммов благодаря усердным тренировкам и выступлениям в шоу. При этом она заявила, что самое сложное для нее остается впереди — нужно удержать этот вес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ну вот и мой марафон подошёл к концу! Это были тяжелые 2,5 месяца... Но могу отметить,что я собой довольна! Больше всего радует то,что я начинаю входить в свою былую форму! 1. Это вид! Я похудела почти на 10 кг за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет 5 назад... на сегодняшний день мой вес меньше,чем был в спорте (соревновательный). Самое сложное будет впереди... это удержать его 2. Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьёзных травм я переборола в себе страх! Да,пока не всегда получается все идеально,но я думаю если правильно расставить приоритеты,то в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и дупли . 3. Про дальнейшее я пока не буду говорить.Сейчас главное отдохнуть как морально так и психологически,физически.При этом держать себя в форме.После своего отдыха я буду думать о том,что же все-таки делать дальше) _____________ Всем спасибо за тёплые отзывы! Спасибо,что приходили на наши шоу! За овации,аплодисменты и улыбки на лицах! Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова! Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали! __________ Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом #всемспасибо #идемдальше

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14)

«Это вид! Я похудела почти на десять килограммов за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет пять назад... На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте соревновательный. Самое сложное будет впереди — удержать его», — написала Аделина.

Еще одним своим достижением Сотникова считает то, что оправилась после травмы, смогла преодолеть свой страх и начала исполнять тройные прыжки «на людях».

По ее словам, это далось ей нелегко из-за опасений перед серьезными повреждениями, которые преследовали ее в последние годы. При этом Сотникова не собирается останавливаться только на том, что получается у нее сейчас.

«Я потихоньку начала прыгать тройные прыжки на людях! После серьезных травм я переборола в себе страх! Да, пока не всегда получается все идеально, но я думаю, если правильно расставить приоритеты, то в дальнейшем я начну делать на шоу не только тулупы и «дупли» (двойной аксель — «Газета.Ru»)», — поделилась своей радостью фигуристка.

Теперь Аделине предстоит отдых, которого она очень ждет.

Спортсменка не стала загадывать на будущее, отметив только то, что будет стараться поддерживать себя в форме.

«Про дальнейшее я пока не буду говорить. Сейчас главное отдохнуть как морально, так и психологически, физически. При этом держать себя в форме. После своего отдыха я буду думать о том, что же все-таки делать дальше», — заявила в своем посте Сотникова.

Фигуристка также поблагодарила всех поклонников, которые приходили на ее выступления. Аделина отметила, что поддержка, которую оказывали ей и всей команде, была очень важна.

«Всем спасибо за теплые отзывы! Спасибо, что приходили на наши шоу! За овации, аплодисменты и улыбки на лицах! Это самое важное для нас! Чтобы зритель уходил с положительными эмоциями и хотел вернуться снова! Спасибо всей нашей ледовой команде! Вместе мы все выдержали!

Ну а теперь смело можно отдохнуть душой и телом», — заключила спортсменка.

Если Аделине предстоит отдых, то вот ее наставник будет проходить лечение.

10 января Плющенко с сильными болями в спине попал в одну из столичных клиник. Врачи установили, что у олимпийского чемпиона, который откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге, позвоночная грыжа, которая сдавливает нерв.

12 января фигуристу была сделана операция, в ходе которой грыжа была удалена.

Боли в спине беспокоили спортсмена еще с лета 2018 года, но от операции он отказался. А уже зимой, по словам его супруги Яны Рудковской, Евгений хотел лететь в Израиль, но не успел — боли усилились, и фигуристу пришлось обратиться в одну из московских клиник.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».